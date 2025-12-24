Sechs Ausflugsideen an Heiligabend für Groß und Klein

Die Aufregung steigt und Ihr wisst nicht, was Ihr machen könnt, bevor der Weihnachtsmann kommt? Wir haben die richtigen Tipps für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Aufregung steigt und Ihr wisst nicht, was Ihr machen sollt, bevor der Weihnachtsmann kommt? Oder wollt Ihr Euch einfach dem ganzen Weihnachtstrubel entziehen? Dann haben wir die richtigen Tipps für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Tierparkbesuch

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Spaziergang vor der Bescherung? Damit auch die Kinder mitziehen, geht am besten in den Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18, Eintritt 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro) oder das Wildgatter Oberrabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe, Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro). Beide haben von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Und schon mal zum Vormerken: Am 1. Januar lädt der Tierpark um 14 Uhr zur Familien-Neujahrsführung ein. Wer dabei sein möchte (Teilnahmegebühr 10 Euro), muss sich bis 30. Dezember per E-Mail an [email protected] anmelden.

Da fragen die Tierpark-Bewohner: "Gibt es für uns auch Geschenke?" © Stadt Chemnitz/Nora Mehnert

Karls Erlebnisdorf

Döbeln - Tatsächlich hat Karls Erlebnisdorf in Döbeln auch an Heiligabend geöffnet. Bis 14 Uhr erwartet Euch das gesamte Erdbeerdorf-Programm. Zudem gibt es derzeit auch "Karls on Ice" mit charmantem Budenzauber, gemütliches Winter-Shopping und einer großen Schlittschuhbahn. Das Cruisen auf dem Eis kostet 7 Euro - inklusive Schlittschuhverleih.

Weihnachtsmusical "Simeon"

Reichenbach/Vogtland - Habt Ihr schon mal etwas von Simeon gehört? Obwohl Simeon mindestens so sehr zur Weihnachtsgeschichte gehört wie die Weisen aus dem Morgenland, ist seine Geschichte für viele unbekannt. Im diesjährigen Adonia-Musical lernen wir diesen alten Mann kennen, der überzeugt war, dass er den versprochenen Retter persönlich sehen wird. Freut Euch auf eine etwas andere Weihnachtsgeschichte im Weihnachtsgottesdienst um 15 Uhr in der Jesus-Gemeinde Reichenbach (Rosa-Luxemburg-Straße 54).

In der Jesus-Gemeinde Reichenbach wird das Weihnachtsmusical Simeon vorgeführt. (Symbolbild) © 123RF/yganko

Feiern im Lieblingsclub

Zwickau - Das Nachtwerk feiert am Heiligabend auch in diesem Jahr eine große Weihnachtsparty. Ihr seid voll gefuttert, habt alle Geschenke einkassiert und wollt aber noch nicht ins Bett? Kein Problem. Um 23 Uhr geht's los mit der großen Weihnachtssause. Erkennbare Nikoläuse, Weihnachtsmänner und -frauen sowie Grinches bekommen freien Eintritt. Ansonsten kosten die Tickets online in der nw-App 7 Euro oder an der Abendkasse 10 Euro.

Im Zwickauer Nachtwerk findet auch dieses Jahr die legendäre Weihnachtsparty statt. (Symbolbild) © 123rf/veiksme

Eisbahn am Schloss

Glauchau - Auf rund 300 Quadratmetern könnt Ihr auch in Glauchau vor dem Schloss auf einer Eisbahn Eure Runden drehen. Die Eisbahn hat an Heiligabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Spaß ist kostenlos. Im Bereich der Umkleide befindet sich aber eine "Kasse des Vertrauens", in die Spenden eingeworfen werden können. Schlittschuhe können in der Filiale von Gü-Sport im Ratshof ausgeliehen werden. Diese hat bis 13 Uhr geöffnet. Der Tagespreis für die Ausleihe beträgt 4 Euro. Wenn Ihr die Schuhe bis Samstagvormittag ausleiht, zahlt Ihr 6 Euro. Zusätzlich müsst Ihr ein Sicherheitspfand von 20 Euro hinterlegen.

Vor dem Schloss Glauchau könnt Ihr an Heiligabend ebenfalls Schlittschuh laufen. (Symbolbild) © 123rf/fxquadro

