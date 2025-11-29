Neun Ausflugsideen für Weihnachtsmuffel und -fans

Der erste Advent liegt vor uns, und auch die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet - auch in Chemnitz. Aber es gibt noch viel mehr zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz2025-Finale

Chemnitz - Die Kulturhauptstadt neigt sich zum Ende und wird am Wochenende nochmal feiern. In der Stadthalle öffnet dazu um 12 Uhr die Maker-Advent-Werkstatt, bei der Ihr basteln und bauen könnt. Um 14 Uhr formiert sich die Europäische Bergparade, die vom Theaterplatz über die Richard-Tauber-Straße, Straße der Nationen und Brückenstraße und zurück zum Ausgangspunkt zieht. Um 17 Uhr findet auf dem Theaterplatz das große Weihnachtssingen statt, zu dem alle eingeladen sind, mitzumachen. Das gesamte Programm findet Ihr unter: chemnitz2025.de.

Das Kulturhauptstadtjahr 2025 neigt sich dem Ende. © Jan Woitas/dpa

Märchenhaftes Sandtheater

Chemnitz - Das Leben von Straßenjunge Aladin gerät durcheinander, als ein böser Zauberer seinen Weg kreuzt. Er will mit Aladins Hilfe an eine magische Wunderlampe gelangen. Darin wohnt ein Geist, der drei Wünsche erfüllen kann … "Aladin und die Wunderlampe" wird am Samstag, um 16 Uhr, im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3) vom Sandtheater Dresden in Sand gemalt, begleitet von Musik und einem Erzähler. Eintrittskarten gibt es ab 32,50 Euro, ermäßigt 28,50 Euro.

Die Geschichte vom Straßenjungen Aladin erzählt das Sandtheater Dresden. © Sandtheater Dresden

Freestyle Event

Chemnitz - In der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) erwartet Euch eine Neuauflage von "Stunt it! Das Freestyle-Event mit Lukas Knopf & Friends". Freut Euch auf Weltspitze-Radsportler Lukas Knopf (28), der gemeinsam mit anderen auf einem spektakulären Parcours ein großes Repertoire und waghalsige Stunts präsentiert. Auf Testtrails können Kinder und Jugendliche im Foyer ihr Können ebenfalls ausprobieren.

Großartige Stunts in den Höhen beim "Stunt it" in der Messe Chemnitz. © PR/Thomas Dietze

Zwönitzer Hutzentage

Zwönitz - Die Innenstadt rund um den Zwönitzer Marktplatz verwandelt sich dieses Wochenende festlich beleuchtet in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. Zu den Höhepunkten gehört das tägliche Öffnen der Türchen am Rathaus-Adventskalender, die Weihnachtsmannparade mit Anschieben der Pyramide am Samstag und vieles mehr. Der Markt hat am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Zwönitz feiert am Wochenende ihre Hutzentage. (Archivbild) © Schmidtfoto Chemnitz

Weihnachtsmannfahrt

Zwickau - Von 10 bis 15 Uhr fährt der Weihnachtsmann zusammen mit seinen sieben Zwergen in seinem dekorierten Bus durch die Stadtteile Zwickaus, um Süßigkeiten zu verteilen. An den einzelnen Stationen können die Kinder Gedichte aufsagen oder Lieder vorsingen. Die Route beginnt in Planitz (Poliklinik, 10 Uhr) und geht unter anderem über Rottmannsdorf (Verwaltungsgebäude, 10.55 Uhr) und Mosel (Gasthof Mosel, 14.30 Uhr). Die gesamte Strecke findet Ihr online.

Der Weihnachtsmann fährt durch Zwickau. (Symbolbild) © 123RF/ailikecreative

Kiezweihnacht auf dem Sonnenberg

Chemnitz - Bereits zum dritten Mal lädt der Sonnenberg von 14 bis 18 Uhr zu einem stimmungsvollen Beisammensein beim Kiezweihnachtsmarkt ein. Ihr findet den Markt nahe dem Lessingplatz. Eine Familienbühne mit Kinderchor, Karaoke, Tanz-, Musik- und Zirkusdarbietungen von lokalen Initiativen lädt zum Verweilen ein. Hinter dem Gebäude sorgen elektronische Klänge und Singer-Songwriter für musikalische Abwechslung. Dazu gibt es Kinderpunsch, Glühwein und Snacks zu kleinen Preisen. Der Eintritt ist frei.

Klang- und Lichtprojekt "Maschinkus"

Hohenstein-Ernstthal - In der Schauwerkstatt Jacquardweberei im Textil- und Rennsportmuseum (Antonstraße 6) werden historische Webmaschinen zum Leben erweckt: Aus Ton- und Videoaufnahmen entsteht ein akustisch-visuelles Erlebnis direkt am originalen Standort. Die Vorführungen von "Maschinkus" finden von 17 bis 22 Uhr stündlich zur vollen Stunde statt. Für ein kleines kulinarisches Angebot ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Das Klang- und Lichtprojekt "Maschinkus" gibt's im Textil- und Rennsportmuseum zu sehen. © Textil- und Rennsportmuseum

Grinchige Weihnachten

Schwarzenberg - Im Ring-Center Schwarzenberg (Neustädter Ring 2) zieht am Samstag der größte Weihnachtsmuffel Grinch ein und übernimmt die Macht. Dabei erwartet Euch nicht nur Grinchs Backstube und Bastelwerkstatt, sondern auch Grinchs Wettrennen nach "Whoville", ein Fotopoint mit Lukas und vieles mehr. Außerdem kann Euch auch Grinch persönlich im Haus begegnen. Das Ring-Center hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Auf den Grinch könntet Ihr im Ring-Center in Schwarzenberg treffen. © Ring-Center Schwarzenberg

