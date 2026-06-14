WM, Gaukler und Tanz: Acht Ausflugsideen für Euren Sonntag
Chemnitz - Am heutigen Sonntag steht natürlich nicht nur Fußball auf dem Programm. In Chemnitz und Umgebung gibt es auch drumherum viel zu erleben. Schaut selbst!
Public Viewing in Chemnitz
Chemnitz - Am Sonntag startet die deutsche Mannschaft mit ihrem ersten Spiel in die diesjährige Weltmeisterschaft. Wer nicht zu Hause schauen möchte, hat in Chemnitz verschiedene Möglichkeiten.
Das größte Public Viewing findet neben dem Miramar auf dem Schloßberg statt. Hier könnt Ihr alle Deutschlandspiele auf einer großen LED-Leinwand verfolgen. Packt am besten neben dem Campingstuhl auch eine Regenjacke oder -schirm ein.
Alternativ könnt Ihr auch im Weltecho, U Brambory, Alex, City Pub, Txoko und Lokomov (vorbei)schauen. Die Aaltra, Woods Bar, Brazil und die Bull's Eye Sportsbar übertragen während ihrer Öffnungszeiten sogar jedes WM-Spiel.
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Fahrradfest an der historischen Hochgarage
Chemnitz - An der historischen Hochgarage des Museums für sächsische Fahrzeuge Chemnitz (Zwickauer Straße 77) wird am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr Fahrradfest gefeiert.
Gefragt sind Gäste, die ihre Klapp- und Falträder mitbringen. 11 Uhr beginnt der Vortrag "Wie das Fahrrad nach Sachsen kam". Es gibt viele Stände zum Ausprobieren und Mitmachen, einen Fahrradflohmarkt und Kulinarisches.
Der Eintritt kostet 5 Euro, bis 18 Jahre ist er frei.
Spuren der Nähe
Chemnitz - In den Kunstsammlungen Chemnitz (Theaterplatz 1) könnt Ihr Euch zurzeit die Sonderausstellung "Spuren der Nähe" ansehen.
Sie widmen Käthe Kollwitz (†77) erstmals seit 1987 eine umfangreiche Ausstellung mit Druckgrafiken und Zeichnungen von 1892 bis 1938 aus dem eigenen, reichen Sammlungsbestand. Reliefs und Plastiken aus dem Käthe-Kollwitz-Museum Berlin ergänzen die Werkschau.
Die Kunstsammlungen haben von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 10 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.
GLOW - Das Licht kehrt zurück
Crimmitschau - Im Theater Crimmitschau erwartet Euch mit "GLOW - Das Licht kehrt zurück" um 11 Uhr sowie um 15 Uhr eine einzigartige Tanztheatershow vom Move Zwickau e.V.
Freut Euch auf eine besondere Reise voller Tanz, Licht und Emotionen. Mit leuchtenden Kostümen, spektakulären Effekten und mitreißenden Choreografien erwartet Euch eine Show für die ganze Familie.
Der Einlass kostet ab 12 Euro.
Schalmeien- und Guggentreffen
Freiberg - Bunt, musikalisch und fröhlich - so wird es am Sonntag im Schlosshof Freudenstein in Freiberg (Schlossplatz 4). Beim Schalmeien- und Guggentreffen wartet ein Nachmittag voller Musik. Trommelwirbel, Schalmeienklänge, Guggenmusik und farbenfrohe Kostüme sorgen für mitreißende Stimmung und vielleicht sogar für ein paar tanzende Füße.
Los geht’s um 14 Uhr. Der Eintritt kostet ab 18,90 Euro, ermäßigt ab 13,90 Euro.
Floh- und Kreativmarkt
Meerane - Im Gartenheim "Obst- und Gartenbau" (Äußere Crimmitschauer Straße 62) findet diesen Sonntag der zweite Floh- und Kreativmarkt statt. Hier könnt Ihr auf Entdeckungstour gehen und einzigartige Schätze, Schnäppchen und alles rund um Garten, Dekoration und alte Schätze finden.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Der Markt ist von 12 bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Freiwillige Feuerwehr feiert 160-jähriges Jubiläum
Blankenhain - Die Freiwillige Feuerwehr Blankenhain (Schloßblickstraße 6, Crimmitschau) feiert dieses Wochenende sein 160-jähriges Bestehen.
Am Sonntag erwartet Euch noch ab 10 Uhr Frühschoppen mit der Feuerwehr Blaskapelle Trünzig, ein Fußballturnier mit Vereins- und Hobby-Teams und Mutzbraten vom Spieß und weitere Leckereien vom Grill. Zudem gibt es Festplatzbetrieb sowie viele weitere Attraktionen.
Der Eintritt ist frei.
Großer Antik- und Trödelmarkt
Chemnitz - Es ist wieder so weit! Der Parkplatz vor dem Chemnitz Center (Ringstraße 17) verwandelt sich von 8 bis 16 Uhr zu einem großen Antik- und Trödelmarkt. Er ist bekannt für seine große Auswahl an Antiquitäten, Sammlerstücken, Kunsthandwerk und Trödel.
TAG24 wünscht Euch einen entspannten Sonntag!
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Titelfoto: Bildmontage: PR (2), Uwe Meinhold (2)