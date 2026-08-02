02.08.2026 06:58 Sieben aufregende Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung

Heute scheint die Sonne wieder, also nichts wie nach draußen mit Euch! Wir haben wieder sieben Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Scheint heute die Sonne oder wird es wieder mal regnerisch? Egal, nichts wie nach draußen mit Euch! Wir haben wieder sieben abwechslungsreiche Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Pflanzentauschbörse

Chemnitz - Seid Ihr auf der Suche nach neuen grünen Mitbewohnern für Eure Wohnung, Euren Balkon oder Garten? Dann schaut am Sonntag, um 12 Uhr, im Weltecho (Annaberger Straße 24) vorbei. Hier könnt Ihr tauschen, stöbern und Eurem grünen Daumen freien Lauf bei der Pflanzentauschbörse lassen. Für Kaffee, Kuchen und kühle Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

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Im Weltecho könnt Ihr nach neuen Pflanzen schauen. (Symbolbild) © 123rf/ liudmilachernetska

Lebendig

Chemnitz - Es ist bereits das letzte Konzert des diesjährigen Kultursommers. Die Band "Lebendig" aus Mittelsachsen begeistert mit eingängigen Melodien und tiefgründigen Texten. Angeführt von dem charismatischen Sänger Patrick Keil schafft die Gruppe eine einzigartige Mischung aus emotionalen Balladen und kraftvollen Pop-Hymnen. Um 20 Uhr geht's los. Lasst Euch am Abschlussabend von der Energie und der Leidenschaft der Band mitreißen.

Am Sonntag geht der Parksommer mit dem Konzert von "Lebendig" wieder zu Ende. © PR

Volksmusik made in Arzgebirg

Freiberg - Bei den Freiberger Sommernächten im Schlosshof Freudenstein (Schlossplatz 4) bringt am Sonntagnachmittag, um 15 Uhr, die "RUPS GANG", das neue Projekt um Randfichten-Gründer Thomas "Rups" Unger, ihre "Volksmusik made in Arzgebirg" mit. Der Eintritt kostet ab 29,90 Euro. Am Abend könnt Ihr es Euch beim Open-Air-Kino um 21.15 Uhr gemütlich machen. Gezeigt wird "Stromberg - Wieder alles wie immer". Der Eintritt kostet ab 9 Euro.

Musikalisch wird es am Sonntagnachmittag im Schlosshof Freudenstein. © PR

Erkundungstour

Rochlitz - "Von Rittern, Fürstinnen und Schlossgespenstern" erzählt am Sonntag um 11 und um 14 Uhr eine Familienführung durch Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1). Familien können dabei lustigen, interessanten und spannenden Fakten über das Schloss und seine Bewohner lauschen. Dabei entdecken sie zum Beispiel Prinzen-Graffitis oder die urige Schwarzküche. Die Teilnahme kostet 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 6,50 Euro. Meldet Euch am besten im Vorfeld an: schloss-rochlitz.de

Auf Schloss Rochlitz könnt Ihr auf Erkundungstour gehen. © picture point/Sven Sonntag

Guter Wein und Livemusik

Zwönitz - Das Wochenende ausklingen lassen bei einem Glas Wein? Das könnt Ihr noch am Sonntag auf dem Zwönitzer Weinfest. Auf dem Marktplatz erwarten Euch über 100 erlesene Weinsorten von zwölf Weingütern, allerlei Köstlichkeiten und Livemusik. Das Weinfest geht von 13 bis 19 Uhr. Lasst es Euch schmecken!

In Zwönitz ist wieder Weinfest-Zeit. © PR

Action, Fun und Abenteuer

Lengenfeld - Wie wäre es mal wieder mit einem Ausflug in einen Freizeitpark? Der Freizeitpark Plohn (Rodewischer Straße 21) bietet zahlreiche Attraktionen für die kleinen und auch große Gäste. Diese verteilen sich auf acht Themenwelten und garantieren großen Spaß für die ganze Familie. Der Park hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die neue Wasser-Achterbahn "Donnervind" erwartet Euch. © dpa/Hendrik Schmidt

Waldfest mit den Erbschleichern

Annaberg-Buchholz - Im Annaberger Ortsteil Cunersdorf findet an diesem Wochenende das Waldfest statt. Dabei steht auch am Sonntag noch einiges auf dem Programm. Nach einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr startet um 12 Uhr ein buntes Familienprogramm. Am Nachmittag sorgen DJ ULI und "De Erbschleicher" für musikalische Unterhaltung mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire von erzgebirgischer Volksmusik bis Rock'n'Roll. Dazwischen begeistern die "Yellow Boogie Dancers" aus Zwönitz mit einer mitreißenden Tanzshow. Den gemütlichen Ausklang bildet ab 17 Uhr das traditionelle Austrinken mit Musik von DJ ULI.

"De Erbschleicher" treten am Sonntagnachmittag in Cunersdorf beim Waldfest auf. © PR

KOLIBRI Festival: Sommer-Vibes mit LOONA, R.I.O. und Anstandslos & Durchgeknallt

Die Macher des "Sika"-Festivals sind nach Rossau umgezogen. Dort steigt das KOLIBRI Festival. © Jannik Büttner & Lukas Neumann / SIKA FESTIVAL