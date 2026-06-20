20.06.2026 06:36 Fußball, Strand und Tierparkfest: Das könnt Ihr heute alles in Chemnitz und Umgebung erleben

Wer die Sonne nicht nur im eigenen Garten genießen und am Samstag etwas erleben möchte, findet hier wieder acht Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Endlich! Der Sommer ist da! Wer die Sonne nicht nur im eigenen Garten genießen und am Samstag etwas erleben möchte, findet hier wieder acht Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung.

Public Viewing am Miramar

Chemnitz - Vor der deutschen Mannschaft liegt das zweite Gruppenspiel der WM. Auch am heutigen Samstagabend könnt Ihr am Miramar auf dem Schloßberg wieder das Spiel in Gesellschaft schauen. Das Spiel beginnt um 22 Uhr. Natürlich werdet Ihr auch mit Drinks und Snacks versorgt.

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Mit vielen weiteren Fußball-Fans könnt Ihr am Samstagabend wieder das Deutschlandspiel ansehen. © Kristin Schmidt

Tierpark wird zur musikalischen Bühne

Chemnitz - Der Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) lädt von 10 bis 17 Uhr zum Tierparkfest ein. Gemeinsam mit der Sächsischen Landesbegegnung "Schulen musizieren" wird der Tierpark zur musikalischen Bühne. Ensembles unterschiedlichster Genres sorgen von 13 bis 16 Uhr für ein lebendiges und vielfältiges Programm. Spannende kommentierte Fütterungen geben faszinierende Einblicke in die Tierwelt und die Arbeit der Tierpfleger. Verschiedene Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren, Lernen und Staunen ein. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.

"Was guckst Du noch? Komm vorbei!" © Maik Börner

Hollywood und Industrie

Chemnitz - "Hollywood meets Broadway" verbindet um 19.30 Uhr im Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 119) die glänzende Welt des Broadways, die Ästhetik Hollywoods und die Geschichte der Industrialisierung miteinander. Die Erzgebirgische Philharmonie Aue, die Singakademie Chemnitz und Musical-Sopranistin Julia Taschler gehen mit ihrem Publikum auf eine musikalische Reise durch Film, Musical und reale Geschichte. Die Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 22,50 Euro.

Im Industriemuseum könnt Ihr Euch mitreißen lassen von einer Mischung aus der glänzenden Welt des Broadways, der Ästhetik Hollywoods und der Geschichte der Industrialisierung. © Kristin Schmidt

Extrem-Radrennen

Chemnitz - Am Stausee Oberrabenstein glühen an diesem Wochenende beim "Heavy24" die Pedale. Um 12 Uhr startet das Hauptrennen eines der größten 24-Stunden-Mountainbikerennen in Deutschland. Die Siegerehrung findet am Sonntag gegen 13 Uhr statt. Während Besucher den Radlern die Daumen drücken, können sie sich auf der Händlermeile vergnügen. Am Sonnabend gibt’s außerdem ein KidsRace. Der Eintritt ist frei.

Vollgas am Stausee: So wild ging es ins Vorjahr beim Start der Achterteams zu. © Peggy Schellenberger

Schwimmen im Filzteich

Schneeberg - An der ältesten Talsperre Sachsens in Schneeberg könnt Ihr Euch bei den Sommertemperaturen abkühlen oder mit dem Tretboot über den Filzteich cruisen. Zudem warten auf Euch Ruderboote, eine Kinderrutsche, Tischtennisplatten, Strandkörbe und vieles mehr. Auch die FFK-Freunde haben einen Strand für sich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro und für Kinder 2 Euro. Eine Familienkarte bis einschließlich zwei Kinder kostet 10 Euro.

Ein Badetag gefällig? Der Filzteich eignet sich hervorragend dafür. © privat

Salzmarkt

Lößnitz - In Lößnitz erwartet Euch am heutigen Samstag sowie am Sonntag im Rahmen des Salzfestes ein buntes Programm für die ganze Familie. Dabei dreht sich am Samstag alles um das Mittelalter, wobei auch die Musik des Mittelalters mit "Duro Nux" nicht fehlen darf. Am Abend wird natürlich auch das Deutschland-Spiel übertragen. In der Halbzeitpause erwartet Euch ein spektakuläres Feuerwerk. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Das ganze Programm findet Ihr bei der Stadt Lößnitz.

In der Halbzeitpause vom Deutschlandspiel gibt es ein Feuerwerk zu sehen. (Symbolbild) © 123rf/ork0013

Sonnenlandpark wird 20 Jahre

Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen gibt es an jedem 20. des Monats 20 Prozent Rabatt auf die Eintrittskarten vor Ort an der Tageskasse und im Online-Ticket-Shop. Auf Euch warten besondere Highlights wie das Riesenrad, Deutschlands höchsten Rutschturm, über 200 Tiere und die große Indoorspielwelt. Neu ist dabei auch die riesige Erlebnispyramide mit großer Aussichtsplattform in 35 Meter Höhe, einer 88 Meter langen Spiralrutsche sowie einem Lift. Der Park hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Rutschturm und die Erlebnispyramide sind durch eine Brücke verbunden. © Ralph Kunz

Flughafengeschichte auf dem Ikarus-Fest