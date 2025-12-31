Sieben Ausflugsideen für den letzten Tag im Jahr

Wir haben für euch abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung, die den Tag verkürzen oder wo Ihr kurzfristig Silvester feiern könnt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bis Mitternacht ist noch viel Zeit. Wir haben für euch abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung, die den Tag verkürzen oder wo Ihr kurzfristig Silvester feiern könnt.

Silvester-Modellraketen-Start

Chemnitz - Auch in diesem Jahr findet vor dem Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) der traditionelle Silvester-Modellraketen-Start statt. Dafür wurden im Vorfeld in drei Bastelworkshops alle Vorbereitungen getroffen. Angehörige sowie Interessierte können bei dem Start von 15 bis etwa 17 Uhr zuschauen.

Selbstgebaute Raketen gehen am Mittwochnachmittag an den Start. © Kristin Schmidt

Silvester auf dem Fichtelberg

Oberwiesenthal - Auf der Freilichtbühne auf dem Fichtelberg wird ab 14 Uhr gefeiert. Euch erwarten fünf DJs, eine spektakuläre Feuershow sowie kulinarische Highlights. Für alle, die sportlich ins neue Jahr starten wollen, gibt es Nachtski bis 21 Uhr, bevor es direkt weiter zur Après-Ski-Party geht. Der Eintritt ist frei.

Kindersilvester bei Wurzelrudi

Eibenstock - Am Vormittag steppt der Bär zum Eibenstocker Kindersilvester. Die tierischen Gesellen der Märchenweihnacht sind mit dabei und laden zum Malen mit verbundenen Augen, Mumienwickeln, Ballwerfen, Schüsselskirennen, Luftballonwettlauf und vielem mehr. Die SkiArena (Lohgasse 1) hat von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Beim Wurzelrudi wird am Mittwochvormittag noch Kindersilvester gefeiert. (Symbolbild) © 123rf/somemeans

Eislaufspaß

Plauen - Nachdem die Eislaufbahn im vergangenen Jahr so gut angenommen wurde, wurde sie auch in diesem Jahr auf dem Topfmarkt zwischen Malzhaus und Johanniskirche aufgebaut. Geöffnet hat sie von 14 bis 20 Uhr. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene (ab 16 Uhr) 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

In Plauen könnt Ihr wieder Schlittschuhlaufen. (Symbolbild) © 123rf/fxquadro

Das klingende Weihnachtsgeheimnis

Chemnitz - Frieda Friedemann vom ViViD! Figurentheater ist am Mittwoch zu Gast auf der Off-Bühne Komplex Chemnitz (Zietenstraße 32) und bringt Euch "Das klingende Weihnachtsgeheimnis" (für Kinder ab 4 Jahren) mit. Da die Vorstellung um 15 Uhr bereits ausverkauft ist, gibt es eine Zusatzveranstaltung um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Frieda Friedemann vom ViViD! Figurentheater am Mittwoch zu Gast auf der Off-Bühne Komplex. © Franziska Kurz

Silvesterblasen

Augustusburg - Das Kurfürstenpaar Anna und August verabschiedet am Mittwoch um 14.30 Uhr beim traditionellen "Silvesterblasen" humorvoll das ereignisreiche Jahr 2025. Begleitet werden sie von den Hofdamen, den musikalischen Rahmen bilden die Heidelbachtaler Bläser. Schauplatz ist Schloss Augustusburg. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ist er frei.

Das Kurfürstenpaar Anna und August verabschiedet mit viel Humor das Jahr 2025. © Uwe Meinhold

Das Beste kommt zum Schluss