Sieben Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung für den Winter-Sonntag

Verkriecht Euch bei den Temperaturen nicht einfach zu Hause. Wir haben sieben Ideen in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengefasst.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Verkriecht Euch bei den Temperaturen nicht einfach zu Hause, es gibt dennoch vieles zu erleben. Wir haben sieben Ideen in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengefasst.

Modellbahn-Ausstellung

Chemnitz - Noch heute zeigt der Modellbahnclub Chemnitz-Rottluff e.V. von 10 bis 18 Uhr im JAPO Gebäude (Blankenauer Straße 61) seine Anlagen. Das Modellbauteam hat Szenen und Gebäude geschaffen, die in Chemnitz sowie im Umland zu finden sind: zum Beispiel die Gebäude von der Rudolf-Krahl-Straße, entstanden von 1924 bis Ende 1930er, oder einen Wohnblock Typ Q6 aus den 1960er Jahren, die ersten Neubauten in Chemnitz. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder 3 Euro.

Das Modellbauteam hat Szenen und Gebäude geschaffen, die in Chemnitz sowie im Umland zu finden sind. © Ralph Kunz

Berühmte Filmmusik

Chemnitz - Der weltbekannte Oscar-Preisträger Ennio Morricone (1928-2020) gilt als einer der produktivsten Komponisten der Geschichte der Filmmusik. Er hat über 500 Filmmusiken für Kino und Fernsehen geschrieben und dabei legendäre Stücke geschaffen. Unsterblich machte er sich schon vor fast 50 Jahren mit seiner Musik zu "Spiel mir das Lied vom Tod". Seine Musik wird am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) zu neuem Leben erweckt. Die Karten für "The Best of Enrico Morricone in Concert" kosten ab 82,95 Euro.

Großartige Filmmusik erwartet Euch in der Stadthalle Chemnitz. © PR

Das hässliche Entlein

Chemnitz - Am Sonntagnachmittag wird im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) das Kunstmärchen "Das hässliche Entlein" von Hans Christian Andersen aufgeführt. Erlebt die Geschichte von dem kleinen Entlein, das sich ganz zottelig, grau und bereits viel größer als die anderen aus seinem Ei pellte. Und so richtig funktioniert das auch nicht mit dem Ente-Werden. Dabei versucht es immer, alles richtigzumachen. Ihr wollt wissen, wie die Geschichte endet? Schaut um 16 Uhr im Spinnbau vorbei. Tickets gibt es für 12 Euro.

Erlebt die Geschichte von dem kleinen Entlein im Spinnbau. © Kati Hilmer

Weihnachtsberg

Crottendorf - Wer die Weihnachtsstimmung noch ein bisschen festhalten möchte, kann sich von 14 bis 18 Uhr den Weihnachtsberg von Familie Günther in Crottendorf (Scheibenberger Straße 23) anschauen. Er wurde ab etwa 1910 vom Großonkel Richard Otto Hackebeil aus Neudorf gebaut. Der Eintritt ist frei.

Winterschlaf

Freiberg - Rutschpartie und Schneeballschlacht erfreuen nicht nur die Kinder. Auch Puschel wünscht sich das für den Winter. Dass Igel, Haselmaus und Maulwurf Winterschlaf machen, ist nichts für ihn. Als aber ein musikalischer Flockenwirbel aufkommt, wird es doch so richtig gemütlich in seiner Kiste ... "Puschel und der Winterschlaf" wird am Sonntag, 16 Uhr, im Tivoli Freiberg (Dr.-Külz-Straße 3) gesungen und erzählt. Der Eintritt kostet ab 13 Euro.

Puschel liebt den Winter. © Daniel Koch / Lauschpalast.com

Schwarzlichttheater

Bad Elster - Das "Black Light Theatre Srnec", das berühmte Schwarzlichttheater aus Prag, kommt am Sonntag um 19 Uhr im König Albert Theater Bad Elster (Theaterplatz 1) vorbei. Im aktuellen Programm blickt das Ensemble auf sein gesamtes Repertoire zurück. Szenen wie "Das fliegende Fahrrad" oder "Eine Traumwoche" sind wortlose Vorstellungen voll von sinnreichem Humor, Tanz und großer Kunst. Der Eintritt kostet ab 31,90 Euro.

Das berühmte Schwarzlichttheater aus Prag ist zu Gast in Bad Elster. © Scrnec Theatre

Knutfest