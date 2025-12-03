Kennst du schon die kleinsten Märkte der Adventszeit in und um Chemnitz

Chemnitz - Wer in Chemnitz auf der Suche nach festlichem Weihnachtszauber abseits des großen Marktplatzes ist, wird auf vielen charmanten, kleinen Weihnachtsmärkten fündig.

Brigitte Pfüller (l.), Katja Kühnrich und der Förderverein Karl Schmidt-Rottluff Chemnitz laden am ersten Advent zum 1. Weihnachts- und Kunstmarkt an der Mühle Schmidt-Rottluff ein. © Kristin Schmidt

Der große Überblick über die kleinen Termine:

Den Auftakt macht am Freitag der Klingende Adventszauber von 15 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum Leipziger Straße. Am Samstag laden gleich mehrere kleine Märkte zum Stöbern und Genießen ein: Von 11 bis 18 Uhr öffnen die Weihnachtswerkstatt und der Kunstmarkt in den Kunstsammlungen am Theaterplatz.

Auf dem Sonnenberg öffnet der Kiezweihnachtsmarkt an der Lessingstraße 13 (14 bis 18 Uhr), während der Adventsmarkt in der Strumpfformerei (Kappelbachgasse 1) von 11 bis 22 Uhr Besucher empfängt.

Ebenfalls am Samstag lockt der Advent bei Tuffner von 10 bis 17 Uhr mit einem Kunsthandwerkermarkt in die Tuffner Möbelgalerie und die Bar "wilde dreizehn".

Am ersten Advent öffnet von 13 bis 19 Uhr der erste Weihnachts- und Kunstmarkt in der Mühle Schmidt-Rottluff. Dort findet am Nachmittag ein gemeinsames Adventssingen statt.