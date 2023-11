12.11.2023 06:43 1.769 Runter vom Sofa: Hier kommen unsere Tipps für einen tollen Sonntag

An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los, wie das Krautfest in Plauen oder das Schlossgeflüster in Chemnitz.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Krautfest oder lieber Tanztee? An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los – und wenn Ihr auf keins von beiden Lust habt, keine Bange, wir haben noch mehr Tipps für Euch. Horchmuseum Zwickau - Wo kann man die sächsische Automobilgeschichte besser kennenlernen als an ihrer Wiege. Das Zwickauer August Horch-Museum (Audistraße 7) zeigt auf 6500 Quadratmetern rund 160 automobile Großexponate und zahlreiche kleinere Ausstellungsstücke, die nicht nur Auto- und Technikfreunde begeistern. Zu den Highlights gehört unter anderem ein Horch aus dem Jahr 1911. Das Museum ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Im Horch-Museum könnt Ihr zahlreiche Ausstellungsstücke entdecken, die nicht nur Autofreunde begeistern. © Klaus Jedlicka Phänomenia Stollberg - Wasser, Luft, Optik, Mechanik, Magnetismus, Mathematik und Schwingungen: Das sind alles spannende Gebiete für kleine Entdecker. In der Phänomenia im Schloss Hoheneck (An der Stalburg 6-7) könnt Ihr Anfassen, Mitmachen und Forschen. Die Phänomenia ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder (4-16 Jahre) 7 Euro. Optische Täuschungen sind auch Teil der Phänomenia. © Klaus Jedlicka Rundgang durchs Schloss Wolkenstein - Ab 10.30 Uhr könnt Ihr bei einer etwa einstündigen Führung das Schloss Wolkenstein erkunden. Die historische Anlage blickt bereits auf eine etwa 800-jährige Geschichte zurück, über die man bei dem Rundgang spannendes erfährt. Außerdem könnt Ihr einen Blick in nicht mehr zugängige Räume in der 2. Etage werfen, darunter der Festsaal und die Kemenate der ehemaligen Burgherren. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Ab 10.30 Uhr könnt Ihr an einem Rundgang auf Schloss Wolkenstein teilnehmen. © Peter Zschage Hase und Igel Olbernhau - Kommt mit, mit dem kleinen, unvollkommenen, klugen und witzigen Pärchen aus Igel und Igelin, wenn sie den scheinbar unbesiegbaren Hasen überlisten. Das H.O. Theater Dresden spielt das Märchen der Gebrüder Grimm als Schelmengeschichte von Peter Ensikat. Der berühmte Wettlauf vom Igel und dem hochmütigen Hasen wird sensationslüstern vom Raben kommentiert. Freut Euch auf Musik, Spielspaß und feinsinnigen Humor. Das Stück wird im Jugend- & Kulturzentrum "Theater Variabel" in Olbernhau (Markt 5) aufgeführt. Los geht es um 10.30 Uhr. Reisefilmreihe Freiberg - Kommt mit auf eine Expedition nach Niger und erlebt das pure Afrika. Im Kinopolis Freiberg (Chemnitzer Straße 133) werdet Ihr um 11 Uhr zu einem der schönsten Reiseziele der Welt gebracht, bei der Reisefilmreihe. Ihr könnt Euch auf atemberaubende Bilder und spannende Informationen über Land und Leute freuen. Tickets könnt Ihr online kaufen für 6,49 Euro. Im Kinopolis Freiberg könnt Ihr bei der Reisefilmreihe ferne Länder kennenlernen. (Symbolbild) © 123RF / rawpixel Tanztee Chemnitz - Alle Senioren und Junggebliebenen, die gern tanzen, dürfen den Tanztee 50Plus im Saal vom Haus Kraftwerk in Chemnitz (Kaßbergstraße 36) nicht verpassen. Um 14 Uhr geht es los, mit Kaffee, Kuchen und schwungvoller Musik von Hans-Jürgen Fischer. Die Teilnahme kostet 7 Euro. Lust zum Tanzen? Im Haus Kraftwerk ist Tanztee. © 123RF/tsuguliev Krautfest Plauen - Im Pfaffengut Plauen (Pfaffengutstraße 16) steht an diesem Sonntag das Kraut im Mittelpunkt. Beim Krautfest könnt Ihr Gerichte rund um das Kraut probieren. Außerdem findet auf dem Heuboden noch die Kartoffelausstellung statt. Das Krautfest beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Im Pfaffengut Plauen ist Krautfest. © 123rf/ yelenayemchuk Schlossgeflüster Chemnitz - "Schönes Fräulein, darf ich's wagen ..." Birgit Lehmann alias Gräfin Frederike von Grünberg widmet sich beim Schlossgeflüster im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) am heutigen Sonntag dem Freiherrn Knigge und seinem Lebenswerk. Wer mehr über den Benimm-Papst erfahren will, los geht es um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 24,90 Euro. Birgit Lehmann schlüpft wieder in die Rolle der Gräfin Frederike von Grünberg. © Kristin Schmidt Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

