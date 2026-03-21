Mode, Mäuse und Musik: Das gibt's heute alles zu erleben

Die Sonne lacht und lockt Euch nach draußen. Doch Ihr wisst noch nicht wohin? Wir haben neun abwechslungsreiche Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne lacht und lockt Euch nach draußen. Doch Ihr wisst noch nicht, was Ihr am Samstag erleben möchtet? Wir haben wieder viele abwechslungsreiche Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Ladies Night im Stadtbad

Chemnitz - Das Stadtbad Chemnitz (Mühlenstraße 27) lädt am Samstag von 17 bis 22 Uhr erstmals zur Ladies Night ein. Auf die Gäste warten Spezialaufgüsse, pflegende Creme-Salz-Peelings und Honig-Anwendungen. Das Glas Sekt zur Begrüßung darf dabei natürlich nicht fehlen. Zudem erwartet Euch eine Live Cooking Station und ein ausgewähltes Getränkeangebot. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 39,90 Euro.

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Wohlfühl-Zeit gibt es am Samstag im Stadtbad nur für die Ladies. © Kristin Schmidt

Shopping Day 2026: Mode, Kunst und Engagement in Chemnitz

[Anzeige] Chemnitz - Am 21. März 2026 wird die Chemnitzer Innenstadt zu einer lebendigen Bühne für Mode, Kunst und soziales Engagement. Lokale Händler präsentieren neue Kollektionen in Pop-Up-Modenschauen und bieten Rabatte sowie Aktionen. In Kooperation mit Lukas Stern e.V. und Frauen kontra Krebs werden Spenden gesammelt. Regionale Künstler präsentieren ihre Werke in Pop-Up-Ateliers, während Flashmobs und besondere Gastronomie-Specials für zusätzliche Highlights in der Innenstadt sorgen. Alle Aktionen findet Ihr auch unter: https://fashionday-chemnitz.de/aktionen/

Am Samstag findet in der Chemnitzer City wieder der große Shopping Day statt. © exclusiv events

Pack deine 7 Sachen

Chemnitz - Jeder hat sie: Kleidungsstücke, die man einfach nicht mehr trägt, aber auch nicht wegschmeißt. Im TIETZ (Moritzstraße 20) könnt Ihr sie am Samstag von 13 bis 17 Uhr loswerden! Bis zu sieben Kleidungsstück (nur gewaschen und in gutem Zustand) könnt Ihr mitbringen und Euch für jedes Stück ein anderes Teil aussuchen. Begleitet wird der Kleidungstausch von Musik, Snacks und Getränken. Der Eintritt ist kostenlos und alle Altersgruppen sind eingeladen.

Kleider-Tausch ist am Samstag im TIETZ möglich. (Symbolbild) © 123RF/innakot

Rock Campus

Chemnitz - Im Garagen-Campus (Zwickauer Straße 164) wird Samstagabend gerockt! Ab 20 Uhr erwartet Euch die volle Bandbreite der Musik aus den 70er und 80er Jahren. Dabei sorgt der DJ und Live-Musiker "Satana Streetart" für den perfekten Mix aus Nostalgie und Power. Der Eintritt kostet 8 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr in der Kreativwerkstatt.

Im Garagen-Campus wird's am Samstag rockig. (Symbolbild) © 123rf/yuriiwm

Chemnitz macht AUTOmobil

Chemnitz - In der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) könnt Ihr Euch an diesem Wochenende bei der Automobilmesse "Chemnitz macht AUTOmobil" über historische und aktuelle Mobilität sowie die Zukunft der Automobilität informieren. Auf Euch warten regionale Händler und Marken sowie ein Rahmenprogramm mit Kultur und Mitmachaktionen. Die Messe hat am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 10 Euro.

"Die Mäusefalle" feiert Premiere

Annaberg-Buchholz - In Agatha Christies (1890-1976) Kriminalkomödie "Die Mausefalle" werden jedes Wort, jeder Blick und jede verschlüsselte Andeutung zu einem Puzzlestück eines tödlichen Spiels. Hinter höflichen Floskeln lauern dunkle Geheimnisse, und die Mauern von Monkswell Manor halten nicht nur den Winter fern, sondern auch die Wahrheit gefangen. Lasst Euch mitreißen von der Kriminalkomödie im Eduard-von-Winterstein-Theater (Buchholzer Straße 67). Los geht's um 19.30 Uhr. Resttickets gibt es ab 15 Euro.

"Die Mäusefalle" gibt's in Annaberg-Buchholz zu sehen. © Vincent Stefan/PR

Kunsthandwerkermarkt

Rochlitz - Das Schloss Rochlitz verwandelt sich am Wochenende wieder zur Kulisse für einen bunten Kunsthandwerkermarkt. Zahlreiche ausgewählte Künstler, Kunsthandwerker und Designer aus fünf Bundesländern präsentieren Erlesenes, Schönes, Verrücktes und Nützliches aus ihren Werkstätten. Schmuck, Hüte, Leinenbekleidung, Holzarbeiten, Keramik, Papierkreationen, Lederarbeiten, Seifenkreationen und vieles mehr sind zu haben. Der Markt hat am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ist er frei.

Wie klingt der Osten?

Freiberg - Seine Stimme kennen viele mit Sicherheit von der Band Polarkreis 18 ("Allein Allein"). Doch der Dresdner Musiker und Sänger Felix Räuber (41) begibt sich nun auf eine andere Reise - zurück zu seinen Wurzeln im Osten. Die dabei entdeckten Werke bringt Räuber nun in einer spannenden Zusammenstellung auf die Bühne. Begebt Euch mit ihm auf die musikalische Zeitreise im Tivoli Freiberg. Tickets gibt es für 36,50 Euro.

Sänger Felix Räuber (41) kommt ins Tivoli Freiberg. © Nino Valpiani/PR

Ostermarkt