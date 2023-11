Nix geplant am Samstag? Das sind unsere Ausflugs-Tipps

Chemnitz - Im Haus Kraftwerk e.V. in Chemnitz (Kaßbergstraße 36) findet an diesem Wochenende eine Modellbau-Ausstellung mit RC-Modellen, Truckvorführung, Plastmodellbau, Klemmbausteinen und vielem mehr statt. Die Schau ist ab 10 Uhr geöffnet.

Grünhainichen - In einer neuen Sonderausstellung wird der 100. Geburtstag der beliebten Engel von Wendt & Kühn gefeiert. Mehr als 250 Engelchen, darunter echte Raritäten und seltene Varianten verblüffen die Besucher. Dazu gibt es historische Zeichnungen, Fotografien und vieles mehr aus dem firmeneigenen Archiv. Die Schau ist im historischen Bereich der Wendt & Kühn-Welt in Grünhainichen (Chemnitzer Straße 40) zu sehen. Geöffnet ist ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Chemnitz - Im Chemnitzer Rathaus geht es an diesem Samstag hoch hinaus. Die Gästeführer bieten Euch einen faszinierenden Einblick in die Stadt- und Rathausgeschichte und zeigen Euch Kostbarkeiten im Inneren des Doppelrathauses. Bei der Tour könnt Ihr auch den Hohen Turm des Rathauses besteigen und einen einzigartigen Blick über die Dächer der Chemnitzer Innenstadt genießen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Judith-Lukretia-Portal/Eingang Altes Rathaus am Markt. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.