15.05.2026 05:31 Langeweile am Brückentag? Nicht mit uns! Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben

Schüler haben am sogenannten Brückentag frei. Doch was macht man mit diesem freien Tag? Wir haben sechs Ideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Schüler haben am sogenannten Brückentag frei. Viele Arbeitnehmer bleiben ebenfalls zu Hause. Doch was macht man mit diesem freien Tag? Wir haben sechs Ideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Fragen des Seins

Chemnitz - "Mach mal das große Licht an" hat Torsten Sträter (59) sein aktuelles Programm genannt, mit dem er am Freitagabend in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) zu erleben ist. Dabei stellen sich die Zuschauer wohl zunächst die Frage: Wie geht es Sträter nach seiner Diagnose? Ob er etwas darüber erzählt, bleibt vorerst offen. Auf jeden Fall stellt er unter anderem die großen Fragen des Seins wie: Wie führe ich ein gutes Leben? Was kommt danach? Wie lauten die besten sechs der vier großen mathematischen Regeln? Los geht's um 20 Uhr. Restkarten gibt es ab 39,66 Euro.

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Torsten Sträter (59) kommt mit seinem Programm "Mach mal das große Licht an" in die Messe Chemnitz. © picture alliance/dpa

Kaufhaus-Ikone

Chemnitz - Vor 96 Jahren feierte das Kaufhaus Schocken auf der Brückenstraße in Chemnitz seine Eröffnung. Bei einer Themenführung zum Jahrestag erfahrt Ihr um 15.30 Uhr Interessantes zur Entstehung des Kaufhauses, seinem Warenangebot, Einkauf, Verkauf, Reklame und Personalleitung und über die Konzernleitung, die in damaliger Zeit schon so vieles anders machte als andere Warenhausketten. Und Ihr verfolgt den Weg des Kaufhauses Schocken hin zum Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1). Die Teilnahme ist kostenfrei. Zu zahlen ist der Eintritt in die Dauerausstellung (8 Euro, ermäßigt 5 Euro, unter 17 Jahren frei).

Im smac erwartet Euch eine Themenführung zum Jahrestag der Eröffnung 1930. © Kristin Schmidt

Die Ten Tenors in Chemnitz

Chemnitz - Zehn Jahre lang standen die Ten Tenors nicht in Deutschland auf der Bühne. Umso größer war die Begeisterung, als sie 2025 ihre Rückkehr feierten. Mit ihren einzigartigen Stimmen und der beeindruckenden Harmonie zwischen klassischer Opernkunst und moderner Popmusik haben die Künstler dabei erneut bewiesen, warum sie seit drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Gesangsgruppen der Welt gehören. Jetzt sind sie wieder auf Tour und halten bei ihren Auftritten beliebte Klassiker und spannende neue Highlights bereit: auch am Freitagabend, um 20 Uhr beim Konzert der "Time of Your Life"-Tour in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Die Karten kosten ab 68,25 Euro.

Die Ten Tenors sind auf "Time of Your Life"-Tour. © PR/Andreas Berthel

Woher - Wohin: Veronika Fischer persönlich

Schwarzenberg - Ihre Gesangskarriere hat Veronika Fischer (74) mittlerweile beendet. Aber zusammen mit Moderator Kai Suttner geht sie weiterhin auf Tour mit ihrer gemeinsamen Talkshow. Dabei ist sie am Freitagabend, um 20 Uhr, auch im Ratskeller Schwarzenberg (Markt 1) zu Gast. In ihrer packenden Autobiografie lässt sie die ost- und westdeutsche Musikszene der Siebziger- und Achtzigerjahre wieder aufleben und erzählt mitreißend und sehr persönlich die Geschichte einer starken Frau, deren Leben von den Widersprüchen und der Dramatik des geteilten Deutschlands geprägt ist. Tickets gibt es für 25 Euro.

Bei der Talkshow spricht Veronika Fischer (74) über ihr aufregendes Leben. © Felix Weber/Pressefoto

Labubu Maskottchen Parade

Chemnitz - Am Freitagnachmittag kommen die beliebten und mittlerweile schon kultigen Maskottchen, die menschengroßen Labubus, nach Chemnitz. Von 12 bis 18 Uhr könnt Ihr sie in der Sachsen-Allee (Thomas-Mann-Platz 1) treffen, ein Foto machen und Süßigkeiten erhalten.

Am Freitag erwachen die Labubus zum Leben und kommen nach Chemnitz. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn

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