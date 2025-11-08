9 Ideen für Euren Samstag in und um Chemnitz: Das könnt Ihr heute erleben

Egal ob mit oder ohne Sonne: Wir haben neun abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne lässt sich am Samstag immer wieder blicken. Aber auch, wenn sie sich manchmal versteckt, ist es kein Grund, am Smastag zu Hause zu bleiben. Wir haben stattdessen neun abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Der Große Preis von Sachsen

Chemnitz - Es ist DAS Wochenende für alle Fans des Pferdesports. Das Hallenreitsportevent "Der Große Preis von Sachsen" geht in Chemnitz in die elfte Runde und zeigt in seinem 22. Jahr die Facetten des Pferdesports in einem abwechslungsreichen Turnierprogramm. Freut Euch auf ein Spektakel aus zahlreichen Springprüfungen, einem faszinierenden Abendprogramm, einem Ausstellungsbereich für Pferde- und Reitsportbedarf sowie einem tollen Programm für Kinder. Geöffnet hat die Messe ab 8 Uhr. Karten an der Tageskasse kosten 23 Euro (am Sonntag 26 Euro), ermäßigt 12 Euro (Sonntag: 17 Euro). Für die große Pferdenacht am Samstagabend gibt es nur noch wenige Restkarten ab 42,50 Euro.

Am Wochenende findet wieder "Der Große Preis von Sachsen" in Chemnitz statt. © Kristin Schmidt

Wenn's Rachermannel nabelt

Chemnitz - Wie wäre es mit Deinem eigenen kleinen "Raacherkerzel"? Im Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) könnt Ihr am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr in einem 90-minütigen Workshop Eure eigenen Räucherkerzen kneten und individuelle Räucherfiguren gestalten. Pro Person kostet es 18 Euro. Um Anmeldung wird vorher gebeten. Am besten telefonisch unter: 0371 3676-410.

Besucht die kleine "Bastelwerkstatt" im Industriemuseum. (Symbolbild) © picture-alliance/ dpa

Schatten und Licht mit LaFee

Chemnitz - Ehrliche Musik und authentische Texte machen LaFee (34) auch 19 Jahre nach ihrem Debütalbum aus. Die deutsch-griechische Sängerin und Songwriterin meldet sich mit frischem Sound zurück. Während sie 2023 und 2024 ihre Familie in den Fokus stellte, arbeitete sie gleichzeitig an neuer Musik - mit einem klaren Ziel: ehrlich, kraftvoll, zeitgemäß. Mit dem neuen Album sowie ihren alten Hits im Gepäck ist sie auf "Schatten & Licht"-Tour und kommt am Samstag, 20 Uhr, ins Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60). Tickets gibt es ab 57,95 Euro.

LaFee (34) kommt am Samstag nach Chemnitz. © imago/Martin Müller

Laternenumzug

Zwickau - Die Freiwillige Feuerwehr Zwickau-Marienthal lädt zu ihrem traditionellen Laternenumzug ein. Auf Euch wartet ein stimmungsvoller Abend voller Licht, Musik und guter Laune. Ab 16 Uhr seid Ihr in der Hoferstraße 67 willkommen. Der Umzug startet um 17 Uhr. Vor Ort ist natürlich auch für das leibliche Wohl mit leckeren Speisen und heißen Getränken gesorgt.

Ein Laternenumzug durch Zwickau-Marienthal erwartet Euch am Samstag. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Hippie Heart Music

Kirchberg - Die Murmelmädchen stehen bereits seit zehn Jahren zusammen auf der Bühne. Sie verzaubern mit ihren Cover-Songs genauso wie mit ihren selbst geschriebenen Liedern und ihren vielen Geschichten. Davon könnt Ihr Euch am Samstagabend in der Kirchberger Kulturinsel (Auerbacher Straße 8) überzeugen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro.

Drachenabenteuer

Frankenberg - "Furzipups der Knatterdrache" schaut im Kulturforum Stadtpark Frankenberg (Hammertal 3) vorbei. Er heißt so, weil es immer gewaltig donnert, wenn er eigentlich nur Feuer spucken will. Ob er trotzdem mit den großen Drachen mithalten kann, erfahren Familien ab 16 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Furzipups reist nach Frankenberg. © KIMUGI Kinder- und Musicaltheater

Traumtage

Zwickau - Es soll der schönste Tag im Leben eines Paares werden: der Hochzeitstag. Bei den "Traumtagen" im Konzert- und Ballhaus Neue Welt (Leipziger Straße 182) könnt Ihr Euch dafür am Samstag und Sonntag über Abend- und Festmode, Fotografie, Friseur, Trauringe, Floristin, Catering, Torten & Co. informieren. Die Messe findet von 13 bis 18 Uhr (am Sonntag bereits ab 11 Uhr) statt.

Im Zwickauer Konzert- und Ballhaus Neue Welt dreht sich dieses Wochenende alles um das Thema "Hochzeit". (Symbolbild) © 123RF/olegganko

Gestört aber geil

Markneukirchen - Das DJ-Duo "Gestört aber geil" feiert bereits sein 15-jähriges Jubiläum. Seit 2010 ist es mittlerweile zu den Heroes der Commercial-House Szene aufgestiegen und stand bereits auf den Bühnen der Festivals "Tomorrowland", "World Club Dome", "Parookaville" und "Mayday". Ihr Jubiläum feiern die beiden auch in der Musikhalle Markneukirchen (An der Musikhalle 16). Einlass ist ab 21 Uhr, los geht's um 22 Uhr. Tickets gibt es für 16,10 Euro.

Das DJ-Duo feiert sein Jubiläum in Markneukirchen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Musik bei Kerzenschein