Heute Public Viewing in Chemnitz: Mit diesen Fun Facts könnt Ihr punkten

Chemnitz - Nach dem Kantersieg gegen Curaçao geht es für Deutschland am heutigen Samstag weiter. Wir verraten Euch vier Fun Facts rund um die Weltmeisterschaft , mit denen Ihr bei jedem "Rudelgucken" glänzen könnt.

Wenn Deutschland am Samstagabend gegen die Elfenbeinküste erneut drei Punkte holt, kann am Miramar erneut so gejubelt werden. © Kristin Schmidt

Tausende Fans werden das Spiel gegen die Elfenbeinküste beim Public Viewing auf dem Schloßberg am Miramar verfolgen. Anstoß ist um 22 Uhr, Einlass beginnt zwei Stunden vorher. Der Eintritt ist kostenlos.

Ihr steht am Bierstand in der Schlange? Mit diesen vier Public-Viewing-Fakten vergeht die Wartezeit schneller und Ihr könnt bei Eurer Begleitung mit Sicherheit glänzen.

1. Die Fußball-WM 1954 war die erste, die live im Fernsehen übertragen wurde.

2. Vorsicht im Ausland: "Public Viewing" steht im Englischen oft für die Aufbahrung eines Verstorbenen. Fußballfans sagen lieber "Public Screening" oder "Watch Party".

3. Die Trophäe der WM 1966 in England wurde vor dem Turnier geklaut. Ein Hund namens Pickles erschnüffelte den im Gebüsch versteckten Pokal und wurde so zum gefeierten Nationalhelden.

4. Die niedrigste Zuschauerzahl bei einer WM gab es im Jahr 1930 in Uruguay. Das Spiel Rumänien gegen Peru sahen sich damals gerade einmal 300 Leute an.