Mit unseren Tipps kommt Ihr gut durch das erste Märzwochenende

Es ist wieder Wochenende und das heißt: Es ist Familienzeit! Die könnt Ihr unter anderem bei Modellbahnen, der Jobmesse oder im Planetarium verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Chemnitz - Im Stadion an der Gellertstraße 25 gibt es an diesem Samstag mal keinen Fußball. Ab 10 Uhr findet die Chemnitzer Jobmesse statt. Die Messe hat sich zu einer wichtigen Plattform für den Austausch zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Arbeitssuchenden, Fachkräften und Weiterbildungsinteressierten aller Altersgruppen, Branchen, Schulformen und Qualifikationen entwickelt. Neben Bildungseinrichtungen und Institutionen sind auch mittelständische Unternehmen und Global Player dabei. Der Eintritt ist kostenfrei.

Zwickau - Die Modellbahnbörse im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau (Leipziger Straße 182) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet am Samstag von 10 bis 14 Uhr statt.

Chemnitz - "Auf leisen Sohlen ... Geschichten zum Zuhören" gibt es am heutigen Samstag für Euch in der Stadtteilbibliothek im Tietz (Moritzstraße 20). Die Vorlesepaten entführen sowohl kleine als auch große Zuhörer in bunte Fantasiewelten voller Abenteuer. Die Vorlesestunde findet von 11 Uhr bis 12 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.