Sieben Ideen für einen aufregenden Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Vn einer Talkrunde über eine Party für die ganze Familie bis zu einem kreativen Nachmittag: Am Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Von einer Talkrunde über eine Party für die ganze Familie bis hin zu einem kreativen Nachmittag: Am Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Schauspielgeschichte(n) mit Walter Plathe

Chemnitz - In seiner Talkshow "hautnah!" begrüßt Kai Suttner prominente Größen aus der Musik, dem Sport und auch aus der Schauspielerei. Am Sonntagabend spricht er mit Vollblut-Schauspieler Walter Plathe (75). So schillernd und vielseitig die Rollen, so geradlinig und direkt ist der Charakter dahinter. Er spielte sowohl komische als auch ernste Rollen und erlangte als bodenständig-sympathischer "Landarzt" in der gleichnamigen ZDF-Serie große Popularität. Über diese und seine anderen Rollen sowie über sein Leben erzählt er "hautnah" und mit viel Humor um 19.30 Uhr im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Tickets gibt es für 32,40 Euro.

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Vollblut-Schauspieler Walter Plathe (75) erzählt im Wasserschloss Klaffenbach über sein Leben und seine Rollen. © PR

Kunst in Familie

Chemnitz - In der Neuen Sächsischen Galerie (Moritzstraße 20) könnt Ihr Euch am Sonntagnachmittag mit der ganzen Familie kreativ austoben und Collagen erstellen. Für die Technik der Collage braucht man nicht viel: Schere, Leim und natürlich Papier. Dazu kann prinzipiell alles verwendet werden, was sonst im Papierkorb landet. Und schon kann es losgehen ... Los geht's um 14 Uhr. Bitte bringt Malkleidung mit. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Bis 18 Jahre ist er frei.

Offene Tierparkschule

Chemnitz - Die Tierparkschule (Nevoigtstraße 18) öffnet am Sonntag um 13 Uhr ihre Türen und lädt zum Samenbombenherstellen ein. Aus Erde, Ton und Samen entstehen kleine Kugeln, die später blühende Lebensräume für Insekten schaffen können. Kommt vorbei, macht mit und lasst es bald überall bunt blühen! Die Teilnahme ist kostenfrei, zu zahlen ist der Tierpark-Eintritt von 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Ganz nah an die Natur könnt Ihr in der Tierparkschule kommen. (Symbolbild) © 123rf/elenaglezerova

Made in Germany

Chemnitz - Die Kabinettausstellung "Made in Germany" im Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 119) stellt Produkte der deutschen Industrie zwischen 1939 und 1945 ins Zentrum – gefertigt in Unternehmen, die am NS-Zwangsarbeitssystem beteiligt waren. "Made in Germany" lädt dazu ein, über Verantwortung, Erinnerung und industrielle Produktion nachzudenken – über gestern wie heute. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Das Industriemuseum präsentiert mit "Made in Germany" eine neue Ausstellung. © Tomasz Lewandowski

Familiegehttanzen

Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) kann am Sonntagnachmittag die ganze Familie feiern gehen. Drei Stunden erwartet Euch eine Party mit feinster Musik aus den Charts bis über die 90er sowie "all time Classics" und kindgerechter Musik. Der Einlass ist ab 14 Uhr. Los geht's um 15 Uhr. Neben einer großen Tanzfläche gibt's auch eine Mal- und Bastelecke sowie Kinderschminken und abwechslungsreiche Getränke- und Speisekarten. Kinder und Jugendliche erhalten nur in Begleitung einer volljährigen Person Einlass. Tickets gibt es ab 10 Euro. Kinder unter 2 Jahren haben freien Eintritt.

In der Villa Mocc kann die ganze Familie eine große Party feiern. © PR

Großes Spiele-Event

Limbach-Oberfrohna - In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) geht am Sonntag von 14 bis 21 Uhr die "SpieLO" in ihre 9. Runde. Es gibt rund 200 Spiele von A wie "Akropolis" bis Z wie "Zauberberg". Gespielt werden können kurze Kartenspiele oder abendfüllende Strategiespiele, zu zweit oder in großen Gruppen. Beim Spielebasar können Spiele und Sammelkarten (für Kinder) getauscht werden. Und es gibt ein Angebot an barrierearmen, neu gestalteten Spieleklassikern. Der Eintritt kostet 3 Euro.

In der Stadthalle Limbach-Oberfrohna wird am Sonntag gespielt. (Symbolbild) © 123rf/punjab40

Liebe, Lust und Hexenschuss