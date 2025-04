27.04.2025 06:48 Sieben Ideen für einen Ausflug in Chemnitz und Umgebung

Am Montag geht die Schule wieder los. Doch am Sonntag gibt es von uns nochmal sieben Ausflugstipps für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am Montag geht die Schule wieder los. Doch am Sonntag gibt es von uns nochmal sieben Ausflugstipps für Euch in Chemnitz und Umgebung. Eis.Kunst.Traum. Chemnitz - Die Trainingshalle des Jutta Müller Eissportzentrums wird zur Bühne für eine fiktive, aber tiefgründige Reise durch die Welt des Eiskunstlaufs. Begebt Euch um 19.30 Uhr auf einen spektakulären Theaterabend und lasst Euch von den Schauspielern, der Musik und einer eindrucksvollen Bühnen- und Kostümgestaltung mitreißen. Tickets gibt es für Erwachsene für 19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Die Abendkasse öffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Eine Reise durch die Welt des Eiskunstlaufs. © Dieter Wuschanski Tales of Transformation Chemnitz - Seit Freitag läuft im Chemnitzer Industriemuseum die neue Ausstellung "Tales of Transformation". Dabei könnt Ihr in die Entwicklungsprozesse der Stadt Chemnitz eintauchen. Ihr erlebt die industrielle Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, 8 Euro ermäßigt und für Kinder sowie Schüler über 18 Jahren mit gültigem Schülerausweis ist der Eintritt frei. Diese Taschenuhr (um 1885) stammt aus der ehemaligen Sammlung Charles Dollfus, dem Enkel der berühmte Fabrikanten- und Politikerfamilie aus Mulhouse. © Kristin Schmidt Ritterspektakel Leisnig - Die tausendjährigen Mauern der Burg Mildenstein bei Leisnig (Burglehn 6) laden von 11 bis 18 Uhr zum Ritterspektakel. Musikanten lassen Melodien erklingen, Gaukler zeigen ihre akrobatischen Künste, Kerzenzieher, Maultrommelschnitzer, Schleifer und Lederer führen längst vergessenes Handwerk vor und Ihr könnt mitmachen und über den großen historischen Markt bummeln. Grimmige Ritter sichern die Burg und zeigen die hohe Kunst des Schwertkampfes und Action-reiche Kampfszenen. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei. Ein großes Ritterspektakel erwartet Euch auf Burg Mildenstein. (Symbolbild) © 123rf/kuzmenkoviktoria Kindermusical-Gala Plauen - Die Kindermusical-Gala "Hakuna Matata" verspricht eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals, den bekanntesten Disney-Filmen sowie den beliebtesten Kinderfilmen und -serien. Viele bekannte Lieder zum Mitsingen gibt es am Sonntag um 16 Uhr in der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4). Die Karten kosten ab 31 Euro. Der Clown und Europa Freiberg - Im Mittelsächsischen Theater Freiberg (Borngasse 1) läuft um 17 Uhr das Stück "Der Clown und Europa". Ihr werdet mitgenommen auf eine rasante, poetische und absurd-komische Reise durch die Höhen und Tiefen des Seins. Ein Spektakel über das Scheitern, über den unbändigen Willen zur Größe – und über das Lachen, das am Ende doch immer gewinnt. Die Altersempfehlung liegt bei 10 Jahren. Karten kosten ab 11 Euro, ermäßigt ab 9 Euro und für Kinder bis 14 Jahren ab 6 Euro. Ein Spektakel über das Scheitern, über den unbändigen Willen zur Größe – und über das Lachen, das am Ende doch immer gewinnt. © Mittelsächsisches Theater Frühlingsrummel geht los Zwickau - Endlich geht es wieder los, das Frühlingsvolksfest in Zwickau. Täglich hat der große Rummel ab 14 Uhr geöffnet. Neben zahlreichen Fahrgeschäften und Essens- und Getränkebuden startet am Sonntag um 15 Uhr auch eine große Oldtimerparade von Trabi bis Chevrolet. Noch heute habt Ihr die Chance, einen von fünf Rummelpässen bei unserem TAG24-Gewinnspiel zu ergattern. Seit Freitag ist wieder Rummel-Spaß in Zwickau angesagt. © Kristin Schmidt Tatortkneipe Chemnitz - Der beliebte Sonntagskrimi spielt am Sonntagabend in München und stellt die Ermittler Batic und Leitmayr offensichtlich in "Zugzwang". Das wollt Ihr nicht alleine erleben? Dann schaut im Chemnitzer Lokomov vorbei, in der einzigen Tatortkneipe in Chemnitz. Hier könnt Ihr mit anderen Tatort-Fans die neue Folge sehen. Auf Euch warten frisches Popcorn und leckere Drinks von der Bar. TAG24 wünscht Euch einen spannenden Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: Dieter Wuschanski, Kristin Schmidt (2), 123rf/kuzmenkoviktoria