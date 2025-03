Neun Ideen für einen aufregenden Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Die Sonne lockt nach draußen, aber es fehlt noch das Ausflugsziel? Wir haben wieder neun Ideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne lockt nach draußen, aber es fehlt noch das Ausflugsziel? Wir haben wieder neun Ideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung.

Simply the Best

Chemnitz - Begebt Euch auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und blickt in die Karriere der Rocklegende Tina Turner. Mit "Simply the Best- Die Tina Turner Story" reist ihr durch die Anfangserfolge, zu dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tina Turners (1939-2023) Solo-Karriere bis hin zur Filmmusik von "James Bond 007 - Goldeneye" Mitte der 1990er. Die Show beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3). Tickets gibt es ab 66,50 Euro.

Eine Hommage an Tina Turner wird Euch in der Stadthalle Chemnitz geboten. © PR/Dominik Gruss

ka:putt

Chemnitz - Am Sonntagnachmittag könnt Ihr bei der Uraufführung vom Theaterstück "ka:putt oder Die sichtbare Seele der Dinge" dabei sein. Bei dem Stück für Menschen ab zwei Jahren geht es um die Fragen: Was, wann und warum zerbricht? "Vorsichtig wie die Mutter der Porzellankiste poltern wir los, tauchen ein, suchen Klänge wie Lichtspiele und hinterlassen einen wunderbaren Scherbenhaufen", heißt es vom Theater Chemnitz. Los geht's um 16 Uhr im Figurentheater. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Uraufführung von "ka:putt" gibt es am Sonntagnachmittag im Figurentheater. © Nasser Hashemi

Brettspieletag

Limbach-Oberfrohna - In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) geht von 14 bis 21 Uhr die "SpieLO" in ihre siebte Runde. Es gibt über 160 Spiele von A wie "Akropolis" bis Z wie "Zauberberg". Gespielt werden können kurze Kartenspiele oder abendfüllende Strategiespiele, zu zweit oder in großen Gruppen. Auch eine Tausch-Ecke für die gängigen Sammelkarten wird eingerichtet. Und es gibt ein Angebot an barrierearmen, neugestalteten Spieleklassikern. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Das richtige Programm für alle Brettspiel-Freunde. (Symbolbild) © 123rf/yommy8008

Toni Krahls Aftershowparty

Meerane - Noch steht der ehemalige CITY-Frontsänger Toni Krahl (75) für ein paar Konzerte mit SILLY auf der Bühne, doch bereits im Herbst präsentiert er sein neues Solo-Album. Doch zwischendurch und auch am Sonntagnachmittag hat der Sänger viel zu erzählen. So auch in der Galerie des Meeraner Kunstvereins e.V. (Markt 1). Er blickt auf über 50 Jahre Musikerleben zurück und lässt mit seinem Buch und seiner Gitarre genau in das blicken. Los geht's um 16 Uhr.

CITY-Frontmann Toni Krahl (75) am Sonntag zu Gast in Meerane. (Archivbild) © Dana Barthel

Wiesenbader Frühlingsmarkt

Thermalbad Wiesenbad - Der Frühling ist da - auch in Wiesenbad. Darum lädt die Stadt von 10 bis 18 Uhr zum ersten großen Marktevent des Jahres in und um die Kurparkhalle ein. Hier könnt Ihr bummeln, schauen und kaufen. Etwa 50 Händler aus ganz Sachsen freuen sich auf Euren Besuch. Das Angebot reicht von Handarbeiten, über Lebensmittel und Kosmetik bis hin zu Keramik oder Schmuck. Auch für das leibliche Wohl und die Unterhaltung der Kinder wird gesorgt.

Antik- und Trödelmarkt

Zwickau - Auf dem Platz der Völkerfreundschaft kann in Zwickau wieder nach alten Schätzen gesucht werden. Stöbert durch Möbel, Spielzeuge oder Dekosachen. All der Trödel sucht nach einem neuen Zuhause - vielleicht bei Euch? Der Antik- und Trödelmarkt geht von 10 bis 18 Uhr. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Genau das Richtige für die Trödelfans unter Euch. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Mittelaltermarkt

Zschopau - Das mittelalterliche Burgspektakel in Zschopau geht in diesem Jahr bereits in die 22. Runde und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt. Mehr als 30 Handwerker- und Händlerstände, darunter ein Schmied, ein Lederer und ein Steinmetz, präsentieren ihre Künste und bieten handgefertigte Waren an. Außerdem sorgen Künstler in mittelalterlicher Gewandung mit Musik, Tanz und Darbietungen für Unterhaltungen. Dies und noch vieles mehr könnt Ihr ab 11 Uhr auf Schloss Wildeck erleben.

Lasst Euch von den Gauklern nicht ins hinters Licht führen. (Archivbild) © PR

Finnischer Tango

Braunsdorf - Wie wäre es mit einer Runde Tango? Die Freunde der Historischen Schauweberei Braunsdorf, des Tango-Echo und der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e.V. laden in die Historische Schauweberei (Inselsteig 16) auf die Tanzfläche für den finnischen Tango. DJ Frank-Thomas legt ab 14.30 Uhr dafür die richtige Musik auf. Der Eintritt kostet 12 Euro.

In Braunsdorf wird am Sonntag getanzt. (Symbolbild) © 123RF/ssviluppo

Jugend musiziert – Konzert der Preisträger