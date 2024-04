20.04.2024 06:25 Schienentrabi, Stadiontour und Co.: Das könnt Ihr am Samstag erleben

Am Samstag ist in Chemnitz und Umgebung wieder eine Menge los wie die Modellbahnbörse in Zwickau oder die Stadiontour in Chemnitz.

Von Victoria Winkel

Es ist wieder Wochenende und das heißt: Es ist Familienzeit! Die könnt Ihr unter anderem beim Schienentrabi, bei der Modellbahnbörse oder im Fußballstadion verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag. Die Welt der Uhren Chemnitz - Bei dieser Stadtführung dreht sich alles um Uhren, historische und moderne, Uhren im öffentlichen Raum und Uhren hinter verschlossenen Türen. Ihr erfahrt etwas über ihre Schönheiten, ihre Präzision und ihre Entstehungsgeschichte. Gästeführerin Grit Linke nimmt Euch ab 10 Uhr mit auf diesen Rundgang. Treffpunkt ist am Eingang vom Neuen Rathaus und die Teilnahme kostet 8 Euro. Die Führung ist ein Angebot der VHS, es wird um Anmeldung unter Tel. 0371/4884343 gebeten. Gästeführerin Grit Linke zeigt Euch an diesem Samstag "Die Welt der Uhren". © Uwe Meinhold Unterwegs mit dem Schienentrabi Rochlitz - Habt Ihr Lust auf einen etwas anderen Fahrspaß? Die Schienentrabis vom Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V. düsen am Feiertag zwischen Rochlitz und Göhren über die Schienen der einstigen Muldentalbahn. Die erste Abfahrt ist um 10 Uhr am Bahnhof Rochlitz (Bahnsteig 1). Weitere Touren starten um 12, 14 und 16 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt nach Göhren dauert knapp zwei Stunden und kostet 15 Euro, für Kinder 8 Euro. Bis Wechselburg kostet das Ticket 11 Euro, ermäßigt 6 Euro. Eine Reservierung unter Tel. 037384/6515 wird empfohlen.

Der Schienentrabi ist wieder auf der einstigen Strecke der Muldentalbahn unterwegs. © Ralph Kunz Stadiontour beim CFC Chemnitz - "Betreten erlaubt!" heißt es an diesem Feiertag im Stadion an der Gellertstraße. Ihr könnt die Heimspielstätte des Chemnitzer FC erleben und einen Blick hinter die Kulissen von Mannschaftskabinen, Auswechselbänken und Co. werfen. Die 75-minütige Tour beginnt um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Tickets können online gekauft werden.

Im Stadion an der Gellertstraße findet eine Führung statt. © Maik Börner Modellbahnbörse Zwickau - Die Modellbahnbörse in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet von 10 bis 14 Uhr statt.

In der Stadthalle in Zwickau stehen an diesem Samstag Modellbahnen im Mittelpunkt. © 123rf/vladiczech Die Elsteraue im Wandel Plauen - Geschichten, erfindungsreiche Unternehmer, die Anfänge der industriellen Textilverarbeitung wie Kattundruckerei, Stickerei und Veredlung, das erste Plauener Theater sowie die Herkunft der Straßennamen Bleichgasse und Färberstraße: Das steht alles im Mittelpunkt der neuen Plauener Führung "Die Elsteraue im Wandel der Zeit". Die Stadtführer nehmen Euch mit auf eine Zeitreise vom 18. ins 21. Jahrhundert. Los geht es um 10.30 Uhr an der Fabrik der Fäden - Weisbachsches Haus Plauen (Bleichstraße 1). Die Teilnahme kostet 10,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Die Anmeldung ist über ein Online-Formular möglich. "Land der Tausend Träume" Chemnitz - Die Pferdeshow "Cavalluna" mach Station in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) und entführt Euch in das "Land der Tausend Träume". Diesmal geht es auf den asiatischen Kontinent. Ihr erlebt wunderschöne Pferde, hohe Reitkunst, überwältigende Schaubilder und eine fantastische Geschichte. Die Show wird am Samstag um 14 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 13 und 17.30 Uhr aufgeführt. Tickets gibt es ab 39,90 Euro, ermäßigt ab 29,90 Euro. Die Pferdeshow "Cavalluna" ist in Chemnitz zu Gast. © PR/Cavalluna A Tribute to Volbeat Chemnitz - Rebel Monster präsentiert Euch im Brauclub (Neumarkt 2) ein Volbeat-Tribute-Konzert. Kaum eine andere Band wie Volbeat hat in den vergangenen Jahren einen eigenen und neuen Stil kreiert und war dabei kommerziell so erfolgreich. Rebel Monster präsentiert Euch eine authentische Interpretation der Volbeat-Songs, eine Bühnenperformance und Spielfreude. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es online für 19 Euro. Rebel Monster präsentiert Euch im Brauclub echte Spielfreude. © bernardbodo/123RF Party in der Seilerstraße Zwickau - Im Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) findet ab 22 Uhr die zweite Eightbolt ClubNight statt. Ihr könnt zu Techno-Beats feiern und Euch treiben lassen. Das Line-up bietet dazu noch mit House/Melodic-House/Techno bis hin zum straighten Techno ein breites musikalisches Spektrum. Tickets gibt es online ab 12 Euro.

Titelfoto: Ralph Kunz, PR/Cavalluna, 123rf/vladiczech