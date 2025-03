Neun Ausflugstipps am Frauentag in Chemnitz und Umgebung

Auch in den TAG24-Ausflugstipps für Chemnitz spiegelt sich der heutige Frauentag wider - aber nicht nur. Es gibt wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Einen schönen Frauentag an unsere weiblichen Leser! Doch in unseren heutigen Ausflugstipps haben wir nicht nur an die Frauen gedacht. Es gibt auch für alle anderen in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben.

Tierischer Frauentag

Chemnitz - Zum Frauentag stehen die regulären Fütterungen im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) am heutigen Samstag jeweils ganz im Zeichen der Frauen. Die Tierpfleger haben einiges Wissenswertes über die Damen aus der Tierwelt zu berichten - zum Beispiel um 12 Uhr bei den Erdmännchen, um 12.15 Uhr bei den Stachelschweinen oder um 14.30 Uhr bei den Bärenmakaken. Um 10 Uhr beginnt außerdem eine Führung zur Chancengleichheit in der Tierwelt. Der Eintritt zum Tierpark kostet 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Die Erdmännchen erwarten Euch auch am Frauentag. © Maik Börner

Mamagehttanzen

Chemnitz - Passend zum heutigen Frauentag lädt das Kraftverkehr Chemnitz (Frauenhoferstraße 60) heute wieder zum "Mamagehttanzen". Drei Stunden lang könnt Ihr Euch eine Auszeit mit Euren Freundinnen, Musik und der Tanzfläche nehmen. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt kostet ab 13,61 Euro. Bei dem Event handelt es sich um einen Nachholtermin. Tickets von 2024 sind weiterhin gültig.

Tanzen, bis die Füße glühen, könnt Ihr am Samstagabend im Kraftverkehr. (Symbolbild) © 123rf/seenad

Eisdisco Special: Drum and Bass

Chemnitz - Das Jutta Müller Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2a) wird am Abend zur einzigartigen Party-Location und lädt Euch zu einem Eisdisco-Special ein. Freut Euch auf eine mitreißende Mischung aus treibenden Beats, beeindruckenden Lichteffekten und einer besonderen Atmosphäre auf dem Eis. Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren. Der Eintritt kostet 6,50 Euro pro Person. Schlittschuhverleih ist direkt vor Ort möglich. Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Drinks und Snacks sind vor Ort erhältlich.

Das Eissportzentrum verwandelt sich in eine Eisdisco. (Symbolbild) © 123RF/salajean

Kinder-Winterolympiade

Chemnitz - Der Sporthort der Integrativen Sport- und Bildungsförderung Chemnitz e.V. lädt von 14 bis 17 Uhr zur 14. ISB-Winterolympiade in die Leichtathletikhalle des Sportforums Chemnitz (Reichenhainer Straße 154) ein. Mitmachen dürfen sportbegeisterte Kinder zwischen vier und acht Jahren. Die Disziplinen sind unter anderem "Schneeball balancieren", "Schneeweitsprung" oder "Rentiersprint". Die Teilnahme kostet pro Kind einen Euro. Eine Anmeldung ist zwischen 13.30 und 13.45 Uhr vor Ort nötig.

Chemnitzer Frühling

Chemnitz - Die Chemnitzer Messe leitet dieses Wochenende bereits den Frühling ein. Fehlen Euch noch Ideen für die Frühlings-Dekoration Eures Gartens oder Balkons? Hier könnt Ihr Euch von 10 bis 18 Uhr inspirieren, informieren und beraten lassen. Neben Saat- und Pflanzgut bieten die diesjährigen Aussteller auch wieder Neuheiten bei Gartenmöbeln und -zubehör sowie Freizeit- und Hobbyaccessoires an. Die Tageskarte kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Ein Familienticket kostet 20 Euro.

Die Chemnitzer Messe leitet den Frühling ein. © PR/Max Grünwald

Museum to go

Marienberg - Im Bergmagazin Marienberg (Am Kaiserteich 3) dreht sich am heutigen Samstag alles um Posamenten und Musik. Doch was sind diese Posamenten? Tatsächlich geht es dabei um Mode, und zwar um den kunstvoll gefertigten Besatz, mit dem die früheren Uniformen von Beamten verziert waren. Los geht's um 10 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr erwartet Euch auch ein musikalisches Programm.

Im Bergmagazin Marienberg gibt es am Samstag viel zum Anhören, Genießen, Verkleiden, Musizieren und Staunen. © PR

Skandalöse Herzogin

Rochlitz - Wie wäre es denn mit ein bisschen Klatsch und Tratsch aus vergangenen Zeiten? Herzogin Elisabeth erwacht um 17 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) leicht bekleidet und ihr fehlt die Erinnerung an die letzte Nacht. Begebt Euch zusammen mit ihr auf die Suche nach ihrer Garderobe und erfahrt, was in der Nacht passiert ist. Der Eintritt für die Theaterführung "Die skandalöse Herzogin" kostet 18 Euro, ermäßigt 15,50 Euro. Eine Wiederholung gibt's um 19 Uhr. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Macht Euch auf den Weg zur "skandalösen Herzogin". © Andre Forner

90er- und 2000er-Party

Limbach-Oberfrohna - Culture Beat, Scooter, Snap, Twenty 4 Seven, Rednex, Mr. President und jede Menge mehr schallen von 21 bis 3 Uhr über den Dancefloor in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2). Bei der "Venga Venga"-Party gibt's die größten Hits der 90er- und 2000er-Jahre, dazu LED-Stäbe, Knicklichter und 90er-Süßigkeiten. Der Eintritt kostet ab 11,75 Euro.

Auch in Limbach-Oberfrohna wird am Samstagabend gefeiert. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

