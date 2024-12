Sieben Ausflugstipps zum ersten Advent in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Den ersten Advent nicht nur zu Hause verbringen? Kein Problem. Wir haben wieder sieben Ausflugsideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.

Von 12 bis 18 Uhr könnt Ihr noch Weihnachtsgeschenke für Euch und Eure Liebsten kaufen, in den Restaurants schlemmen oder in den Cafés einen Kaffee zur Stärkung trinken.

Chemnitz - Die Rathaus Passagen, der Rosenhof und die Geschäfte in der Innenstadt öffnen am heutigen Sonntag ihre Türen und bieten Euch ein vielfältiges Angebot.

Am heutigen Sonntag hat der Weihnachtsmarkt von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Chemnitz - Seit Freitag findet in der Chemnitzer Innenstadt der Weihnachtsmarkt statt. Auf Markt, Neumarkt, Rosenhof und dem Jakobikirchplatz erwarten Euch insgesamt 143 Stände. Auf dem Düsseldorfer Platz findet Ihr wieder das Erzgebirgsdorf und das zweistöckige Pyramidenhaus.

Waldenburg - Küchenfee Felicitas möchte im Schloss Waldenburg (Peniger Straße 10) "Die fürstliche Küche zum Leben erwecken". Kinder sind jeweils um 11.30 und 14.30 Uhr zur Backzeit eingeladen. In der historischen Küche werden gemeinsam leckere Kekse gebacken.

Aue - Auch in diesem Jahr findet am ersten Adventswochenende in Aue der Raachermannelmarkt statt.

Großes Highlight ist heute um 17 Uhr die Große Bergparade. Ihr dürft Euch aber auch über die Wichtelwerkstatt und den Flohmarkt, den verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften und viele schöne Stände in der Auer Innenstadt freuen.