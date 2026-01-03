Sieben Ideen für Euren ersten Samstag im Jahr

Bevor am Montag wieder der Alltag los geht, wie wäre es vorher nochmal mit einem Ausflug? Wir haben sieben Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Ausflug mit der ganzen Familie, bevor am Montag wieder der Alltag los geht? Oder doch lieber mit Freunden? Wir haben sieben Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Harald Liebers Cup

Chemnitz - Mit dem "Harald Liebers Cup" findet am Wochenende zum 31. Mal das älteste Chemnitzer Hallenturnier statt. 30 Mannschaften aus Chemnitz und Umgebung treten in der Richard-Hartmann-Halle beim Hallenfußball gegeneinander an. Der Eintritt kostet am Samstag 12 Euro (ermäßigt 8 Euro), am Sonntag 6 Euro (ermäßigt 4 Euro) oder für beide Tage 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Eine Übersicht über alle Spiele findet Ihr bei der TSV Germania Chemnitz.

Am Wochenende steigt der 31. Harald Liebers Cup. © TSV Germania Chemnitz

Ich lieb dich trotzdem

Chemnitz - Im Chemnitzer Kabarett erwartet Euch am Samstagabend, um 20 Uhr, die Komödie "Paul und Paula - Ich lieb Dich trotzdem". "Das Leben könnte doch so schön sein. Computer spielen, kochen, mit Freunden treffen, in den Urlaub fahren ... aber nein! Paul und Paula haben eine ganz normale Beziehung und alles artet in Streit aus. Und anstatt mal zu sagen, was jetzt gerade das Problem ist, gibt’s ironische Sprüche und sarkastische Bemerkungen. Und wenn dann noch mit Weisheiten à la 'Es ist nicht gerade das wahre vom Ei!' um sich geworfen wird, gibt es überhaupt nichts mehr zu lachen." - Außer für Euch! Restkarten gibt es noch für 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Paul und Paula geben wieder einen Einblick in ihre Beziehung. © PR/Das Chemnitzer Kabarett

Planet Africa

Chemnitz - Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung "Planet Africa" im Smac (Stefan-Heym-Platz 1) ist dort am Wochenende, jeweils ab 12 Uhr das "Atelier Africa" geöffnet. Hier könnt Ihr in der Kreativwerkstatt mit vielfältigen Materialien spielen, basteln und experimentieren. Jeder kann seinen Vorstellungen vom afrikanischen Kontinent eine Gestalt geben. Ihr müsst dafür einen Euro fürs Material zahlen.

Im smac gibt es aktuell die Sonderausstellung "Planet Africa" zu sehen. © Uwe Meinhold

Vintage Wonderland

Bad Elster - Das "Vintage Wonderland" ist eine glamouröse Winter-Revue aus Swing, Burlesque und Akrobatik. Sinnliche Burlesque-Acts, atemberaubende Akrobatik und glamouröser Showtanz laden zu einem Abend voller Magie und Eleganz ins König-Albert-Theater Bad Elster (Theaterplatz 1) ein. Am Samstag, um 19.30 Uhr, sind bei der Theatershow unter anderem eine majestätische Schneekönigin, eine funkelnde Winterschönheit und ein geheimnisvolles Fabelwesen dabei. Der Eintritt kostet ab 36,30 Euro.

Das "Vintage Wonderland" ist eine glamouröse Winter-Revue aus Swing, Burlesque und Akrobatik. © Nick Scholey/PR

Gestört aber GeiL

Plauen - Das DJ Duo um Nico Wendel mit dem zweideutigen Namen "Gestört aber GeiL" gehört mittlerweile zu den Helden der Commercial-House-Szene. Am Samstag ab 21 Uhr steht es in der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) auf der Bühne und hat ein paar Freunde dabei. Gemeinsam wird mit Hits wie "Thank you", "Unter meiner Haut" oder "Wohin willst du" gefeiert. Der Eintritt kostet ab 26,98 Euro.

Gestört aber GeiL zu Gast in Plauen. © PR/ Victor Schwanz

Ladies Night

Zwickau - Im Nachtwerk Zwickau (Olzmannstraße 51) sind am Samstagabend nur die Ladies willkommen. Bei der "Ladies Night - New Year Edition - First Dance 2026" erwarten Euch wieder viele Specials. So erhält jeder 26. Gast eine Flasche Prosecco. Zudem haben die Ladies bis 0 Uhr freien Eintritt. Onlinetickets gibt es in der nw-App für 7 Euro und an der Abendkasse für 10 Euro. Der Dresscode an diesem Abend lautet "Hip & Style".

In Zwickau ist am Samstagabend wieder Ladies Night. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Nachtski mit Lichterglanz