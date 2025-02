Nix los am Samstag? Hier kommen acht Tipps für Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Langeweile am Samstag? Nicht mit uns. Wir haben Euch wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Die Messe hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Chemnitz - In der Chemnitzer Messe (Messeplatz 1) dreht sich an diesem Wochenende alles um das Bauen, Sanieren und Renovieren. Auf Euch warten Aussteller aus den Bereichen Bau, Baustoffe und -elemente, Handwerk, Gebäudetechnik sowie Immobilien und Finanzierung.

Chemnitz - "all you need is love! Das Beatles-Musical" ist eine Art musikalische Biografie. Erzählt werden in zwei Akten die bedeutendsten Stationen der vier Jungs aus Liverpool auf ihrem Weg zum Weltruhm: von den ersten Auftritten im Hamburger Star-Club bis hin zu ihrem letzten gemeinsamen und weltberühmten Konzert auf dem Dach der Plattenfirma Apple Records in London.

Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt und versetzen das Publikum am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) zurück in die 1960er-Jahre.

Der Eintritt kostet ab 66,50 Euro.