Sieben Ausflugsideen für den ersten Tag des Jahres

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch wir wünschen Euch ein frohes neues Jahr! Wie wäre es, 2026 mit einem Ausflug zu beginnen? Wir haben sieben abwechslungsreiche Ideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Verlängerter Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht auf dem Düsseldorfer Platz mit dem "Erzgebirgsdorf" sowie auf dem Neumarkt mit dem "Hüttenzauber" in die Verlängerung. Von 11 bis 22 Uhr könnt Ihr Glühwein oder Kinderpunsch trinken, leckere Köstlichkeiten und die winterliche Atmosphäre genießen.

Wer vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt noch nicht genug hat, kommt noch bis zum 4. Januar auf seine Kosten. © Kristin Schmidt

Sekt am Teich

Annaberg-Buchholz - Am Schutzteich Annaberg wird von 13.30 Uhr bis 17 Uhr das neue Jahr mit einer großen Sause willkommen geheißen. Eisbaden, Neujahrslauf, Leckereien und natürlich ein Glas Sekt warten auf Euch. Als Gastmusiker sind dieses Mal der Ranzen Max mit seiner Gitarre und Jörg Heinecke mit seinem Akkordeon.

Am Schutzteich könnt Ihr noch einmal auf das neue Jahr anstoßen. (Symbolfoto) © 123RF/buraratn

Mit Glückswürfeln ins neue Jahr

Chemnitz - Auch im neuen Jahr kann im Deutschen SPIELEmuseum (Neefestraße 78a) wieder ordentlich gespielt werden. Um 13 Uhr geht's an Neujahr los und jeder Gast wird mit einem süßen Mini-Würfel begrüßt - solange der Vorrat reicht.

Auch im SPIELEmuseum geht's an Neujahr wieder los. (Symbolfoto) © 123RF/finkelsen

Spaß auf dem Eis

Crimmitschau - Das Kunsteisstadion Crimmitschau (Waldstraße 69) hat an Neujahr von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher dürfen sich dort auf ein stimmungsvolles Erlebnis auf dem Eis freuen. Drum herum ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Eislaufen bis zu zwei Stunden kostet für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Viel Freude habt Ihr mit Sicherheit beim Eislaufen in Crimmitschau. (Symbolfoto) © 123RF/petunyia

Winterwanderung

Weißbach - Nach der langen Feierei ist eine Wanderung genau das Richtige, um den Kopf wieder fit zu bekommen. So bietet zum Beispiel der Weißbacher Pyramiden- und Krippenweg 54 Stationen, an denen der Ort bestaunt und an denen liebevoll gestaltete Weihnachtskrippen sowie Pyramiden und vieles mehr auf Euch warten. Start und Ziel der rund neun Kilometer langen Runde ist die Miniaturanlage Mini-Weißbach in der Hauptstraße/Abzweig Grießbacher Straße im Amtsberger Ortsteil Weißbach.

Der Weißbacher Pyramiden- und Krippenweg ist rund neun Kilometer lang. © Anna Schalling, Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Wunderbare Zeitreise durch die Automobilwelt

Zwickau - Das August-Horch-Museum (Audistraße 7) hat auch an Neujahr geöffnet. Von 13 bis 17 Uhr könnt Ihr mehr als 160 automobile Großexponate bestaunen - von den Anfängen der Marken Horch und Audi über die Auto Union und den Trabanten bis hin zu Volkswagen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 13 Euro und Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Im August-Horch-Museum erfahrt Ihr alles über die Geschichte der Autos. © Ralph Kunz

Traditionelle Neujahrswanderung