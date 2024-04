Raus aus den Federn, es ist Wochenende! Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben

An diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung wieder einiges los - von Trödelmarkt bis Party.

Von Victoria Winkel

Trödelmarkt, Besucherbergwerk oder lieber Party? Das lange Wochenende hat so einiges zu bieten. Wenn Euch die Entscheidung, was Ihr unternehmen wollt, zu schwer fällt, haben wir ein paar Vorschläge für Euch. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Trödeln auf dem Markt

Annaberg-Buchholz - Von 7 bis 14 Uhr kommen "Jäger und Sammler" auf dem Annaberger Markt auf ihre Kosten beim monatlichen Sammler- & Trödelmarkt. Das Angebot reicht von Antik bis Krimskrams, Neuwaren werden nicht angeboten.

In Annaberg-Buchholz findet ein Trödelmarkt statt. © 123RF/zinovskaya

Besuch im Bergwerk

Chemnitz - Auf einem rund 700 Meter langen Besucherweg könnt Ihr die Felsendome Rabenstein (Weg nach dem Kalkwerk 4) erkunden. Zu den Highlights im Besucherbergwerk gehören neben dem Marmorsaal und dem Domsaal die Tropfsteinhöhlen. Die Befahrung des Kalkwerks dauert etwa 40 Minuten. Die erste Führung startet um 10 Uhr und ist bis 17 Uhr stündlich möglich. Der Eintritt kostet 8 Euro, Schüler ab 6 Jahren zahlen 5 Euro und Behinderte 7 Euro.

In den Felsendomen Rabenstein erfahrt Ihr mehr über den Kalkabbau. © Klaus Jedlicka

Kräuterwanderung

Burgstädt - Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die NABU-Naturschutzstation Herrenhaide in Burgstädt (Am Waldsportplatz 2) erfahrt Ihr etwas über die Kräuter, die dort wachsen, wie man sie erkennt und verwenden kann. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr. Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 03724/8321762 oder per E-Mail an schenk@nabu-burgstaedt.de.

Beim NABU in Burgstädt könnt Ihr auf Kräuterwanderung gehen. © 123RF/yanadjana

Der Traumzauberbaum

Plauen - Im Zauberwald steht ein besonderer Baum, der Traumzauberbaum, an dem die Traumblätter wachsen. Bei dem Musikmärchen von Monika Ehrhardt und Reinhard Lakomy erklingen nicht nur die bekannten Lieder, sondern es werden auch fantasievolle Welten ersonnen. Das Gastspiel des Puppentheaters Zwickau findet um 15 Uhr auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters Plauen (Theaterplatz) statt. Karten gibt es online für 10 Euro.

Hexenfeuer

Burgstädt - In Burgstädt findet schon das erste Hexenfeuer statt. Im Innenhof der Schwanen-Apotheke im Schwaneneck (Eingang über Toreinfahrt Herrenstr. 21) könnt Ihr ab 18 Uhr dabei sein. Der Eintritt ist frei.

In Burgstädt findet schon das erste Hexenfeuer statt. © Kristin Schmidt

Lange Nacht der Wissenschaften

Chemnitz - Die TU Chemnitz lädt an diesem Samstag ab 18 Uhr zur "Lange Nacht der Wissenschaften". Dabei präsentiert sich die Uni in ihren unterschiedlichen Facetten, gewährt Einblicke in Labore und Forschungshallen und macht Wissenschaften erlebbar. Dazu gibt es spannende Versuche, Vorträge und Präsentationen. Das komplette Programm findet Ihr auf der Homepage der TU Chemnitz.

An der TU Chemnitz findet die "Lange Nacht der Wissenschaften" statt. © Uwe Meinhold

80er-Kultparty

Chemnitz - Die 80er-Kultparty ist zurück. Im Pentagon 3 (Brückenstraße 17) könnt Ihr die besten und kernigsten Titel der 80er-Jahre feiern, von Depeche Mode über Modern Talking bis zur Neuen Deutschen Welle. Für die richtige Stimmung sorgt DJ Double alias Jens Winter. Los geht's um 21 Uhr. Tickets könnt Ihr online kaufen ab 13,41 Euro.

Partyzeit in Chemnitz: Im Pentagon 3 findet eine 80er-Party statt. © 123RF/vershininphoto

