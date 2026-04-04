Osterfreude in Chemnitz und Umgebung: Das könnt Ihr heute erleben

Wie wäre es mit einem Familienausflug am Samstag vor dem großen Osterfest? In Chemnitz und Umgebung wird an vielen Ecken gefeiert und es gibt viel zu entdecken.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Familienausflug am Samstag vor dem großen Osterfest? In Chemnitz und Umgebung wird an vielen Ecken gefeiert und es gibt viel zu entdecken.

Ostern im Mittelalter

Chemnitz - Eine Zeitreise ins Mittelalter gefällig? Die könnt Ihr auf der Burg Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 149) erleben. Fahrendes Volk zeigt seine Handwerkskünste und bietet selbstgefertigte Waren, dazu läuft mittelalterliche Musik. Der Thüringer Ritterorden zeigt den Umgang mit dem Schwert, es gibt eine Feuer-Show, Märchen, Gaukelei und Mitmachangebote für Kinder. Das Spektakel hat bis Montag jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, für Gewandete 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt.

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Auf der Burg Rabenstein könnt Ihr Euch auf eine Zeitreise ins Mittelalter begeben. © Sven Gleisberg

Auf leisen Sohlen ...

Chemnitz - In der Kinderwelt der Zentralbibliothek im TIETZ (Moritzstraße 20) gibt es wieder spannende Geschichten zum Zuhören. Die Vorlesepaten lesen neueste Kinderbücher, Klassiker, "Bestseller" der eigenen Kinderzeit oder auch selbst geschriebene Texte von 11 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In der Zentralbibliothek wird am Samstag wieder vorgelesen. (Symbolfoto) © 123RF/arthurhidden

Führungen in und durch Chemnitz

Chemnitz - Wie wäre es mit einer Erkundungstour mit der Stadtrundfahrt "Chemnitz zum Kennenlernen" um 14 Uhr für 25 Euro? Die Tour mit dem Bus dauert 90 Minuten und macht unter anderem Halt am Roten Turm, am Karl-Marx-Monument, am Staatlichen Museum für Archäologie (smac, ehemals Kaufhaus Schocken) und dem Theaterplatz. In der Villa Esche wird um 11 Uhr eine Kinderführung angeboten. Dabei erlebt Ihr nicht nur das Henry van de Velde Museum, sondern auch spannende Räume und Ausstellungen, die nicht immer zugänglich sind, wie das ehemalige Herrenzimmer und das Dachgeschoss. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro und ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Auch das smac steht auf dem Programm der Stadtrundfahrt "Chemnitz zum Kennenlernen". © Uwe Meinhold

Reineke Fuchs

Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) begrüßt Euch am Samstagabend Reineke Fuchs. Goethes Fabel ist in der Bearbeitung von Malte Kreutzfeldt eine komisch-böse und tiefgründige Satire auf die menschliche Gesellschaft. Der Stoff hinterfragt nicht nur die Definition von Macht und Moral, sondern zeigt auch Gerechtigkeit als ein sehr zerbrechliches Konstrukt, in dem wir der Lüge oft mehr Glauben schenken als der Wahrheit. Los geht's um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Linia von Kries (Kind, die junge Henne), Alexander Ganz-Kuhl (Braun, der Bär), Susanne Stein (Löwe, der König), Saniia Bludova (Rückenau, die Äffin), Charlotte Hovenbitzer (Lampe, der Hase). © Nasser Hashemi

Fiesta Grande

Chemnitz - Im Luxor (Hartmannstraße 9–11) wird auch in diesem Jahr traditionell in den Ostersonntag hineingefeiert. Spektakuläre zehn Areas warten auf Euch bei der "Fiesta Grande". Der Einlass für den Party-Marathon beginnt bereits um 20.30 Uhr. Die Firebirds spielen ab 21 Uhr und dann geht es Takt auf Takt mit den anderen Areas weiter. Der Einlass kostet 20 Euro.

Tanzen anstatt Eier suchen: Im Luxor findet eine "Fiesta Grande" statt. (Symbolfoto) © 123RF/nd3000

33 Jahre Chemnitz Center

Chemnitz - Das Chemnitz Center feiert seinen 33. Geburtstag. Ein Höhepunkt ist das Oster-Gewinnspiel, das am Ostersamstag um 12 Uhr in der Centermitte stattfindet. Auf die Gewinner warten attraktive Preise wie ein VW up!, ein E-Bike und Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 10.000 Euro. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist für alle Besucher kostenfrei. Drumherum erstrahlt das Center in fröhlichen Osterfarben und bietet eine bunte Mischung aus Bergbau-Dekoration, Aktionen und familienfreundlicher Atmosphäre mit tollen Hasen. Die Geschäfte haben von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Chemnitz Center veranstaltet im Rahmen seines 33-jährigen Jubiläums ein großes Gewinnspiel. © Sven Gleisberg

Stahlzeit

Freiberg - Im Tivoli Freiberg wird es heiß am Ostersamstag-Abend. Denn nirgendwo anders lässt sich der Spirit von Rammstein so hautnah erleben wie bei STAHLZEIT. Durch die Adern fließt der unstillbare Drang, auf der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Natürlich darf dabei auch die Pyroshow nicht fehlen. Tickets gibt es für 49,90 Euro. Los geht's um 20.30 Uhr.

Im Tivoli wird es heiß: STAHLZEIT kommt wieder nach Freiberg. © PR/Jörg Fischer

Ostersamstag beim Karzl