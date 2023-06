Motocross, Ikarus-Treffen & Co.: Das ist alles am ersten Samstag im Juni los

Es ist Wochenende und Ihr könnt Euch auf ein Motocross-Rennen in Seiffen freuen, auf das Kiwanis-Kinderfest in Plauen und in Chemnitz auf das Ikarus-Treffen.

Von Victoria Winkel

Es ist das erste Wochenende im Juni und in Chemnitz und der Region ist wieder jede Menge los. In Seiffen kommen Motorsportfans auf Ihre Kosten, in Plauen wird beim Kiwanis-Kinderfest der Kindertag nachgefeiert und in Chemnitz findet das 7. Ikarus-Treffen statt. Wir wünschen Euch ein wundervolles Wochenende.

Motocross im Spielzeugdorf

Seiffen - Auf dem Gelände vom Motorsportclub Schwartenberg e. V. in Seiffen (Oberseiffenbacher Straße 12) findet das 30. Motocross-Rennen statt. Der Parcours hat eine Streckenlänge von 1700 Metern mit steilen Bergauf- und Abfahrten und vielen Sprüngen können sich Fahrer aller Altersklassen austoben. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden Läufe zu den Landesmeisterschaften Sachsen ausgetragen. Am Sonntag starten zudem die Seitenwagen der LVMX-Meisterschaft. Los geht's um 9 Uhr. Das Tagesticket kostet 5 Euro.

Beim Motorsportclub Schwartenberg Seiffen findet das 30. Motocross-Rennen statt. © 123RF / Dmitrimaruta

Modellbahnbörse

Zwickau - Die Modellbahnbörse im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau (Leipziger Straße 182) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet von 10 bis 14 Uhr statt.

In Zwickau findet eine Modellbahnbörse statt. © 123rf/vladiczech

7. Ikarus-Treffen

Chemnitz - Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre erhielt der Nahverkehr in Karl-Marx-Stadt 83 Ikarus-Busse der Baureihe 180, die von da an das Stadtbild mitprägten, bis sie durch eine modernere Baureihe ersetzt wurden. Beim 7. Ikarus-Treffen stehen die historischen Busse im Mittelpunkt des 7. Ikarus-Treffen im Busbetriebshof der CVAG (Werner-Seelenbinder-Straße 13). Ab 10 Uhr gibt es Werkstattführungen, Fahrzeugausstellungen, Mal- und Bastelstände, einen Bewegungsparcours und vieles mehr. Ein Höhepunkt ist das sogenannte "Gerippchen", ein wiederaufgebauter Ikarus-Bus von 1971. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm findet Ihr online.

Den Ikarus-Bus "Gerippchen" von 1971 könnt Ihr beim 7. Ikarus-Treffen in Chemnitz sehen. © Uwe Meinhold

Tanzcontest

Hohenstein-Ernstthal - In der Dreifelderhalle (Logenstraße 2B) in Hohenstein-Ernstthal findet ab 10 Uhr der erste Tanzcontest für Amateure, der "Hot Dance Cup" statt. Starten kann bei dem Contest praktisch jeder, der nicht schon einmal bei Tanzturnieren dabei war. Mehr als 300 Tänzer vom Kindergartenkind bis zum Erwachsenen sind dabei.

In Hohenstein-Ernstthal findet ein Tanzcontest für Amateure statt. © 123rf/rattodisabina

Kiwanis - Kinderfest

Plauen - In der Freizeitanlage Syratal Plauen (Hainstraße 1) wird an diesem Samstag der Kindertag gefeiert, beim Kiwanis-Kinderfest. Alle Angebote der Freizeitanlage sowie die Getränke und Snacks am Kiwanis-Imbisstand werden an diesem Tag vom Kiwanis-Club spendiert. Dazu gibt es noch weitere Überraschungen, wie zum Beispiel Kinderschminken. Los geht's um 14 Uhr.

Beim Kiwanis-Kinderfest gibt es auch Kinderschminken. © 123rf.com/sushytska

Kinder-Uni

Chemnitz - Die TU Chemnitz lädt zum Tag der offenen Tür und da sind auch die Kleinsten willkommen. Bei der Kinder-Uni erfahrt Ihr in einem spannenden Vortrag etwas zum Thema Nachhaltigkeit. Außerdem gibt es auf dem Campus ein buntes Rahmenprogramm. Der Tag der offenen Tür startet um 14 Uhr sowohl in der Reichenhainer Straße als auch Straße der Nationen. Die Kinder-Uni beginnt um 16 Uhr im Zentrales Hörsaalgebäude (Reichenhainer Straße 90). Im Anschluss findet die lange Nacht der Wissenschaft statt.

An der TU Chemnitz ist Tag der offenen Tür. Im Zentralen Hörsaalgebäude gibt es auch einen Vortrag für die Kleinsten, bei der Kinder-Uni. © Jan Woitas/dpa

Kurparkfest

Warmbad Wolkenstein - Unter dem Motto "Aufblühen im Heilbad" wird in Warmbad Wolkenstein das Kurparkfest gefeiert und damit auch die Parksaison eröffnet. Um 15 Uhr eröffnet die Kindertanzgruppe aus Schönbrunn das Bühnenprogramm, um 16.30 Uhr folgt "Tischlein deck Dich" vom Theater Variabel in Olbernhau. Eine Stunde später heißt es "Zu spät, aber Entspannt". Um 18.30 Uhr präsentiert Emily Zeise musikalische Glücksmomente und um 20 Uhr heißt es "Searching for Home". Am Sonntag geht das Fest ab 14 Uhr weiter. Neben dem Bühnenprogramm gibt es auch einen Wasserspielplatz, eine Bastelstraße, eine Hüpfburg und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Im Kurpark von Warmbad Wolkenstein findet das Kurparkfest statt. © Maik Börner

Clubnight

Plauen - Es ist Clubnight im Soziokulturelles Zentrum Malzhaus Plauen (Alter Teich 7). Tanzen steht im ganzen Haus im Mittelpunkt und dazu gibt es Musik aus 40 Jahren Musikgeschichte. Reden und zusammen feiern soll an diesem Abend aber auch nicht zu kurz kommen. Die Clubnight startet um 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro.

Im Malzhaus Plauen ist Clubnight, das heißt Ihr könnt im ganzen Haus Party machen. © 123RF/ gstockstudio

Summer Opening

Stollberg - Es ist Sommer und das muss gefeiert werden: Im Event Center Stollberg (Auer Straße 11) wird der Beach-Bereich geöffnet und es wird nicht mehr nur Indoor, sondern auch Open Air gefeiert. Freut Euch auf einen Musikmix von Deutschrap bis Black, Schlager, das Beste aus den 90ern und 2000ern und vieles mehr. Die Party startet um 20 Uhr. Tickets gibt's an der Abendkasse für 10 Euro.