Fußball, Strand und Tierparkfest: Das könnt Ihr heute alles in Chemnitz und Umgebung erleben
Chemnitz - Endlich! Der Sommer ist da! Wer die Sonne nicht nur im eigenen Garten genießen und am Samstag etwas erleben möchte, findet hier wieder acht Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung.
Public Viewing am Miramar
Chemnitz - Vor der deutschen Mannschaft liegt das zweite Gruppenspiel der WM. Auch am heutigen Samstagabend könnt Ihr am Miramar auf dem Schloßberg wieder das Spiel in Gesellschaft schauen.
Das Spiel beginnt um 22 Uhr. Natürlich werdet Ihr auch mit Drinks und Snacks versorgt.
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Tierpark wird zur musikalischen Bühne
Chemnitz - Der Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) lädt von 10 bis 17 Uhr zum Tierparkfest ein. Gemeinsam mit der Sächsischen Landesbegegnung "Schulen musizieren" wird der Tierpark zur musikalischen Bühne.
Ensembles unterschiedlichster Genres sorgen von 13 bis 16 Uhr für ein lebendiges und vielfältiges Programm. Spannende kommentierte Fütterungen geben faszinierende Einblicke in die Tierwelt und die Arbeit der Tierpfleger. Verschiedene Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren, Lernen und Staunen ein.
Der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Hollywood und Industrie
Chemnitz - "Hollywood meets Broadway" verbindet um 19.30 Uhr im Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 119) die glänzende Welt des Broadways, die Ästhetik Hollywoods und die Geschichte der Industrialisierung miteinander.
Die Erzgebirgische Philharmonie Aue, die Singakademie Chemnitz und Musical-Sopranistin Julia Taschler gehen mit ihrem Publikum auf eine musikalische Reise durch Film, Musical und reale Geschichte.
Die Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 22,50 Euro.
Extrem-Radrennen
Chemnitz - Am Stausee Oberrabenstein glühen an diesem Wochenende beim "Heavy24" die Pedale. Um 12 Uhr startet das Hauptrennen eines der größten 24-Stunden-Mountainbikerennen in Deutschland. Die Siegerehrung findet am Sonntag gegen 13 Uhr statt.
Während Besucher den Radlern die Daumen drücken, können sie sich auf der Händlermeile vergnügen. Am Sonnabend gibt’s außerdem ein KidsRace.
Der Eintritt ist frei.
Schwimmen im Filzteich
Schneeberg - An der ältesten Talsperre Sachsens in Schneeberg könnt Ihr Euch bei den Sommertemperaturen abkühlen oder mit dem Tretboot über den Filzteich cruisen. Zudem warten auf Euch Ruderboote, eine Kinderrutsche, Tischtennisplatten, Strandkörbe und vieles mehr.
Auch die FFK-Freunde haben einen Strand für sich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4,50 Euro und für Kinder 2 Euro. Eine Familienkarte bis einschließlich zwei Kinder kostet 10 Euro.
Salzmarkt
Lößnitz - In Lößnitz erwartet Euch am heutigen Samstag sowie am Sonntag im Rahmen des Salzfestes ein buntes Programm für die ganze Familie. Dabei dreht sich am Samstag alles um das Mittelalter, wobei auch die Musik des Mittelalters mit "Duro Nux" nicht fehlen darf.
Am Abend wird natürlich auch das Deutschland-Spiel übertragen. In der Halbzeitpause erwartet Euch ein spektakuläres Feuerwerk. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.
Das ganze Programm findet Ihr bei der Stadt Lößnitz.
Sonnenlandpark wird 20 Jahre
Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen gibt es an jedem 20. des Monats 20 Prozent Rabatt auf die Eintrittskarten vor Ort an der Tageskasse und im Online-Ticket-Shop.
Auf Euch warten besondere Highlights wie das Riesenrad, Deutschlands höchsten Rutschturm, über 200 Tiere und die große Indoorspielwelt. Neu ist dabei auch die riesige Erlebnispyramide mit großer Aussichtsplattform in 35 Meter Höhe, einer 88 Meter langen Spiralrutsche sowie einem Lift.
Der Park hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Flughafengeschichte auf dem Ikarus-Fest
Chemnitz - Der Chemnitzer Geschichtsverein zeigt im Rahmen des Ikarus-Festes eine Ausstellung zu "100 Jahre Flughafen Chemnitz" im Flughafengebäude in der Stollberger Straße 100 in Chemnitz.
Von den ersten mutigen Ballonaufstiegen und Startversuchen bis hin zur Bedeutung des Flughafens für die Region und der Nutzung als Übungsstätte für Nachwuchsflieger wurde eine informative Zeitreise zusammengestellt.
Besichtigt werden kann die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.
TAG24 wünscht Euch einen sommerlichen Samstag!
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Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, privat, Peggy Schellenberger, Maik Börner