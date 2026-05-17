17.05.2026 06:44 Sechs Ausflugsideen für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Auch an diesem Sonntag gibt es wieder viel in Chemnitz und Umgebung zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Da ist es doch schon wieder Sonntag und morgen geht die neue Woche wieder los. Doch daran wollen wir noch nicht denken. Stattdessen haben wir wieder sechs abwechslungsreiche Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Familienführung im Schloßbergmuseum

Chemnitz - Gemeinsam könnt Ihr auf spielerische Art die Dauerausstellung des Schloßbergmuseums im ehemaligen Benediktinerkloster erkunden. Dabei werdet Ihr vom Bruder Bibliothecarius begleitet, der vieles über die Stadtgeschichte, den Bergbau und das Leben der Chemnitzer Klosterbrüder zu berichten weiß. Los geht's um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Kasse im Schloßbergmuseum. Die Führung selbst ist kostenlos. ABER: Ihr solltet Euch im Vorfeld ein Ticket sichern, da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen begrenzt ist. Die Tickets erhaltet Ihr online.

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Begebt Euch auf eine besondere Führung durch die Dauerausstellung des Schloßbergmuseums. © Kristin Schmidt

Internationaler Museumstag

Oelsnitz/Vogtland - Am heutigen Sonntag findet der internationale Museumstag statt. Zahlreiche Museen nehmen daran teil. Das gesamte Programm der Museen im Freistaat findet Ihr auf dem sächsischen Museumsportal. Auch Schloss Voigtsberg ist mit dabei und bietet Euch die Möglichkeit, die Museen zwischen 11 und 17 Uhr zum ermäßigten Eintritt zu besichtigen. Zahlreiche Führungen werden zudem kostenfrei angeboten.

Auch das Schloss Voigtsberg nimmt am internationel Museumstag teil. © Uwe Meinhold

Lord of the Dance

Zwickau - Die spektakuläre Tanzshow "Lord of the Dance" feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Michael Flatley (67) hat die erfolgreichste Tanzproduktion aller Zeiten erschaffen. Er brach weltweit Rekorde und verhalf der Kunst des traditionellen irischen Tanzes zu Weltruhm und Anerkennung. Das Originalkonzept wurde fürs Jubiläum auf eine neue, moderne Art und Weise weiterentwickelt. Auch Ihr könnt dabei sein: am Sonntag, um 19 Uhr, in der Sparkassen-Arena Zwickau (Bergmannstraße 1). Der Eintritt kostet ab 60,40 Euro.

Erlebt die spektakuläre Tanzshow von "Lord of the Dance" in der Sparkassen-Arena Zwickau. © PR

Hobbymarkt

Niederwiesa - Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr wird der Schlosspark Lichtenwalde zur Kulisse für Hobbykünstler und Interessierte. Gestrickt, gehäkelt, genäht, getöpfert, gemalt – "Hauptsache Handgemacht!" lautet dann das Motto. Der Hobbymarkt im Park zeigt ein breites Spektrum handgefertigter Erzeugnisse, die von privat an privat verkauft werden. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Das Motto am Schlosspark Lichtenwalde heißt am Sonntag "Hauptsache Handgemacht". © Kristin Schmidt

Familientag im Stadtbad

Plauen - Bevor das Stadtbad Plauen (Hofer Straße 2) sich in seine Sommerpause verabschiedet, lädt es am Sonntag noch einmal ab 10 Uhr zum großen Familientag ein. Spiel, Spaß und Sport garantiert. Mit auf dem Programm stehen Poolnudel-Wettschwimmen, "Halli-Galli" und vieles mehr.

Noch einmal richtig austoben könnt Ihr Euch im Stadtbad Plauen. (Symbolbild) © 123RF/alekuwka83

Die Erdmännchen warten

Klingenthal - ... auf Euch im Tierpark Klingenthal (Amtsberg 22). Neben den Erdmännchen warten noch über 40 weitere Tierarten auf Euch, die Ihr teilweise hautnah erleben könnt. Zudem stehen für die kleinen Besucher zwei Spielplätze sowie ein Streichelgehege bereit. Der Zoo hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder.

Auch im Tierpark Klingenthal sind Erdmännchen zu Hause. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Chemnitz' größte Ostalgieparty

Bei Chemnitz' größter Ostalgieparty gibt es auch DDR-Bowle. © PR