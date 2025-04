Langeweile am Sonntag? Nicht mit unseren acht Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Für den Sonntag ist wieder Sonne pur gemeldet. Also nichts wie raus vor die Tür mit Euch! Wir haben acht Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst.

In sieben Zimmern können Besucher Exponate aus dem Leben von Chemnitz' berühmtestem Maler Karl Schmidt-Rottluff betrachten.

Chemnitz - Endlich ist es so weit! Nach zwei Jahren Bau- und Sanierungsarbeiten füllt sich das Karl Schmidt-Rottluff Haus (Limbacher Straße 382) ab Sonntag wieder mit Leben.

Dabei präsentiert sich der Zirkus gleich zweimal am Sonntag: um 13 sowie um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 21 Euro.

Die Show begeistert sowohl Kinder als auch Erwachsene. Ein Pool mit 120 Tonnen Wasser, Tausend leuchtende Fontänen, 30 Tonnen Wasser in der Luft unter der Zirkuskuppel sowie Hunderte von Licht- und Soundeffekten.

Die Veranstaltungen beginnen am Sonntag um 13 Uhr sowie um 17.30 Uhr. Tickets gibt es ab 44 Euro.

Chemnitz - Europas größte Pferdeshow ist wieder on Tour und gastiert mit ihrer neuen Show " Cavalluna - Grand Moments " auch in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1). Mit dabei sind wieder rund 60 Pferde und die besten Reiter Europas.

Unter Anleitung von Annette Müller könnt Ihr im Chemnitzer Open Space (Brückenstraße 10, hinterm Nischl) von 15 bis 17 Uhr Eurer Kreativität freien Lauf lassen und die Freude am Origami entdecken.

Chemnitz - Habt Ihr gewusst, was "Senbazuru" heißt? Der Begriff bedeutet im Deutschen "Tausend Kraniche" und bezeichnet einen japanischen Brauch, nachdem jemand, der 1000 Origami-Kraniche faltet, von den Göttern einen Wunsch erfüllt bekommt.

Rochlitz - Im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr das Frühmittelalter zu Gast. Besucher können miterleben, wie vor 1100 Jahren das Leben und Arbeiten in einem Schloss aussah und was dies für die Bewohner bedeutete.

Der Eintritt kostet 8 Euro, für Kinder von sechs bis 16 Jahren einen Euro.