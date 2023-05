Langeweile? Hier kommen unsere Tipps für einen tollen Samstag in Chemnitz und Umgebung

Wer sich schon mal auf den Sommer einstellen will, ist an am Filzteich Schneeberg richtig, hier wird angebadet und in Chemnitz ist Sport-Schnuppertag.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Langsam rückt der Sommer immer näher. Wer sich schon mal auf die Jahreszeit einstellen will, kann das beim Anbaden am Filzteich in Schneeberg tun. In Chemnitz geht es beim Schnuppertag im Sportforum ebenfalls sportlich zu. Ihr könnt aber auch einen Pflanzenbasar oder die Freizeitanlage Syratal in Plauen besuchen. Wir wünschen Euch einen tollen Samstag.

Pflanzenbasar

Chemnitz - Der Förderverein Botanischer Garten Chemnitz e. V. lädt zum großen Pflanzenbasar ein. Auf dem Gelände des Botanischen Garten (Leipziger Straße 147) könnt Ihr nicht nur in den Pflanzen stöbern, sondern Euch auch auf dem Gelände umsehen und das Tropenhaus und ein Gewächshaus für Kakteen und Sukkulenten besuchen. Der Botanische Garten ist ab 8 Uhr geöffnet.

Im Botanischen Garten in Chemnitz findet an diesem Samstag ein Pflanzenbasar statt. © Ralph Kunz

Heimische Tiere im Wildpark

Grünhain-Beierfeld - Im Natur- und Wildpark in Waschleithe (Mühlberg 56) könnt Ihr zahlreichen heimischen Tierarten begegnen. Auf dem ausgedehnten Waldparkgelände sind mehr als 200 Tiere aus 40 Arten zu Hause. Ihr könnt hier Rothirsche, Fischotter, Rentiere oder alte Haustierrassen wie das Wollschwein und das Zackelschaf bestaunen. Der Naturpark ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Im Natur- und Wildpark Waschleithe sind mehr als 200 Tiere zu Hause. © Kristin Schmidt

Das Sächsische Eisenbahnmuseum

Chemnitz - In Chemnitz wuchs der Zugverkehr um die Wende zum 20. Jahrhundert so stark an, dass Personen- und Güterverkehr getrennt werden mussten. Dabei entstand im Stadtteil Hilbersdorf einer der größten Rangierbahnhöfe Deutschlands und der beherbergt heute zum Teil das Sächsische Eisenbahnmuseum (Frankenberger Str. 172). Hier könnt Ihr in die Welt von Eisenbahnen und Dampflokomotiven eintauchen. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

Im Sächsischen Eisenbahnmuseum in Chemnitz kann man den großen Loks ganz nah kommen. © Maik Börner

Schnuppertag Sportverein

Chemnitz - Ihr wollt Euch gern mehr bewegen und in einen Sportverein eintreten, habt aber noch keinen richtigen Plan? Die Sportjugend Chemnitz lädt ab 10 Uhr zum Schnuppertag für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren ein, sich in 13 verschiedenen Sportarten auszuprobieren. Darunter sind unter anderem Floorball, Radball und Eisschnelllauf. Der Schnuppertag findet im Außengelände des Sportforums (Reichenhainer Straße 154) sowie in der Leichtathletik- und Spielhalle statt. Während des Schnuppertages können fleißig Stempel gesammelt werden und am Ende werden tolle Preise von zahlreichen Förderern des Kinder- und Jugendsports verlost.

Beim Schnuppertag im Chemnitzer Sportforum könnt Ihr verschiedene Sportarten testen, wie zum Beispiel Floorball. © halfpoint/123RF

Besuch in der Freizeitanlage

Plauen - Hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. In der Freizeitanlage Syratal Plauen (Hainstraße 1) könnt Ihr mit der Parkeisenbahn fahren (einfache Fahrt 2 Euro/Erwachsene, 1,50 Euro/Kinder), einen Streichelzoo besuchen, Minigolf spielen (3 Euro/Erwachsene, 2,50 Euro/Kinder) oder auf einem Verkehrsübungsplatz mit Minicars durch die Landschaft düsen und einen Parcours absolvieren (einfache Fahrt 1,90 Euro). Die Freizeitanlage ist ab 13 Uhr geöffnet.

In der Freizeitanlage Plauen könnt Ihr auch Minigolf spielen. © 123rf/standrets

Rollerdisko

Chemnitz - Im Kraftverkehr (Fraunhofer Straße 60) könnt Ihr von 13 bis 0 Uhr eine Rollschuh-Disko erleben. Ihr könnt durch die Hallen des Eventzentrums rollen und eine Lichtshow, Mega-Sound sowie Skate- und Rollschuh-Shows erleben. Dazu gibt es eine Neonparty mit Musik aus den 80ern. Tickets gibt's ab 5 Euro.

Anbaden

Schneeberg - In Schneeberg wird die Badesaison eröffnet. Im Strandbad Filzteich (Am Filzteich 3) findet um 14.30 Uhr das große Anbaden statt. Alle Wagemutigen werden belohnt, denn in bunten Luftballons sind viele Überraschungen versteckt. Mit dabei ist die Live-Band Simultan, außerdem gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein kleines Mittelalterspektakel sowie die Karo Dancers. Der MSC Aue ist mit Motorrennbooten auch vor Ort. Das Strandbad ist ab 9 Uhr geöffnet. Das Anbaden wird um 13 Uhr eröffnet.

Im Filzteich kann an diesem Samstag angebadet werden. © PR

Only 80s

Zwickau - Im Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) in Zwickau werden die 1980er gefeiert. Auf drei Floors erklingen die unvergessenen Hits von Pop, Wave, NDW und Partykracher von Depeche Mode bis Falko. Die Party startet um 22 Uhr. Der Eintritt kostet ab 10 Euro.

Im Club Seilerstraße in Zwickau erlebt Ihr heute die beste Musik der 80er. © 123RF / nd3000