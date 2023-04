Langeweile? Hier kommen acht Tipps für den Samstag in Chemnitz und Umgebung

In Chemnitz und Umgebung ist an diesem Samstag so einiges los, wie der Sportwettkampf "Swim & Run", Jazztage oder das Germanen-Frühjahrsfest auf Scharfenstein.

Von Victoria Winkel

Egal ob Ihr einfach was erleben wollt, es sportlich oder musikalisch mögt, an diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung so einiges los, auf das Ihr Euch freuen könnt. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Frühjahrsputz im Mehrgenerationenhaus

Chemnitz - Im Mehrgenerationenhaus in der Irkutstker Straße 15 steht am Samstag der Frühjahrsputz an. Die im Haus untergebrachten Einrichtungen bringen wieder alles auf Vordermann und freuen sich über rege Unterstützung. Der Frühjahrsputz beginnt um 9 Uhr.

Im Chemnitzer Mehrgenerationenhaus findet an diesem Samstag der Frühjahrsputz statt. © Ralph Kunz

Swim & Run

Chemnitz - Der Swim & Run in Chemnitz (Sportforum, Reichenhainer Straße 154) ist ein offener Wettkampf für Jung und Alt. Jeder, der in der Lage ist, die geforderten Strecken zu bewältigen, kann daran teilnehmen. Das heißt: 50 Meter schwimmen und dann im Gelände des Sportforums laufen. Nachmeldungen sind ab 8.30 Uhr möglich. Der Wettkampf für die Jugend A (Jahrgang 2006/07) beginnt um 10 Uhr. Die Startgebühr beginnt ab 10 Euro.

Swim & Run heißt es heute in Chemnitz. © 123RF/wavebreakmediamicro

Germanen-Frühjahrsfest

Drebach - Die Germanen feiern auf Burg Scharfenstein (Schlossberg 1) den Frühling. Ihr könnt in das Leben der Germanen mit Live-Darstellungen der Gruppe Foederati eintauchen und das Volk bei Vorführungen näher kennenlernen. Dazu gibt es verschiedene Mitmach-Aktionen. Das Frühjahrsfest beginnt um 10 Uhr. Das Eventticket kostet 15 Euro, ermäßigt 11 Euro und die Familienkarte 40 Euro.

Auf Burg Scharfenstein könnt Ihr die Sonderausstellung "Römer und Germanen" besuchen und am Germanen-Frühlingsfest teilnehmen. © Uwe Meinhold

Jazz für Kinder

Freiberg - Das "Krokodiltrio" lädt zur "interaktiven Musizierstunde" für Kinder und Erzieher ein. Im Rahmen der 47. Freiberger Jazztage könnt Ihr Euch selbst bei "Jazz für Kinder" ausprobieren. Los geht's um 10.30 Uhr in der Alten Mensa (Peterstraße 5). Die Teilnahme kostet für Kinder 3 Euro, ermäßigt 5 Euro.

In Freiberg finden die 47. Jazztage statt, wo sich auch Kinder ausprobieren können. © romangorielov/123RF

Stadtrundfahrt

Chemnitz - Ihr denkt, Ihr wisst schon alles über Eure Heimatstadt? Trotzdem lohnt es sich mal, an einer Stadtrundfahrt teilzunehmen. Ihr startet mit einem halbstündigen Rundgang durch das Chemnitzer Zentrum, um danach mit dem Bus verschiedene Stationen wie den Theaterplatz, den Schloßberg, den Technologie-Campus und vieles mehr kennenzulernen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist-Info (Markt 1). Die Teilnahme kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Es wird um Anmeldung unter Telefon 0371/690680 gebeten.

Ab 14 Uhr könnt Ihr bei einer Stadtrundfahrt Chemnitz kennenlernen. © Harry Härtel/Haertelpress

1. Sächsisch-Bayerische Frühjahrswiesn

Zwickau - In der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) geht es an diesem Samstag zünftig zu, bei der 1. Sächsisch-Bayerische Frühjahrswiesn. Ihr könnt Euch auf einen Maibaum, eine große Tanzfläche, Schausteller und deftige Leckereien freuen. Für gute Stimmung sorgen die "Partyhexen". Los geht's ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet 29,80 Euro.

Prost! In Zwickau findet die 1. Frühjahrswiesn statt. © 123RF / melnyk58

Sachsencenter Revival Party

Stollberg - Erlebt noch einmal die legendäre Zeit von 1996 bis 2006 in Stollberg. Im Event Center (Auer Straße 11) könnt Ihr ab 21 Uhr auf drei Floors feiern, mit Techno & Dance Hits der 90er und 2000er, Best-of 80er, 90er, 2000er & Schlager sowie Black Music Classics. Das Ticket kostet an der Abendkasse 12 Euro.

YO! Ü25 Raps mit Kool Savas

Chemnitz - Der King of Rap ist in der Stadt: KKS SOUNDSYSTEM hosted by Kool Savas (48) ist zur "YO! Ü25 RAPS"-Party im Brauclub (Neumarkt 2). Außerdem sind DJ Shusta und DJ Peppermind mit am Start. Freut Euch auf Rap der Extra-Klasse und Best-of 90s & 2000, Hip-Hop und Classics. Karten bekommt Ihr im Vorverkauf unter https://www.brauclub.de/tickets/ und es wird Restkarten an der Abendkasse geben. Ticketpreis im VVK: 20 Euro. Einlass ist 22 Uhr, 0.30 Uhr gibt es eine einmalige Liveshow von Kool Savas.

Rapper Kool Savas ist am Samstagabend im Chemnitzer Brauclub. © bjoernd/123 RF