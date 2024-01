Samstag noch nichts vor? Hier findet Ihr Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - "Inspiration Liebe" heißt es bei der Hochzeitsmesse im Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60). Am Samstag und Sonntag könnt Ihr Euch jeweils von 10 bis 18 Uhr über Braut-, Fest- und Abendmode, Schmuck, Torten, Floristik, Styling, Standesämter und Co. informieren. Das Tagesticket könnt Ihr online kaufen, es kostet 7,50 Euro.

Freiberg - Im Schloss Freudenstein wartet eine 525 Quadratmeter große Eisfläche auf Euch und Eure Schlittschuhe. Ihr könnt ab 10 Uhr Eure Runden im Schlosshof drehen. Außerdem gibt es eine beheizbare Winterbar, Glühweinhütten und Schlittschuhverleih. Die Laufzeiten sind in vier Blöcke mit jeweils zwei Stunden eingeteilt. Dazwischen liegt immer eine halbe Stunde Pause. Pro Block kostet es für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Wer Schlittschuhe ausleihen will, muss dafür 4,50 Euro (zzgl. Pfand) einplanen.

Zwickau - Im Winter an den Sommer denken und die schönsten Wochen des Jahres planen, das könnt Ihr auf der Reisemesse , die Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle (Bergmannstraße 1) stattfindet. Und hier ist wirklich für jeden Geschmack, jedes Alter und jeden Geldbeutel etwas dabei: Kurztrip oder Fernreise, Tagesausflug oder Wellnessurlaub, Individualreise oder Aktivurlaub - viel Spaß bei der Urlaubsvorbereitung! Die Tageskarte kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Freiberg - An diesem Abend könnt Ihr die Terra Mineralia (Schlossplatz 4) von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ausgestattet mit Kopflampe und UV-Taschenlampe könnt Ihr das Museum im Dunkeln erkunden. Die Minerale leuchten in den Vitrinen in den schönsten Farben. Die Familienführung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Das Ticket kostet 10 Euro, plus 5 Euro Aufschlag für die Führung. Kinder ab 7 Jahren zahlen 5 Euro (plus Aufschlag). Eine Anmeldung ist telefonisch unter 03731/394654 oder per E-Mail unter fuehrungen@terra-mineralia.de möglich.