Neun Ausflugsziele für einen aufregenden Ostersonntag

Wir haben neun Ausflugsideen für Euch in und rund um Chemnitz. Damit wird es garantiert nicht langweilig.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - TAG24 wünscht Euch frohe Ostern! Mit diesen neun Ausflugsideen in und rund um Chemnitz wird es garantiert nicht langweilig.

Aktive Ostern

Chemnitz - Rund ums Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) wird es am Sonntag von 11 bis 18 Uhr "EGGtive". Eier-Caching, Hüpfspaß, ein Segway-Parcours mit Hindernissen, Riesen-Buchstaben für coole Fotoaktionen, Laufradrennen, Kerzenziehen und weitere Kreativangebote warten als Outdoor-Angebote für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

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Rund ums Wasserschloss Klaffenbach geht's sportlich zu. (Symbolbild) © IMAGO/Funke Foto Services

Traditionelle Ostereiersuche

Oberrabenstein - Im Wildgatter Oberrabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe) hat der Osterhase auch in diesem Jahr unzählige Ostereier versteckt. Von 10 bis 12 Uhr können Klein und Groß am Ostersonntag die Eier suchen. Aber bitte denkt daran: Viele kleine und große Gäste möchten ein paar Eier finden. Bitte nehmt Rücksicht und geht nicht mit vollen Taschen aus dem Wildgatter. Tickets (4,50 Euro für Erwachsene, 3 Euro ermäßigt) können bereits ab 9 Uhr erworben werden und ab 10 Uhr öffnen sich die Tore.

Im Wildgatter Oberrabenstein werden zahlreiche Ostereier versteckt. © Uwe Meinhold

Großer Antik- und Trödelmarkt

Chemnitz - Am Ostersonntag findet auf dem großen Parkplatz vor dem Chemnitz Center in Röhrsdorf (Ringstraße 17) von 8 bis 16 Uhr ein großer Antik- und Trödelmarkt statt. Hier wird jedes Trödel-Herz höher schlagen. Auf Euch wartet eine große Auswahl an Antiquitäten, Sammlerstücken, Kunsthandwerk und Trödel. Auch an Familien wird gedacht: Es gibt einen Bereich mit kindertypischen Artikeln.

Große Freude für Trödel-Fans am Chemnitz Center. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

Ostern im Zoo

Aue - Auch im Zoo der Minis (Damaschkestraße 1) wird an Ostersonntag das bunte Osterfest gefeiert. Von 10 bis 17 Uhr erwarten Euch Kinderschminken, Tierfotografie, Schaufütterungen und vieles mehr. Auch der Osterhase Karl und Karla kommen zu Besuch. Zudem gibt es eine Schafausstellung mit Gewinnspiel.

Im Zoo der Minis wird am Sonntag Ostern gefeiert. © Uwe Meinhold

Ostern im Mittelalter-Dorf

Drebach - Die Burg Scharfenstein in Drebach öffnet von 10 bis 17 Uhr ihr Mittelalter-Dorf. Während am Holzbackofen in eigener Handarbeit duftende Leckereien entstehen, können die Kinder beim Osterbasteln kreative Geschenke und Andenken gestalten. Beim Ritterparcours mit Bogenschießen sind Geschick und Kraft gefragt. Höhepunkt des Tages ist die große Ostereiersuche: Wer ein nummeriertes Ei findet, kann Preise gewinnen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Das Mittelalter zieht auf Burg Scharfenstein ein. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Familiennachmittag

Lunzenau - Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) lädt von 11 bis 18 Uhr zum Oster-Familiennachmittag ein. Kinder können basteln oder sich im Bogenschießen ausprobieren. Jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr beginnen am vorderen Tor Führungen über die Zeit der Ritter und die Rochsburg. Zusammen werden kleine Osterüberraschungen gesucht. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist online möglich und nötig. Der Museumseintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Osterfeuerey

Oelsnitz/Vogtland - Im Schloss Voigtsberg (Schloßstraße 32) werden am Sonntag ab 21 Uhr kleine Osterfeuer angezündet. In heimeliger Atmosphäre könnt Ihr bei einem kleinen Imbiss und mittelalterlicher musikalischer Unterhaltung die "Osterfeuerey" genießen. Highlight ist eine Feuershow mit Feuerfünkchen und Flammenglanz. Der Eintritt ist frei.

Auch im Schloss Voigtsberg werden Osterfeuer angezündet. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Plauener Oster-Volksfest

Plauen - Täglich ab 14 Uhr lockt bis zum 12. April beim Oster-Volksfest jede Menge Rummelspaß auf dem Festplatz vor der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4). Möglich sind unter anderem eine rasante Fahrt im Breakdancer, beim Autoscooter, die schwungvolle Walzerfahrt oder dem Butterfly. Für Kinder gibt es unter anderem das Kinderkarussell, den Safari Jet oder Entenangeln und Ballwerfen. Am Ostersonntag hoppelt der Osterhase übers Festgelände, verteilt süße Überraschungen und ist bereit für Fotos.

In Plauen findet noch bis zum 12. April ein großes Volksfest statt. (Symbolbild) © 123rf/ayala127

Kinderfest