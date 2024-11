Neun Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung: Hier könnt Ihr etwas erleben

Chemnitz - Vom Puppentheater bis zum Kunsthandwerk: Am heutigen Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Das Zuhören kostet 1 Euro zuzüglich Eintritt in die Sonderausstellung "Silberglanz & Kumpeltod": 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, unter 17 Jahren frei.

Chemnitz - Das Puppentheater Manuart zeigt um 15 Uhr im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) seine ganz eigene Sicht auf das Thema Glück. Bei ihm entsteht Glück nicht durch Reichtum, sondern in uns, in unserem Verhältnis zu den Dingen und in der Fähigkeit, unsere Umwelt wahrzunehmen. Dafür wird das Grimm'sche Märchen "Hans im Glück" als Basis genommen.

Die Karten kosten ab 15,50 Euro.