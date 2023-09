Nix los am Wochenende? Hier kommen unsere Tipps

Endlich wieder Wochenende und Zeit für Freunde und Familie. Wer an diesem Samstag etwas erleben will, hat dazu nicht nur beim Ritterspektakulum auf Burg Mildenstein die Gelegenheit, sondern auch beim Eislaufen in Chemnitz oder auf dem ersten Weihnachtsmarkt des Jahres, in Burgstädt.