03.08.2025 06:41 Sieben Ideen für Euren Sonntagsausflug

Das Sommerkino in Zwickau ist nur eins von vielen Events, die Ihr an diesem Sonntag in Chemnitz und Umgebung nicht verpassen solltet.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Das Sommerkino in Zwickau ist nur eins von vielen Events, die Ihr an diesem Sonntag in Chemnitz und Umgebung nicht verpassen solltet. Wir haben noch sieben weitere für Euch zusammengefasst. Alles in Kürze Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt in Chemnitz

Weinfest mit Live-Musik in Chemnitz

Europäisches Töpferfest in Annaberg-Buchholz

Filmvorführung 'Micha denkt groß' in Freiberg

Eckis Entdeckerwelt in Schöneck

Oldtimerbus trifft Fahrzeuggeschichte in Augustusburg

Puppentheatertage in Gelenau Mehr anzeigen Secondhand-Mode Chemnitz - Auf dem Freigelände der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) findet am Sonntag wieder der Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt statt. Von 11 bis 16 Uhr könnt Ihr durch Markenartikel und Designer-Teile, Schuhe, Handtaschen, Schmuck, Vintage-Mode, Accessoires, Kosmetik und mehr für Frauen stöbern sowie Kleidung, Spielzeug und Nützliches für Kinder trödeln. Der Eintritt ist frei. Auf dem Vorplatz der Messe Chemnitz kommen Trödel-Freunde auf ihre Kosten. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto Weinfest Chemnitz - Auf dem Weinfest das Wochenende gemütlich ausklingen lassen? Dabei könnt Ihr am Sonntagabend Live-Musik von den BoogieHechten lauschen. Die zwei flotten Hechte nehmen Euch mit Piano und Minimal-Schlagzeug mit auf eine Reise zu den Wurzeln der heutigen Rockmusik: fetziger Boogie, erdiger Blues und viel guter alter Rock'n'Roll der 50er- und 60er-Jahre. Noch bis zum 17. August findet in Chemnitz das Weinfest statt. © Kristin Schmidt Europäisches Töpferfest Annaberg-Buchholz - Die Stadt Annaberg-Buchholz blickt auf eine lange Geschichte im Töpferhandwerk zurück. Diese Tradition wird jedes Jahr mit dem Europäischen Töpferfest gefeiert. Künstler aus verschiedenen Ländern kommen zusammen, tauschen sich und präsentieren ihre Kunst. Der Töpfermarkt geht von 10 bis 16 Uhr. In Annaberg dreht sich am Wochenende alles um das Töpferhandwerk. (Symbolbild) © 123rf/pavelrusak Micha denkt groß Freiberg - Bei den Freiberger Sommernächten im Schlosshof Freudenstein (Schlossplatz 4) wird am Sonntagabend der Film "Micha denkt groß" vorgeführt. Es ist eine deutsche Komödie, die alles richtig macht: echte Dialoge, stimmige Figuren, trockener Humor und tolle Besetzung. Los geht's um 21.15 Uhr, Einlass ist ab 20.15 Uhr. Die Tickets kosten ab 9 Euro. In den Sommermonaten finden im Innenhof von Schloss Freudenstein wieder die Freiberger Sommernächte statt. © Sven Gleisberg Eckis Entdeckerwelt Schöneck - Ein Highlight für die jüngsten Abenteurer: Klettern, Rätseln, Spielen - und dabei die Natur erleben. Ecki zeigt, was man draußen alles entdecken kann. Wandert auf einem der drei Kinderwanderwege oder besucht den XXL-Spielplatz an der Talstation. Auch eine Runde im Wasserball oder im bunten Elektroboot sorgt für Spaß und spannende Duelle. Im Wald rund um den Meiler lernt man auf Eckis Naturlehrpfad nützliches rund um den Lebensraum des kleinen Eichhörnchens. Eine Übersicht über das gesamte Programm findet Ihr unter: Eckis Entdeckerwelt. Oldtimerbus trifft Fahrzeuggeschichte Augustusburg - Erlebt mit "Oldtimerbus trifft Fahrzeuggeschichte" sächsische Motorradgeschichte hautnah in den vier teilnehmenden Museen und lasst Euch im Oldtimerbus durchs Erzgebirge fahren. Steigt ein in den liebevoll restaurierten Ikarus 55.51 von 1962 und entdeckt das Deutsche Enduro Museum Zschopau, das Fahrzeugmuseum Chemnitz, Schloss Augustusburg und Schloss Wildeck. Los geht's um 9 Uhr und 14 Uhr am Deutschen Enduromuseum Zschopau. Auf Spritztour, um die sächsische Motorradgeschichte kennenzulernen. © Ralph Kunz Puppentheatertage Gelenau - Kurzprogramme mit den Gelenauer Marionettenspielen, Riesenhüpfburg und Spielmöglichkeiten für die kleinen Gäste bei den Gelenauer Puppentheatertagen. Der Biergarten und Utes Theatercafé sind noch am Sonntag für Groß und Klein geöffnet. Auch die Theaterkneipe "Zum Hanswurst" lädt im Biergarten zum Essen ein. Um 11 Uhr gibt es dann ein Kaspertheater und 15 Uhr tritt Laschi, ein Clown wie aus dem Bilderbuch, auf. TAG24 wünscht Euch einen bunten Sonntag!

