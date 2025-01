Runter vom Sofa mit unseren Ausflugstipps in und rund um Chemnitz

Chemnitz - Am heutigen Sonntag noch nichts vor? Wir haben wieder acht abwechslungsreiche Ausflugstipps für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Neben den Modelltagen kommen auch kreative Köpfe in der Messe an diesem Wochenende auf ihre Kosten. In der Halle 1.4 erwarten Euch beim Kreativmarkt individuelle Geschenke, DIY-Aktionen, Schauvorführungen und vieles mehr.

Geöffnet hat der Markt heute noch von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro (inklusive Modelltage).