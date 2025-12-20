Kreativ oder mit Humor: Das könnt Ihr am Samstag erleben

Habt Ihr schon alle Geschenke? Wenn ja, könnt Ihr Euch weit ab vom Weihnachtsshopping einen schönen Samstag machen.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Weihnachten rückt immer näher - habt Ihr schon alle Geschenke? Wenn ja, könnt Ihr Euch weit ab vom Weihnachtsshopping einen schönen Samstag machen. Vielleicht auch mit einem unserer Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung.

Kurzfilm-Challenge

Chemnitz - Die Kurz.Film.Scouts präsentieren am Samstag ab 15 Uhr die besten Kurzfilme, die jemals gedreht wurden. Dabei brauchen die ausgewählten Filme keine langen Erklärungen oder Einführungen. Sie sind packend, spannend, witzig oder rührend. Noch nicht überzeugt? Dann schaut im Open Space (Brückenstraße 10, hinterm Nischel) vorbei. Anschließend könnt Ihr auch Eure Fragen bei einem Q&A mit Filmschaffenden loswerden. Um vorherige Anmeldung wird gebeten: tinyurl.com/mrxphb59.

Tassen-Meisenknödel

Chemnitz - In der offenen Tierparkschule im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) wird zwischen 13 und 16 Uhr gezeigt, wie man mit ein wenig Kreativität aus alten Teetassen praktische Futterstellen für Gartenvögel herstellen kann. Bringt dafür eine alte Teetasse mit Henkel mit und Ihr könnt beim gemeinsamen Basteln erfahren, warum Upcycling ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz ist. Zu zahlen ist der normale Tierparkeintritt (9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro).

Im Tierpark Chemnitz werden Tassen-Meisenknödel gebastelt. (Symbolbild) © 123rf/lues01

Zwei wie Bonnie und Clyde

Chemnitz - Die Komödie "Zwei wie Bonnie und Clyde" ist eine Herausforderung für die Lachmuskeln. Das Publikum begleitet zwei unfähige Ganoven, die davon träumen, wie einst ihre großen Vorbilder vom großen Geld, der großen Liebe und einem Leben in Saus und Braus. Dafür muss jedoch erst einmal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel – zumindest in ihren Köpfen. Wie es ausgeht, erfahrt Ihr um 20 Uhr im Fritz Theater (Kirchhoffstraße 34-36). Der Eintritt kostet 18 Euro für Erwachsene, ermäßigt 15 Euro und für Schüler sowie Studenten 8 Euro.

Ihr großes Vorbild sind Bonnie und Clyde. (Archivbild) © PR

Keimzeit

Freiberg - Die Kultband Keimzeit feiert in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum ihres vierten Albums "Primeln und Elefanten". Ihr Abschlusskonzert dazu findet am Samstag im Tivoli Freiberg (Dr.-Külz-Straße 3) statt. Dabei ist es bereits ihr 29. Konzert im Konzert- und Ballhaus. Passend dazu gibt es auch ein limitiertes T-Shirt. Restkarten gibt es ab 48,50 Euro.

Bei ihrem Jahresabschlusskonzert spielen sie nicht nur Lieder von "Primeln und Elefanten". © PR

Modellbahnbörse

Zwickau - Bei der Modellbahnbörse im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau (Leipziger Straße 182) könnt Ihr am Samstag noch das ein oder andere kleine Weihnachtsgeschenk finden. An den Ständen finden sich jede Menge Krimskrams rund um Modellbahnen, Autos, Überraschungseier und mehr zum Kaufen und Tauschen. Die Börse hat von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet ab 5 Euro.

Kurz vor Weihnachten findet in Zwickau noch einmal eine Modellbahnbörse statt. (Symbolbild) © Maik Börner

Papiertheater

Zwickau - Passend zur Weihnachtsausstellung "Wie im Märchen" werden am Samstag, ab 13 Uhr, in den Priesterhäusern Zwickau (Domhof 5-8) Papiertheater gebastelt. Inspirationen gibt’s bei einer kurzen Führung durch die Ausstellung. Dann werden Schere und Papier geschnappt und Häuschen mit winzigen Figuren angefertigt. Die Teilnahme kostet 7 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Kreativ geht's am Samstag in den Priesterhäusern Zwickau zu. (Symbolbild) © 123rf/metelevan

Annaberger Bergparade

Annaberg-Buchholz - Der Annaberger Weihnachtsmacht hat noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Schon gewusst, er hat bereits den Titel "Excellent European Christmas Market" erhalten. Damit ist er offiziell in den Kreis der schönsten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen. Höhepunkt an diesem Wochenende ist am morgigen Sonntag ab 13.30 Uhr die Annaberger Bergparade mit großem Abschlusszeremoniell vor der St. Annen. Sie wird von über 1100 Uniformträgern und Bergmusikern aus ganz Sachsen und Bergbauregionen aus ganz Deutschland gestaltet und beginnt 13.30 Uhr.

Der Annaberger Weihnachtsmarkt erhielt den Titel "Excellent European Christmas Market". © dpa-Zentralbild

Landbumml Hofweihnacht