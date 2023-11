Langeweile ausgeschlossen: Sieben Tipps für einen tollen Sonntag

Plauen - Auf dem Hof der Töpferei Leonhardt in Plauen (Bärenstraße 4) findet der 8. voradventliche Kunsthandwerkermarkt statt. Dabei bieten Kunsthandwerker und Künstler aus drei Bundesländern ihre Arbeiten zum Verkauf an. Dazu gibt es Glühwein und Naschwerk. Der Markt findet von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Olbernhau - Der Müller ist in Not. Weil es in diesem Jahr nur wenig Korn zum Mahlen gab, konnte er die Miete nicht bezahlen. Doch auf dem Dach der Mühle ist ein Schatz versteckt, von dem nur der Zauberer Karfunkel und der Teufel Fitzliputzli wissen. Kann der Kasper dem Müller helfen und den Schatz finden? Das Kasperletheater ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und beginnt um 10.30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum "Theater Variabel" in Olbernhau (Markt 5).