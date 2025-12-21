Von Adventsflimmern bis Weltraum-Kino: Das könnt Ihr heute alles erleben

Noch dreimal schlafen, dann ist endlich Weihnachten! Ein Ausflug kann für Ablenkung sorgen. Wir haben acht Ideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Noch dreimal schlafen, dann ist endlich Weihnachten! Zieht die Aufregung und Vorfreude bereits durch die Zimmer? Ein Ausflug mit der ganzen Familie kann für schöne Ablenkung sorgen. Wir haben wieder acht Ideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.

Adventsflimmern

Chemnitz - Auch in diesem Jahr wird am 4. Advent im Chemnitzer Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) gebastelt. Von 14 bis 18 Uhr könnt Ihr gemeinsam kreativ werden und Euch besinnlich auf Weihnachten einstimmen. Rund um die Märchenvorstellungen im Schauspiel und Figurentheater wird das Hauptfoyer des Spinnbaus zur zauberhaften Bastelwerkstatt. In stimmungsvoller Atmosphäre kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden und am Ende gibt es festlich Selbstgebasteltes zum Mitnehmen für Freunde und Familie. Der Eintritt ist frei. Für die Vorstellungen von "Hänsel und Gretel" um 14 und 18 Uhr gibt es noch Restkarten.

Für die Vorstellungen von "Hänsel und Gretel" gibt es noch wenige Restkarten. © Nasser Hashemi

Weltraum-Kino mit Popcorn

Chemnitz - Noch ein letztes Mal in diesem Jahr lädt das Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) zum Weltraum-Kino mit Popcorn. Um 14.30 Uhr werden Euch Filme aus der Reihe "Was ist was?" zu kosmischen Themen wie "Die Sterne", "Mond und Kosmos", "Planeten und Raumfahrt", "Das Wetter", aber auch "Natur" gezeigt. Die Filme sind für alle Altersgruppen geeignet. Die Teilnahme am Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Das Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" lödt zum Weltraum-Kino. © Kristin Schmidt

Weihnachtsbasteleien

Glauchau - "Sind die Lichter angezündet" heißt die diesjährige Weihnachtsausstellung im Schloss Museum Glauchau (Schlossplatz 5a). Historische Puppenstuben, Spielzeug aus Blech und Holz sowie festlicher Baumschmuck aus einer Privatsammlung können mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr (Heiligabend und Silvester geschlossen) bestaunt werden. Am Sonntag von 14 bis 16 Uhr wird zu "Himmlischen Weihnachtsbasteleien" eingeladen. In der Kreativwerkstatt entstehen dann Baumanhänger oder kleine Engelchen. Der Eintritt kostet 9 Euro, für Kinder 5 Euro.

Im Schloss Museum Glauchau kann gebastelt werden. (Symbolbild) © 123rf/olegking

Romantischer Adventsmarkt

Lunzenau - Noch nicht genug von Weihnachtsmärkten? Im Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) erwartet Euch ein romantischer Adventsmarkt. Wetterfest direkt im Museum sind über zwei Etagen verschiedene Stände aufgebaut, der Geruch von Punsch zieht durchs Gemäuer und es wird ganz heimelig. Kinder können in der Wichtelwerkstatt Geschenke basteln und es gibt viele Geschenkideen zu entdecken. Der Markt hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, für Kinder ist er frei.

Im Schloss Rochsburg wird's weihnachtlich. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Textile Weihnachtskarten nähen

Hohenstein-Ernstthal - Im Textil- und Rennsportmuseum (Dresdner Straße 26) könnt Ihr Weihnachtskarten aus Stoff basteln. Dafür stehen Euch von 14 bis 17 Uhr eine Fülle schöner Weihnachtsstoffe, von traditionell über verspielt bis elegant, und zwei verschiedene Motive zur Auswahl. Am Ende könnt Ihr die Karte auch mit einem handgeschriebenen Gruß verzieren. Geeignet für alle ab 14 Jahren. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro.

Weihnachtskarten mit Weihnachtsstoffen. © Textil- und Rennsportmuseum

Toni Krahl und die KINX vom Prenzlauer Berg

Zwickau - Vor drei Jahren ging Toni Krahl (76) mit seiner Band CITY auf große Abschiedstour. Doch für die Rockerrente war er noch nicht bereit. So gastierte er zunächst bei SILLY und tourt jetzt mit seinem ersten eigenen Album durch die Republik. Am Sonntagabend spielt er mit seinen "KINX" im Konzert- und Ballhaus Neue Welt Zwickau (Leipziger Straße 182). Tickets gibt es ab 59,90 Euro.

In Freiberg feierte Toni Krahl mit seinen KINX vom Prenzlauer Berg Premiere. © Sarah Fuchs

Weihnachtsshoppen

Schwarzenberg - Wie wäre es mit einem Shopping-Ausflug ins Ring-Center Schwarzenberg? Dort gibt es besonders für die Kinder viel zu erleben - eine gute Idee also, wenn bei den Kleinen die große Aufregung vor dem Weihnachtsfest bereits steigt. Eine Wichtelwerkstatt, Kinderschminken und die große Feuershow "Feuer im Herzen" warten auf Euch. Zudem hat auch der Advents-Zauber im Innenhof geöffnet, bei dem Ihr Euch mit leckeren Köstlichkeiten stärken könnt.

Das Center hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

3. Giegengrüner Weihnachtsdorf