Sieben Ideen für einen Sonntagsausflug in Chemnitz und Umgebung

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Lasst Euch von den grauen Regenwolken am Himmel nicht abschrecken, ab vor die Tür! Wir haben für Euren Sonntag sieben spannende Ausflüge für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung zusammengefasst.

Planet Africa

Chemnitz - Afrika ist die Wiege der Menschheit und besitzt eine unvergleichlich reiche Geschichte, die es nun auch im smac (Stefan-Heym-Platz 1) zu erkunden gibt. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Eine farbenfrohe Schau über die Wurzeln unseres Menschseins. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Die neue Ausstellung im smac beschäftigt sich mit Afrika. © Uwe Meinhold

Cinderella

Chemnitz - Im Opernhaus (Theaterplatz 2) wird das faszinierende Ballett "Cinderella" von Sabrina Sadowska aufgeführt. Wer kennt sie nicht, die Geschichte eines ausgebeuteten Mädchens mit unbeugsamem Willen und Zuversicht, das trotz aller Erniedrigung seinen Lebensmut nicht verliert? Für die Aufführung um 16 Uhr gibt es noch wenige Resttickets. Schnell sein lohnt sich. Karten gibt es ab 22 Euro.

Livia Pinheiro als Cinderella. © Zenna

Hundebadetag

Chemnitz - Am Stausee Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) dreht sich am Sonntag alles um die Hunde. Ganz nach dem Motto "Pfoten rein und Spaß haben". Ab 10 Uhr können die vierbeinigen Freunde das kühle Nass des Stausees in vollen Zügen genießen. Dieser Tag gehört ganz den Wasserratten unter den Fellnasen – toben, schwimmen und planschen ausdrücklich erlaubt! Aber nur für die Tiere. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Hund inklusive zwei Begleitpersonen. Dabei benötigt der Hund einen gültigen Impfausweis (Tollwutimpfung erforderlich), Hundemarke und Haftpflichtversicherung müssen aktuell sein - Listenhunde sind nicht zugelassen.

Am Sonntag ist Badezeit - aber nur für Hunde. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Sinfonie & Mambo

Aue - Im Kulturhaus (Goethestraße 7) laden die Auer Sinfoniker zum Familienkonzert "Sinfonie & Mambo" ein. Das verträgt sich nicht? Lasst Euch vom Gegenteil überzeugen. Ludwig van Beethovens weltbekannte "Sinfonie Nr. 5" und Dámaso Pérez Prados berühmter "Mambo Nr. 5" stehen dabei nur stellvertretend für die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen, die das Familienkonzert vereint. Los geht's um 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, für Kinder und Schüler 4,50 Euro.

Die Auer Sinfonie verbindet Sinfonie mit Mambo. © PR

Tabaluga und Lilli

Limbach-Oberfrohna - "Tabaluga und Lilli - Das Musical" mit den bekannten Hits unter anderem von Peter Maffay (76) kommt am Sonntag um 16 Uhr in die Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2). Um die Welt vor dem ewigen Eis zu retten, muss der kleine Drache das wahre Feuer finden. Er stellt sich vielen Gefahren und lernt, dass die Welt mit all dem Guten und dem Bösen wunderbar und wert ist, gerettet zu werden. Die Karten kosten ab 25 Euro.

Der beliebte kleine Drache Tabaluga kommt nach Limbach-Oberfrohna. © PR/Veranstalter

Kastanien- und Eichel-Sammel-Aktion

Lichtenau - Nur noch am heutigen Sonntag findet die alljährliche Kastanien- und Eichel-Sammel-Aktion im Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1-3) statt. Dabei erhalten Kinder bis 12 Jahren 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt, wenn sie mindestens 10 Kilogramm Kastanien oder Eicheln mitbringen. Der Eintritt kostet 18,50 Euro für alle ab 4 Jahren. Kinder unter 4 Jahre haben freien Eintritt.

Kastanien sammeln lohnt sich für den Besuch im Sonnenlandpark. (Symbolbild) © 123rf/irishasel

