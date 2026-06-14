14.06.2026 07:03 WM, Gaukler und Tanz: Acht Ausflugsideen für Euren Sonntag

Am heutigen Sonntag steht natürlich nicht nur Fußball auf dem Programm. In Chemnitz und Umgebung gibt es auch drumherum viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am heutigen Sonntag steht natürlich nicht nur Fußball auf dem Programm. In Chemnitz und Umgebung gibt es auch drumherum viel zu erleben. Schaut selbst!

Public Viewing in Chemnitz

Chemnitz - Am Sonntag startet die deutsche Mannschaft mit ihrem ersten Spiel in die diesjährige Weltmeisterschaft. Wer nicht zu Hause schauen möchte, hat in Chemnitz verschiedene Möglichkeiten. Das größte Public Viewing findet neben dem Miramar auf dem Schloßberg statt. Hier könnt Ihr alle Deutschlandspiele auf einer großen LED-Leinwand verfolgen. Packt am besten neben dem Campingstuhl auch eine Regenjacke oder -schirm ein. Alternativ könnt Ihr auch im Weltecho, U Brambory, Alex, City Pub, Txoko und Lokomov (vorbei)schauen. Die Aaltra, Woods Bar, Brazil und die Bull's Eye Sportsbar übertragen während ihrer Öffnungszeiten sogar jedes WM-Spiel.

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Auf dem Schloßberg neben dem Miramar könnt Ihr das Deutschland-Spiel sehen. © Uwe Meinhold

Fahrradfest an der historischen Hochgarage

Chemnitz - An der historischen Hochgarage des Museums für sächsische Fahrzeuge Chemnitz (Zwickauer Straße 77) wird am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr Fahrradfest gefeiert. Gefragt sind Gäste, die ihre Klapp- und Falträder mitbringen. 11 Uhr beginnt der Vortrag "Wie das Fahrrad nach Sachsen kam". Es gibt viele Stände zum Ausprobieren und Mitmachen, einen Fahrradflohmarkt und Kulinarisches. Der Eintritt kostet 5 Euro, bis 18 Jahre ist er frei.

Das Fahrradfest an der historischen Hochgarage. © Fahrzeugmuseum Chemnitz

Spuren der Nähe

Chemnitz - In den Kunstsammlungen Chemnitz (Theaterplatz 1) könnt Ihr Euch zurzeit die Sonderausstellung "Spuren der Nähe" ansehen. Sie widmen Käthe Kollwitz (†77) erstmals seit 1987 eine umfangreiche Ausstellung mit Druckgrafiken und Zeichnungen von 1892 bis 1938 aus dem eigenen, reichen Sammlungsbestand. Reliefs und Plastiken aus dem Käthe-Kollwitz-Museum Berlin ergänzen die Werkschau. Die Kunstsammlungen haben von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 10 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Die aktuelle Sonderausstellung "Spuren der Nähe" widmet sich Käthe Kollwitz (†77). © Uwe Meinhold

GLOW - Das Licht kehrt zurück

Crimmitschau - Im Theater Crimmitschau erwartet Euch mit "GLOW - Das Licht kehrt zurück" um 11 Uhr sowie um 15 Uhr eine einzigartige Tanztheatershow vom Move Zwickau e.V. Freut Euch auf eine besondere Reise voller Tanz, Licht und Emotionen. Mit leuchtenden Kostümen, spektakulären Effekten und mitreißenden Choreografien erwartet Euch eine Show für die ganze Familie. Der Einlass kostet ab 12 Euro.

Am Sonntag bekommt Ihr zweimal die Möglichkeit, Euch die Tanztheatershow anzusehen. © PR

Schalmeien- und Guggentreffen

Freiberg - Bunt, musikalisch und fröhlich - so wird es am Sonntag im Schlosshof Freudenstein in Freiberg (Schlossplatz 4). Beim Schalmeien- und Guggentreffen wartet ein Nachmittag voller Musik. Trommelwirbel, Schalmeienklänge, Guggenmusik und farbenfrohe Kostüme sorgen für mitreißende Stimmung und vielleicht sogar für ein paar tanzende Füße. Los geht’s um 14 Uhr. Der Eintritt kostet ab 18,90 Euro, ermäßigt ab 13,90 Euro.

Das Schalmeien- und Guggentreffen ist ein Highlight in Freiberg. (Archivbild) © PR

Floh- und Kreativmarkt

Meerane - Im Gartenheim "Obst- und Gartenbau" (Äußere Crimmitschauer Straße 62) findet diesen Sonntag der zweite Floh- und Kreativmarkt statt. Hier könnt Ihr auf Entdeckungstour gehen und einzigartige Schätze, Schnäppchen und alles rund um Garten, Dekoration und alte Schätze finden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Markt ist von 12 bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Freiwillige Feuerwehr feiert 160-jähriges Jubiläum

Blankenhain - Die Freiwillige Feuerwehr Blankenhain (Schloßblickstraße 6, Crimmitschau) feiert dieses Wochenende sein 160-jähriges Bestehen. Am Sonntag erwartet Euch noch ab 10 Uhr Frühschoppen mit der Feuerwehr Blaskapelle Trünzig, ein Fußballturnier mit Vereins- und Hobby-Teams und Mutzbraten vom Spieß und weitere Leckereien vom Grill. Zudem gibt es Festplatzbetrieb sowie viele weitere Attraktionen. Der Eintritt ist frei.

Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihr großes Jubiläum. © PR

Großer Antik- und Trödelmarkt