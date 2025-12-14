Sieben Ausflugsideen für einen kreativen und besinnlichen 3. Advent

In zehn Tagen ist Weihnachten - habt Ihr schon alle Geschenke? In unseren Tipps findet Ihr auch Bastelangebote, bei denen Ihr Euch kreativ austoben könne.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - In zehn Tagen ist Weihnachten - habt Ihr schon alle Geschenke? In unseren Tipps für den 3. Advent in Chemnitz und Umgebung findet Ihr unter anderem auch Bastelangebote, bei denen Ihr Euch kreativ austoben könnt.

Adventsflimmern

Chemnitz - Rund um die Märchenvorstellungen im Spinnbau Chemnitz (Altchemnitzer Straße 27) wird das Hauptfoyer am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zur zauberhaften Bastelwerkstatt. In stimmungsvoller Atmosphäre kann weihnachtlich gebastelt werden. Der Eintritt fürs "Adventsflimmern" ist frei. Wer sich noch eins der Märchen anschauen möchte, muss schnell sein. Für die meisten Vorstellungen gibt es nur noch Restkarten.

Für die 18-Uhr-Vorstellung von "Pinocchio" gibt es noch Tickets. © Nasser Hashemi

Basteln vor dem Feste

Chemnitz - Unter dem Motto "Make your own ..." wird im Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) von 10 bis 17 Uhr einzigartiger Weihnachtsschmuck gebastelt. So entstehen handgemachte Unikate zum Selberbehalten oder Verschenken. Außerdem läuft um 11, 13 und 15 Uhr die historische Dampfmaschine von 1896. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, bis 18 Jahre und für Schüler ist er frei.

Im Industriemuseum wird am Sonntag gebastelt. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Family Christmas 2025

Crimmitschau - Die Weihnachtsfamilie rund um Stefanie Hertel (46), Lanny Lanner (50) und Johanna Mross (24) bringt Weihnachtsstimmung nach Crimmitschau. Im Theater wollen sie Euch mit einer besonderen Mischung aus gefühlvollen Balladen, traditionellen Weihnachtsliedern und mitreißenden Evergreens verzaubern. Los geht's um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 39,85 Euro.

Stefanie Hertel (46), Lanny Lanner (50) und Johanna Mross (24) treten am Sonntag im Theater Crimmitschau auf. © PR/Kevin Lauderlein

Wichteladvent

Annaberg-Buchholz - Auch der Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz hat neben den zauberhaften Buden ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. So auch am 3. Advent, wenn um 16.30 Uhr der "Wichteladvent" ruft. Auf der Weihnachtsmarktbühne werden "Frau Holle und das kleine Rentier Rudolph" in einem bezaubernden Mitmach-Weihnachtsprogramm alle Zuschauer verzaubern. Die charmante Vorstellung verspricht ein erlebnisreiches und festliches Highlight für die ganze Familie.

Der Annaberger Weihnachtsmarkt geht noch bis zum 23. Dezember. © Uwe Meinhold

Kinderadvent auf Schloss Schlettau

Schlettau - Auch auf Schloss Schlettau herrscht weihnachtliche Stimmung. Dabei dreht sich am 3. Advent alles um die Kinder, die sich bei verschiedenen kostenlosen Mitmachangeboten austoben können. Natürlich scheint auch der Weihnachtsmann vorbei. Zudem gibt es Kinderschminken, Bastelangebote, verschiedene Auftritte, unter anderem auch vom Marionettentheater. Los geht's um 11 Uhr. Der Eintrittspreis liegt für Erwachsene bei 9 Euro, Schüler 6 Euro und Kinder bis 6 Jahre sind frei. Eine Familienkarte gibt es für 24 Euro.

Auf Schloss Schlettau findet am Sonntag der Kinderadvent statt. (Symbolbild) © 123rf/xheku

Vom Fischer und seiner Frau

Augustusburg - Um 16 Uhr wird am Sonntag im Schlosstheater Augustusburg das Weihnachtsmärchen "Vom Fischer und seiner Frau" aufgeführt. Ihr kennt es nicht? Ein Fischer lebt mit seiner Frau in einer ärmlichen Hütte. Täglich geht er zum Meer, um zu fischen. Eines Tages beißt ein sprechender Zauberfisch an und bittet um sein Leben, der barmherzige Fischer lässt ihn wieder frei. Nun hat der Fischer einen Wunsch frei. Doch seine Frau Ilsebill ist nicht so leicht zufriedenzustellen. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene. Für Kinder 5 Euro.

Auch im Schlosstheater Augustusburg erwartet Euch ein Weihnachtsmärchen. © Schlosstheater

Weihnachtsbasteln