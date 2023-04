Rallye, Osterbastelei, Kunsthandwerk und Partys: Hier kommen unsere Tipps für diesen Samstag

An diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung einiges los: Die 58. ADAC Rallye Erzgebirge findet statt und auch die Europäischen Tage des Kunsthandwerks.

Von Victoria Winkel

Dröhnende Motoren bei der Rallye Erzgebirge, ein Blick in Werkstätten und Ateliers bei den Kunsthandwerkstagen oder lustige Streiche zum 1. April: Dieser Samstag bietet in Chemnitz und Umgebung ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Wir wünschen Euch viel Spaß.

ADAC Rallye Erzgebirge

Jahnsdorf/Stollberg - Die 58. ADAC Rallye Erzgebirge ist an diesem Samstag noch einmal am Start und bildet damit den Auftakt zur Deutschen Rallye Meisterschaft mit insgesamt 132 Wertungskilometern. Am Samstagvormittag gibt es mit "Amtsberg" und Wiesa" zwei Streckenführungen, die mit neuen Abschnitten versehen sind. Das erste Fahrzeug startet gegen 7.30 Uhr. Zwischen den zwei Mal zu befahrenden Start-Ziel-Prüfungen ziehen die Crews auf den Annaberger Kät-Platz um. Am Nachmittag wird in Grünhain um Bestzeiten gekämpft. Die Gesamtsieger und Platzierten werden gegen 18.40 Uhr auf der Zielrampe am Stollberger Hauptmarkt zurückerwartet. In "Arnolds Café Am Airport" in Jahnsdorf findet ab 21.30 Uhr die Ehrung der Sieger statt. Anschließend gibt es noch Rallye-Party. Der Eintritt zu Siegerehrung und Party ist frei.

Am Samstag sind noch einmal die dröhnenden Motoren der Erzgebirgs-Rallye in der Region zu hören. © Andreas Kretschel

Frühjahrsputz im Tierpark

Limbach-Oberfrohna - Der Tierparkförderverein ruft ab 8.30 Uhr zum großen Frühjahrsputz im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna (Tierparkstraße 1) auf. So braucht zum Beispiel die Salzlagune im Flamingo-Land eine kleine Auffrischung, bei den Luchsen muss der Bodengrund getauscht werden und an einigen Stellen ist auch mal ein Pinselstrich frische Farbe nötig. Treffpunkt zum Arbeitseinsatz ist das Wirtschaftsgebäude am Wirtschaftseingang. Nach getaner Arbeit gibt es einen Imbiss in der Parkschänke.

Im Amerika-Tierpark ist Frühjahrsputz. Im Flamingo-Land muss zum Beispiel die Salzgrotte aufgehübscht werden. © Kristin Schmidt

Trödelmarkt

Plauen - Alle Trödelfreunde kommen an diesem Samstag in Plauen auf ihre Kosten. Ab 8 Uhr könnt Ihr auf dem Altmarkt an den Ständen auf die Suche nach kleinen Schätzen, nützlichen Sachen und hübschen Dekoartikeln gehen.

Auf dem Plauener Altmarkt ist am Samstag Trödelmarkt. © 123rf/irynamylinska

Europäische Tage des Kunsthandwerks

Chemnitz - Bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks habt Ihr die Gelegenheit, einen Blick in Werkstätten und Ateliers zu werfen. Doch nicht nur Kreative und Kunstschaffende sind dabei, sondern auch Museen, Theater oder Bildungsstätten, die ebenfalls Ihre Werkstätten öffnen. In Chemnitz sind unter anderem dabei (Auswahl): Handwerkskammer Chemnitz (Limbacher Straße 195), ab 9 Uhr

Leder-Treter (Börnichsgasse 2a), ab 10 Uhr

Muschelfee (im Handgemacht, Börnichsgasse 2a), ab 10 Uhr

Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 119) mit der Ausstellung "Werksschau - Made in Sachsen", ab 10 Uhr

Spangeltapgel (Brühl 47), ab 11 Uhr Alle Teilnehmer findet Ihr online unter: kunsthandwerkstage.de

"Muschelfee" Carola Thill-Morgner ist bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks dabei. © Ralph Kunz

Ostern in der Kinderbibliothek

Freiberg - In der Stadtbibliothek im Kornhaus in Freiberg (Korngasse 14) könnt Ihr Euch schon mal auf Ostern einstellen. Es kann gebastelt und gerätselt werden, und es gibt eine "Osterhasenjagd", Spiele zum "Rumeiern" sowie Kuchen und Getränke. "Ostern in der Kinderbibliothek" findet von 10 bis 13 Uhr statt.

In der Freiberger Stadtbibliothek könnt Ihr Euch mit Basteleien und Spielen schon mal auf das Osterfest einstimmen. © evgesha2019/123 RF

April, April

Rochlitz - Seid Ihr heute auch schon auf einen Aprilscherz reingefallen oder habt vielleicht selbst jemanden reingelegt? Ob Aprilscherz oder Wahrheit, ist auch bei der Führung "April, April - Amüsantes, Kurioses und Geflunkertes über das Schloss Rochlitz!" im Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) die Frage. Dabei werden kuriose Geschichten rund um das Schloss unter die Lupe genommen und dann geht die Raterei los: Was ist davon wirklich passiert. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Es wird um Anmeldung unter Telefon 03737492310 gebeten.

Im Schloss Rochlitz könnt Ihr, passend zum 1. April, kuriose Anekdoten kennenlernen. © Maik Börner

"Peppa Wutz" im Luxor

Chemnitz - Im Kongress- und Veranstaltungszentrum Luxor (Hartmannstraße 9-11) könnt Ihr ab 15 Uhr die Abenteuer von "Peppa Wutz" erleben. Die beliebte Figur ist mit einem tierischen Figurentheater in Chemnitz zu Gast. Der Eintritt kostet 10 Euro.

"Peppa Wutz" erlebt im Chemnitzer Luxor ihre Abenteuer. © chrisdorney/123rf

80er-/90er-Party

Plauen - Im Kulturzentrum "Alte Kaffeerösterei" in Plauen (Hans-Sachs-Straße 49) leben an diesem Abend die 80er und 90er wieder auf. DJ Schubi und DJ A.P.O. laden ab 22 Uhr zur großen Party ein. Freut Euch auf NDW, Depeche Mode, Haddaway, Culture Beat und viele mehr. Der Eintritt kostet 7 Euro.

In Plauen könnt Ihr in der Alten Kaffeerösterei eine 80er-/90er-Party feiern. © 123RF/ dacosta

Make Bass Great Again

Chemnitz - Drum & Bass stehen am Samstagabend im Chemnitzer Satir (Hartmannstraße 9) im Mittelpunkt. Bei den DJs ist Bassface Sascha, Calvin Burkhard, Nano42 und Spr4uehe&Tan2ze mit dabei. Los geht's um 23 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro.