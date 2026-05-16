Von Kunstfest bis Modenacht: Das könnt Ihr heute in Chemnitz und Umgebung erleben
Chemnitz - Ein langes Wochenende kann sich auch ganz schön ziehen. Aber keine Sorge: Auch für den Samstag nach Himmelfahrt haben wir wieder abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.
Buntes Kunstfest
Chemnitz - Das Museum Gunzenhauser Chemnitz (Falkeplatz) feiert dieses Wochenende ein besonderes Fest: "Aufgeschlossen - 100 Jahre Alfred Gunzenhauser, eine neue Etage, ein Fest".
Es gibt ein buntes Programm für Groß und Klein mit kreativen Angeboten, kulinarischen Überraschungen, Musik und lebendigen Kunstmomenten. Der Eintritt zum Fest ist frei.
Das Fest geht am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
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Kleine Verbrechen unter Liebenden
Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) wird am Samstagabend die Spionage-Komödie "Kleine Verbrechen unter Liebenden" von Franck Duarte aufgeführt. Dabei lässt er keine Wendung aus, zieht den doppelten, dreifachen und vierfachen Boden unter den Figuren weg und findet immer noch eine neue Schraube, die die Absurditätsspirale weiter anzieht.
Dabei blickt er liebevoll-ironisch auf die 50er-Jahre zurück und lässt uns die ein oder andere Gewissheit unseres Lebens hinterfragen.
Das Stück beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro.
Bad-Taste-Party
Chemnitz - Sucht Euch die schlimmste Klamotten-Kombination aus Eurem Schrank und macht Euch auf den Weg zum Fuchsbau (Carolastraße 8). Dieser verwandelt sich in den ultimativen Laufsteg der Modekatastrophen.
Zu eng? Zu bunt? Komplett daneben? Alles wird gerne gesehen. Euch erwartet Eskalation auf der Tanzfläche zu den schlimmsten Songs ab den 90ern, die Ihr heimlich liebt, und Shots gegen guten Geschmack.
Los geht's um 22 Uhr.
Eurovision Song Contest Watch Partys
Chemnitz - Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: den Eurovision Song Contest. Dieses Jahr steigt das große Finale in Wien. Für alle, die die große Show nicht alleine sehen möchten, bietet das Weltecho (Annaberger Straße 24) eine große Watch Party mit großer Leinwand und europäischer Festivalatmosphäre.
Je nach Wetterlage findet die Übertragung im Innenhof oder im Kinosaal statt. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Parallel dazu zeigt auch das Lokomov in der Augustusburger Straße den ESC. Der Einlass beginnt dort ab 18 Uhr, Eintritt ist ebenfalls frei. "Danach ist ein gemütlicher Ausklang geplant", sagt Veranstalter Christian Jöst (29).
Familien-Trödelmarkt
Glauchau - In Glauchau kann am Samstag von 10 bis 16 nach Lust und Laune getrödelt werden. Dazu lädt der Feuerwehrhistorik Glauchau e.V. hinter das Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehr Oberstadt (Erich-Fraaß-Straße 6) ein.
Freut Euch auf eine bunte Mischung aus Spielzeug, Antiquitäten, Feuerwehrartikeln, Kleidung, Schmuck und vielen weiteren Schätzen. Auch für die Verpflegung ist gesorgt.
Partyhits nach der Modenacht
Annaberg-Buchholz - Jedes Jahr findet am Himmelfahrts-Samstag die große Modenacht in der Annaberger Innenstadt statt. Euch erwarten Unterhaltung, Mode, Shopping, Sport, Spiel und Livemusik. Natürlich dürfen auch Leckereien wie Herzhaftes vom Grill oder bunte Cocktails nicht fehlen.
Das gesamte Programm findet Ihr online.
Wer danach noch nicht nach Hause möchte, kann in der Tanzbar Schwarz-Weiss (Große Kirchgasse 77) bei besten Party-Hits, guter Stimmung einer modernen Clubatmosphäre feiern.
Um 21 Uhr geht's los.
Burgfest
Wolkenstein - Auf Schloss Wolkenstein findet noch bis Sonntag mit dem 33. Burgfest ein gar mittelalterliches Spektakulum statt.
Handwerker, gekleidet wie einst, kann man bei der Ausübung alter Handwerkskünste bestaunen und sogar selbst Hand anlegen. Hier zeigen der Schmied, der Lederer, der Holzschnitzer und viele andere ihre Fertigkeiten und bieten ihre Waren zum Kaufe feil. Das Badehaus, gefüllt mit heißen Wassern und duftenden Ölen, darf auf keinem mittelalterlichen Markt fehlen.
Für Speis und Trank ist gesorgt. Garküchen und Tavernen laden bei Ritterbier und Met, Braten und Fladen, Knoblauchbrot oder anderen Köstlichkeiten zum Verweilen und Schlemmen ein.
Der Markt ist jeweils ab 11 Uhr geöffnet.
Chemnitz' größte Ostalgieparty
[Anzeige] Chemnitz - Die größte Ostalgieparty lädt Euch ein zu einer besonderen Zeitreise zurück in den Osten. Im KRAFTVERKEHR Eventzentrum Chemnitz lassen wir das Lebensgefühl der DDR wieder aufleben – mit Musik, Erinnerungen und echtem Ostalgie-Flair.
Eingeladen sind alle, die mit den Ost-Hits groß geworden sind, ihre Jugend in Clubs, Kulturhäusern und Tanzsälen verbracht haben oder einfach Lust haben, sich an "damals" zu erinnern. Wer zu DDR-Zeiten gefeiert, getanzt und Freundschaften geschlossen hat, wird sich an diesem Abend sofort wieder zu Hause fühlen.
Musikalisch begleitet Euch Diskjockey Hansen (ehem. Flowerpower DJ) mit den größten Klassikern der DDR und der Zeit, wie z.B. NENA, KARAT, PUHDYS, CITY, SILLY u.v.m., durch den gesamten Abend. Mit viel Charme und typisch ostdeutschem Humor führt er moderierend durch die Nacht und sorgt für echtes Nostalgie-Feeling auf der Tanzfläche.
Ort: KRAFTVERKEHR CHEMNITZ
Datum: 23. Mai 2026
Einlass 19 Uhr | Beginn 20 Uhr
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Titelfoto: Bildmontage: Nasser Hashemi, Jens Büttner/dpa, 123rf/gameover, Maik Börner