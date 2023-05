Runter vom Sofa! Hier kommen unsere Tipps für einen abwechslungsreichen Sonntag

Auf Burg Gnandstein könnt Ihr einen Familientag verbringen, in Chemnitz beim Jahrmarkt ein Kinderfest feiern oder zum Sonntagsshopping nach Freiberg fahren.

Von Victoria Winkel

In Chemnitz und Umgebung ist eine Menge los, also nichts mit Langeweile am Sonntag! Auf Burg Gnandstein könnt Ihr einen Familientag verbringen, in Chemnitz beim Jahrmarkt ein Kinderfest feiern oder zum Sonntagsshopping nach Freiberg fahren. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Babyschweine im Tierpark

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße 18) gibt es süßen Nachwuchs im Streichelzoo. Mitte April hat Minischwein Bärbel vier Ferkel zur Welt gebracht. Wer die Baby-Schweinchen und die anderen Tierpark-Bewohner besuchen möchte, hat von 9 bis 19 Uhr die Gelegenheit dazu. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Im Chemnitzer Tierpark gibt es Nachwuchs bei den Minischweinen. © Jan Klöster / Tierpark Chemnitz

Drachenhöhle

Syrau - Willkommen im Reich von Drache Justus! Die Drachenhöhle in Syrau (Höhlenberg 10) ist die einzige Schauhöhle Sachsens und bietet geheimnisvolle Einblicke in eine verborgene Welt. Die Besucher können Tropfsteine, kristallklare Seen, weiche Lehmformationen und bizarre Sintervorhänge entdecken. Die Drachenhöhle ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder (4-14 Jahre) 7 Euro.

Die Drachnhöhle in Syrau ist die einzige Schauhöhle in Sachsen. © Uwe Meinhold

Familientag auf Burg Gnandstein

Frohburg - "Von Rittern, Jungfrauen und geheimen Gemächern" heißt es an diesem Sonntag beim Familientag auf Burg Gnandstein (Burgstraße 3). In der ganzen Burg gibt es tolle Mitmachaktionen für die ganze Familie, so wird es beispielsweise eine Märchenstunde am Spinnrad geben und historische Spiele können ausprobiert werden. Tapfere Besucher können mal eine Ritterrüstung anprobieren. Der Familientag findet von 10 bis 18 Uhr statt. Erwachsene zahlen 7 Euro, ermäßigt 4 Euro Eintritt.

Auf Burg Gnandstein findet ein Familientag statt. © PR/Gotthard Ladegast

Besuch im Freiluftmuseum

Seiffen - Wie sah das Leben im Erzgebirge früher aus? Im

- Wie sah das Leben im Erzgebirge früher aus? Im Erzgebirgischen Freilichtmuseum in Seiffen (Hauptstraße 203) könnt Ihr eine dörfliche Museumsanlage besuchen, mit einem Original erhalten gebliebene Preißler’sche Drehwerk mit Wasserkraftantrieb, eine Stellmacherei und eine Spankorbmacherwerkstatt. Natürlich darf auch ein Spielzeugmacher nicht fehlen. Das Museum ist von 10 bis 1230 und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Kinder (4 bis 16 Jahre) zahlen einen Euro.

Im Freilichtmuseum in Seiffen könnt Ihr verschiedene historische Werkstätten besuchen. © Harry Haertel/Haertelpress

Frühlings- und Naturentdeckerfest

Königsfeld - In der Naturschutzstation Weiditz (Am Stau 1) findet von 10 bis 17 Uhr das Frühlings- und Naturentdeckerfest statt. Wer die Natur mag und mehr über Flora und Fauna erfahren will, ist hier richtig.

Frühlingsfest und verkaufsoffener Sonntag

Freiberg - Stöbern, Einkaufen und Entdecken: In der Freiberger Innenstadt ist an diesem Sonntag nicht nur verkaufsoffen, es findet auch noch ein Flohmarkt statt. Dabei könnt Ihr Euch unter anderem auf einen Kinder-Koffer-Flohmarkt auf der Petersstraße und viele Angebote und Aktionen von Händlern und Gastronomen freuen. Das Frühlingsfest findet von 13 bis 18 Uhr statt.

In der Freiberger Innenstadt könnt Ihr das Frühjahrsfest besuchen und shoppen gehen. © 123rf/antoniodiaz

Drambala

Chemnitz - Beim Chemnitzer Jahrmarkt auf dem Hartmannplatz findet von 14 bis 19 Uhr das Kinderfest "Drambala" statt. Neben den Jahrmarkt-Attraktionen gibt es jede Menge Extras für Kinder, wie eine Hüpfburg, eine Riesen-Kletterrutsche und Kinderschminke. Der Eintritt ist kostenfrei.

Beim Kinderfest könnt Ihr Euch auch auf eine Hüpfburg freuen. © 123rf/olesiabilkei

Tanztee

Chemnitz - Alle, die gern tanzen, dürfen den Tanztee im Pentagon 3 in Chemnitz (Brückenstraße 17) nicht verpassen. Um 15 Uhr geht es los, mit Kaffee, Hausgebackenem und schwungvoller Musik. Die Teilnahme kostet 7 Euro.

Alle die gern tanzen, sind beim Tanztee im Pentagon 3 richtig. © 123RF/sonjachnyj