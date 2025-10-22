"Promi Darts Master" geht mit diesem Schlagersänger in die zweite Runde

Chemnitz - Hier darten Profis zusammen mit Promis: Die Premiere von "Promi Darts Master" im März im Chemnitzer Kraftverkehr war ein voller Erfolg. Nun schielen die Veranstalter schon auf das kommende Jahr. In der zweiten Version tritt unter anderem ein Schlagersänger an.

Kai Müller (46, l.) und Simon Trommler (30) vom DC Erzgebirge üben schon fleißig. © Sven Gleisberg

Die Regeln des Spaß-Turniers sind klar: Es treten sechs Paare zum gemeinsamen Dart-Spiel an. Ein Team besteht jeweils aus einem Profi-Dartspieler und einem Promi.

Im März waren unter anderem Ex-Kicker Mario Basler (56) sowie Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz (29) aus Annaberg-Buchholz dabei. Taubitz gewann den ersten Contest zusammen mit Profi Max Hopp (29).

Die Fortsetzung des Events findet am 28. März 2026 statt. Laut Veranstalter Matthias Krauß (51) soll vor 2000 Zuschauern dieses Mal Schlagersänger Ikke Hüftgold (49) antreten, dazu zwei Top-Dart-Profis, deren Teilnahme allerdings noch in Verhandlung ist.