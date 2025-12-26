Sieben Ausflugsideen für den zweiten Weihnachtstag

Die Geschenke sind ausgepackt und die Familien besucht. Wie wäre es mit einem Ausflug mit der ganzen Familien oder lieben Freunden in Chemnitz und Umgebung?

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Geschenke sind ausgepackt und die Familien besucht. Wie wäre es mit einem Ausflug mit der ganzen Familien oder lieben Freunden in Chemnitz und Umgebung?

Weihnachtsmannfahrt

Chemnitz - Am 2. Weihnachtstag begrüßt Euch von 13 bis 16.30 Uhr der Weihnachtsmann an der Parkeisenbahn Chemnitz im Küchwald. Bei den Sonderfahrten gibt's Süßigkeiten und heiße Getränke. Ab 13 Uhr fährt auch die Gartenbahn im Innenhof des Bahnbetriebswerks. Gegen 16.30 Uhr wird der Weihnachtsmann verabschiedet. Eine Rundfahrt kostet ab 5 Euro, für Kinder ab 3 Euro.

Der Weihnachtsmann ist zu Besuch an der Parkeisenbahn Chemnitz. © Maik Börner

Besuch im smac

Chemnitz - Wart Ihr schon in der Sonderausstellung "Planet Africa" im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (smac, Stefan-Heym-Platz 1)? Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Eine farbenfrohe Schau über die Wurzeln unseres Menschseins. Das Museum hat von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

Eine farbenfrohe Schau über die Wurzeln unseres Menschseins. © Uwe Meinhold

Schlittschuhlaufen

Zwickau - Schlittschuh-Fans kommen diese Weihnachten voll auf ihre Kosten. Am 2. Weihnachtstag geht's dafür nach Zwickau. Na, wie wär's? Die Eisbahn Zwickau im Muldepark (Uhdestraße 25 A) erwartet Euch von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Die Leihgebühren für ein Paar Schlittschuhe liegen bei 3,50 Euro.

Die Eisbahn Zwickau im Muldepark hat auch am zweiten Weihnachtstag geöffnet. © Sven Gleisberg

Fackelwanderung

Eibenstock - Wie wäre es dann mit einer spannenden Fackelwanderung? In Wurzelrudis Erlebniswelt geht es um 16.30 Uhr von der Talstation der Skiarena Eibenstock (Lohgasse 1) aus mit der Sesselbahn zum Adlerfelsen. Dann zündet Ihr gemeinsam Fackeln an und lauft zurück ins Tal, wo Roster und ein warmes Getränk warten. Die Teilnahmegebühr beträgt 17,50 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 14 Euro. Falls Ihr am 2. Weihnachtstag keine Zeit habt, könnt Ihr auch am 27., 28. und 30. Dezember sowie am 3. Januar teilnehmen.

Fackelwanderung im Erzgebirge. (Symbolbild) © 123rf/emvats

Polarzauber

Drebach - Der Polarzauber Scharfenstein lässt die Burgfassade in bunten Farben der Nordlichter erleuchten und lädt euch in fantasievolle Welten von Eis und Schnee ein. Geht in der neuen Winterausstellung Anima Nivis auf die Suche nach dem gestohlenen Schnee und entdeckt das Weihnachts- und Spielzeugmuseum. Für den Besuch wird empfohlen, zwei Stunden einzuplanen. Die Burg hat von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet 18 Euro für Erwachsene (online: 15 Euro), ermäßigt 14,50 Euro (online: 12 Euro).

Der Polarzauber Scharfenstein lässt die Burgfassade in bunten Farben der Nordlichter erleuchten. © Uwe Meinhold

Winterzauber

Lichtenau - Der Sonnenlandpark Lichtenau (Zum Sonnenlandpark 1-3) verwandelt sich auch diesen Winter wieder in eine magisch leuchtende Märchenwelt mit Lasershows, Winterattraktionen, Lichtskulpturen und vielem mehr. Der Park hat von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt koset 16,50 Euro. Kinder bis einschließlich drei Jahren haben freien Eintritt. Eine Familienkarte kostet ab 49 Euro.

Eine magisch leuchtende Märchenwelt im Sonnenlandpark Lichtenau. © Uwe Meinhold

