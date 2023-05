13.05.2023 06:24 Museumsnacht, Stadtfest, Irrgarten & Co.: Das ist alles am Samstag in Chemnitz und Umgebung los

In Plauen ist an diesem Samstag Stadtfest und in Chemnitz findet die 22. Museumsnacht statt und in Oederan wird bei der Feuerwehr gefeiert.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Habt Ihr schon Pläne für den Samstag gemacht? Nein? Kein Problem! Wir können Euch mit unseren Tipps ein bisschen auf die Sprünge helfen. So ist zum Beispiel in Plauen Stadtfest, in Chemnitz findet die Museumsnacht statt und in Oederan wird bei der Feuerwehr gefeiert. Plauener Frühling Plauen - Im Vogtland wird das Stadtfest "Plauener Frühling" gefeiert. Ihr könnt Euch auf Live-Musik auf verschiedenen Bühnen, Dutzende Händler, Fahrgeschäfte und viele Leckereien freuen. Dazu gibt es ein Kinderfest, einen Trödelmarkt und vieles mehr. Die Fete in der Plauener Innenstadt beginnt um 9 Uhr. Zum Stadtfest in Plauen findet auch ein Trödelmarkt statt. © 123RF / Jackf Besuch im Irrgarten der Sinne Kohren-Sahlis - Wer findet den richtigen Weg durchs Heckenlabyrinth? Im Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis (Linda 33, gegenüber der Gaststätte Lindenvorwerk) könnt Ihr dabei noch Fühlübungen absolvieren, an Duftorgeln schnuppern, das Balancierbrett ausprobieren und interessante Experimente machen. Der Irrgarten ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 6 Euro. Wo geht es lang? Im Irrgarten der Sinne muss nicht nur der richtige Weg gefunden werden. © Uwe Meinhold Mädchen mögen Pferde und Jungs spielen Fußball - stimmt das? Mittweida - Die Kinderuni an der Hochschule Mittweida widmet sich in einer Vorlesung den Vorurteilen von Mädchen und Jungs, wie sie entstehen und welche Wirkung sie haben. Gemeinsam mit Dozentin und Professorin Ramona Kusche können die kleinen Zuhörer und Zuhörerinnen überlegen, wie man Vorurteile durchschauen kann, damit niemand verletzt wird. Die Kinderuni im Gerhard Neumann-Bau (Haus 5, Technikumplatz 17a) beginnt um 10 Uhr. Die Hochschule in Mittweida. © Maik Börner 160 Jahre Feuerwehr Oederan - Die Freiwillige Feuerwehr in Oederan (Feuerwehrgerätehaus, Hofweg 15) feiert ihren 160. Geburtstag. Los geht's um 11 Uhr mit deftigem vom Grill. Um 14 Uhr startet ein Kinderfest mit Hüpfburg, Brandhaus und Rundfahrten und man kann die Feuerwehrtechnik bestaunen. Abends gibt's ab 20 Uhr noch 'ne Party. Der Eintritt dazu kostet 4,99 Euro. Der Eintritt zu den anderen Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Freiwillige Feuerwehr Oederan feiert ihr 160-jähriges Bestehen. © 123rf/zlikovec Basteln zum Muttertag Geithain - Wer für den Muttertag am Sonntag noch ein hübsches Geschenk braucht, ist im Heimatmuseum Geithain (Chemnitzer Straße 20) richtig. Unter Anleitung könnt Ihr hier eine kleine Überraschung für Eure Mutti basteln. Los geht's um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei, für das Material entsteht ein Unkostenbeitrag von 1,50 Euro. Im Heimatmuseum Geithain könnt Ihr eine kleine Überraschung zum Muttertag basteln. © 123RF/13smile Museumsnacht Chemnitz - Die Chemnitzer Museumsnacht startet ab 18 Uhr in ihre 22. Auflage. Unter dem Motto "Perspektivwechsel" können 30 Einrichtungen und mehr als 200 Events besucht werden. Mit dabei sind unter anderem das Industriemuseum mit Maschinenvorführungen, der Schauplatz Eisenbahn Chemnitz-Hilbersdorf, das Schulmuseum sowie die Kunstsammlungen mit ihren verschiedenen Standorten. Das Museumsnacht-Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Auch das Chemnitzer Industriemuseum ist bei der Museumsnacht dabei. © Ralph Kunz Die Präsidentinnen Chemnitz - Erna, Grete und Mariedl träumen sich aus der engen Wohnküche in ein schöneres Leben. Sie plaudern, wälzen Familienprobleme und kehren ihre eigenen Unzulänglichkeiten unter den Teppich. Doch dann geraten Grete und Erna in Streit, wer mehr aus seinem Leben gemacht hat. Nur Mariedl scheint ihre Berufung gefunden zu haben... "Die Präsidentinnen" ist ein bitterböser Blick auf die kleinbürgerliche Lebenswirklichkeit. Die Farce von Werner Schwab beginnt um 20 Uhr im Spinnbau-Ostflügel (Altchemnitzer Straße 27). Karten gibt es für 15 Euro. Ulrike Euen (Erna), Magda Decker (Mariedl) und Susanne Stein (Grete) in "Die Präsidentinnen". © Theater Chemnitz/Dieter Wuschanski Dizko Dizko Chemnitz - Wer erinnert sich noch an VIVA-Kult-Moderator Mola Adebisi? Der Moderator, Schauspieler, Synchronsprecher, Tänzer, Musiker und Amateurrennfahrer ist im Brauclub (Neumarkt 2) zu Gast und präsentiert mit den DJs Dirk Duske und Senhore Hemp Dizko Dizko. Freut Euch auf House und Black Music. Die Party startet um 21 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Im Chemnitzer Brauclub könnt Ihr Mola Adebisi live erleben. © Jörg Carstensen/dpa Dancing with myself Chemnitz - "Dancing with myself" heißt es ab 23 Uhr bei der 80s-Party im Chemnitzer Weltecho (Annaberger Straße 24). Ihr könnt Euch aber nicht nur auf die besten Hits der 80er, sondern auch auf Pop-Hits, 70s-Disco und NDW freuen. Tickets gibt's für 8 Euro. TAG24 wünscht Euch einen schönen Samstag! Alle Angaben ohne Gewähr

Titelfoto: Ralph Kunz, 123rf/zlikovec, 123RF/13smile