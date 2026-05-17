Sechs Ausflugsideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung
Chemnitz - Da ist es doch schon wieder Sonntag und morgen geht die neue Woche wieder los. Doch daran wollen wir noch nicht denken. Stattdessen haben wir wieder sechs abwechslungsreiche Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.
Familienführung im Schloßbergmuseum
Chemnitz - Gemeinsam könnt Ihr auf spielerische Art die Dauerausstellung des Schloßbergmuseums im ehemaligen Benediktinerkloster erkunden. Dabei werdet Ihr vom Bruder Bibliothecarius begleitet, der vieles über die Stadtgeschichte, den Bergbau und das Leben der Chemnitzer Klosterbrüder zu berichten weiß.
Los geht's um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Kasse im Schloßbergmuseum. Die Führung selbst ist kostenlos. ABER: Ihr solltet Euch im Vorfeld ein Ticket sichern, da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen begrenzt ist. Die Tickets erhaltet Ihr online.
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Internationaler Museumstag
Oelsnitz/Vogtland - Am heutigen Sonntag findet der internationale Museumstag statt. Zahlreiche Museen nehmen daran teil. Das gesamte Programm der Museen im Freistaat findet Ihr auf dem sächsischen Museumsportal.
Auch Schloss Voigtsberg ist mit dabei und bietet Euch die Möglichkeit, die Museen zwischen 11 und 17 Uhr zum ermäßigten Eintritt zu besichtigen. Zahlreiche Führungen werden zudem kostenfrei angeboten.
Lord of the Dance
Zwickau - Die spektakuläre Tanzshow "Lord of the Dance" feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Michael Flatley (67) hat die erfolgreichste Tanzproduktion aller Zeiten erschaffen. Er brach weltweit Rekorde und verhalf der Kunst des traditionellen irischen Tanzes zu Weltruhm und Anerkennung.
Das Originalkonzept wurde fürs Jubiläum auf eine neue, moderne Art und Weise weiterentwickelt. Auch Ihr könnt dabei sein: am Sonntag, um 19 Uhr, in der Sparkassen-Arena Zwickau (Bergmannstraße 1). Der Eintritt kostet ab 60,40 Euro.
Hobbymarkt
Niederwiesa - Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr wird der Schlosspark Lichtenwalde zur Kulisse für Hobbykünstler und Interessierte. Gestrickt, gehäkelt, genäht, getöpfert, gemalt – "Hauptsache Handgemacht!" lautet dann das Motto.
Der Hobbymarkt im Park zeigt ein breites Spektrum handgefertigter Erzeugnisse, die von privat an privat verkauft werden.
Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.
Familientag im Stadtbad
Plauen - Bevor das Stadtbad Plauen (Hofer Straße 2) sich in seine Sommerpause verabschiedet, lädt es am Sonntag noch einmal ab 10 Uhr zum großen Familientag ein. Spiel, Spaß und Sport garantiert.
Mit auf dem Programm stehen Poolnudel-Wettschwimmen, "Halli-Galli" und vieles mehr.
Die Erdmännchen warten
Klingenthal - ... auf Euch im Tierpark Klingenthal (Amtsberg 22). Neben den Erdmännchen warten noch über 40 weitere Tierarten auf Euch, die Ihr teilweise hautnah erleben könnt. Zudem stehen für die kleinen Besucher zwei Spielplätze sowie ein Streichelgehege bereit.
Der Zoo hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder.
Chemnitz' größte Ostalgieparty
[Anzeige] Chemnitz - Die größte Ostalgieparty lädt Euch ein zu einer besonderen Zeitreise zurück in den Osten. Im KRAFTVERKEHR Eventzentrum Chemnitz lassen wir das Lebensgefühl der DDR wieder aufleben – mit Musik, Erinnerungen und echtem Ostalgie-Flair.
Eingeladen sind alle, die mit den Ost-Hits groß geworden sind, ihre Jugend in Clubs, Kulturhäusern und Tanzsälen verbracht haben oder einfach Lust haben, sich an „damals“ zu erinnern. Wer zu DDR-Zeiten gefeiert, getanzt und Freundschaften geschlossen hat, wird sich an diesem Abend sofort wieder zu Hause fühlen.
Musikalisch begleitet Euch Diskjockey Hansen (ehem. Flowerpower DJ) mit den größten Klassikern der DDR und der Zeit, wie z.B. NENA, KARAT, PUHDYS, CITY, SILLY u.v.m., durch den gesamten Abend. Mit viel Charme und typisch ostdeutschem Humor führt er moderierend durch die Nacht und sorgt für echtes Nostalgie-Feeling auf der Tanzfläche.
Ort: KRAFTVERKEHR CHEMNITZ
Datum: 23. Mai 2026
Einlass 19:00 | Beginn 20:00
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Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Uwe Meinhold, 123rf/alekuwka83, PR