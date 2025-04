Keine Zeit für Langeweile mit unseren Ausflugstipps

Bevor die Ferien wieder enden, gibt es an diesem Wochenende in Chemnitz und Umgebung noch einmal viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bevor die Ferien wieder enden, gibt es an diesem Wochenende in Chemnitz und Umgebung noch einmal viel zu erleben. Neun Ideen haben wir für Euch zusammengefasst.

Modellbahn-Kreativ-Tag

Chemnitz - Im Kraftwerk (Kaßbergstraße 36) findet am Samstag von 9 bis 16 Uhr bereits zum vierten Mal der Modellbahn-Kreativ-Tag statt. Besucht den Tauschmarkt für Modellbahnartikel und Kreativangebote rund um Modellbahnen. Auch die Modellbahn AG des Kraftwerk e.V. ist vor Ort, für einen Imbiss ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Eine Veranstaltung für alle Modellbahn-Fans. (Symbolbild) © Maik Börner

Junghackertag

Chemnitz - Der Chaostreff Chemnitz lädt ab 14 Uhr wieder zum Junghackertag ein. Willkommen sind alle technikbegeisterten Kinder und Jugendliche. Dort können sie sich technisch austoben und werden dabei fachlich unterstützt. So kann beispielsweise mit Robotern und Mikrocontrollern experimentiert werden und vieles mehr. Bei Minderjährigen muss ein Elternteil vorher eine Einverständniserklärung ausfüllen und zu Beginn der Veranstaltung unterschrieben abgeben.

Ein Treffen unter Gleichgesinnten bietet der Chaostreff Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/pitinan

Extremsport-Show

Chemnitz - X Games Gold, FIM Weltmeister, Europameister, Red Bull Dirt Diggers Champion, X-Knights Sieger und 10 World's First: Der Thüringer FMX-Sportler Luc Ackermann (27) ist einer der weltbesten Freestyle-Motocross-Sportler und hat fast alles gewonnen, was es in seiner Sportart zu gewinnen gibt. Um 20 Uhr zeigt er in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) atemberaubende Tricks und lädt dazu Freunde und Team-Partner ein. Restkarten gibt es ab 39,50 Euro.

Einer der weltbesten Freestyle-Motocross-Sportler Luc Ackermann (27). © Uwe Meinhold

Videomix-Party

Chemnitz - Freut Euch auf einen großartigen Abend mit den Hits von Take That, Spice Girls, Nirvana, Fanta 4, Blümchen und vielen mehr! Bei "Simply the 90's and 2000's Best - Die Original Videoclip-Disko" kommt jeder Videoclip-Fan auf seine Kosten. Los geht's um 21 Uhr im Kraftverkehr Chemnitz (Frauenhofer Straße 60). Die Tickets kosten an der Abendkasse 25 Euro.

Tanzen, bis die Füße brennen, könnt Ihr am Samstagabend im Kraftverkehr. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

IC Falkenberg

Zwickau - Für sein aktuelles Konzertprogramm "Komm an Land" hat IC Falkenberg (64) sein Publikum befragt. Und so singt und spielt er um 20 Uhr zusammen mit seiner Band im Alten Gasometer Zwickau (Kleine Biergasse 3) brandneue Lieder vom neuen Album, beliebte Hits, aber auch Songs, die lange in seinen Konzerten gefehlt haben. Dazu erzählt er Geschichten. Die Tickets kosten ab 28 Euro.

Samenbomben basteln

Niederwiesa - Zum Ausklang der Osterferien können Kinder im Schlosspark Lichtenwalde um 13 und um 14.30 Uhr dessen Geschichte und Pflanzenwelt kennenlernen und so ihr Verständnis für die Umwelt vertiefen. Gemeinsam werden Samenbomben hergestellt, die dann an einem anderen Ort erblühen können. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Tickets könnt Ihr im Vorfeld unter folgendem Link kaufen: schloss-lichtenwalde.de/familien-schulen.

Ferienprogramm auch im Schloss Lichtenwalde. © Kristin Schmidt

Comedian Harmonists Forever

Annaberg-Buchholz - Das neue Konzertprogramm der "Comedian Harmonists Forever" erzählt um 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg (Buchholzer Straße 67) die wahre Geschichte der echten Comedian Harmonists. Es erwachen Erinnerungen an die herausfordernden Zeiten, in denen sich das Ensemble damals gründete, bevor es zum erfolgreichsten Ensemble seiner Gegenwart, zur ersten Boygroup überhaupt, wurde. Die Karten kosten ab 29 Euro.

Eine Erinnerung an die erste Boygroup überhaupt: die Comedian Harmonists. © PR

Reise in die Vergangenheit

Lunzenau - Wie wäre es mit einer Reise in die Vergangenheit? Auf Schloss Rochsburg findet um 14 Uhr die Sonderführung "Eine Reise in die ehemalige Jugendherberge" statt. Bereits 1924 wurde sie als kleine Beherbergungsstätte gegründet, 1932 offiziell als Jugendherberge geöffnet. 1998 musste sie jedoch wieder geschlossen werden. Dennoch steckt viel Geschichte in den Wänden. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tickets bekommt Ihr im Onlineshop des Schlosses.

Ihr könnt die kleine Ausstellung "Erinnerungen an die Jugendherberge Heinrich Heine im Schloss Rochsburg" erleben. © Dirk Hanus

Pflanzenmarkt und Hofrundgang Guidohof