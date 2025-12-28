Sieben spannende Ausflugstipps für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Ausflugstipps für Sonntag: Welches der sieben Highlights in Chemnitz und Umgebung passt zu Eurem Geschmack?

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Nicht mehr lange und schon ist auch wieder Silvester und das Jahr zu Ende. Doch darauf solltet Ihr nicht zu Hause warten. Wir haben sieben abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Kartenspieltag

Chemnitz - Ihr habt an den Feiertagen noch nicht genug gespielt? Dann könnt Ihr Euch im Deutschen SPIELEmuseum (Neefestraße 78a) von 13 bis 18 Uhr zum traditionellen Kartenspieltag treffen. Hier könnt Ihr das Kartenrondell und die Spieleregale mit Neuheiten und Karten-Klassikern durchstöbern und dann am Spieltisch zusammenkommen.

Am Sonntag lädt das SPIELEmuseum zum Kartenspieltag ein. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Zwei wie Bonnie und Clyde

Chemnitz - Zum 15-jährigen Jubiläum bringt das Fritz Theater Chemnitz (Kirchhofstraße 34) das Stück auf die Bühne, mit dem vor 15 Jahren alles begann: "Zwei wie Bonnie und Clyde". Das ungleiche Paar träumt vom großen Geld, der großen Liebe, vom Leben in Saus und Braus. Für das nötige Geld soll eine Bank überfallen werden. Und so beginnt ein groteskes Abenteuer. Für die Vorstellung um 16 Uhr gibt es noch wenige Restkarten für 18 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Ihr großes Vorbild sind Bonnie und Clyde. (Archivfoto) © PR

Adventskalender

Zwönitz - In der Papiermühle Niederzwönitz (Niederzwönitzer Straße 62a) bleibt die Spannung der Adventskalender noch ein bisschen länger erhalten. In der Sonderausstellung "Adventskalender - gezählte Tage in Bild und Schokolade" öffnen 24 historische Kalender 24 Türchen in eine märchenhafte Weihnachtswelt aus Papier und Pappe. Das Museum ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet ab 3 Euro.

In der Papiermühle Niederzwönitz dreht sich alles um die Adventskalender. (Symbolfoto) © 123rf/evgennia

Märchen-Jahresausklang

Lunzenau - Im Schloss Rochsburg bei Lunzenau (Schlossstraße 1) können Familien das Jahr märchenhaft ausklingen lassen. Freut Euch auf eine kindgerechte Silvesterfeier, bei der es viel Interessantes zur sagenhaften Schlossgeschichte und dem Leben der einstigen Bewohner zu hören gibt. Es wird aber auch märchenhaft. Bitte eine Taschenlampe oder einen Lampion mitnehmen. Zum Schluss gibt's eine zauberhafte Feuershow. Der Eintritt kostet 10 Euro. Für die Veranstaltung um 17.30 Uhr gibt es noch Karten. Eine Reservierung unter schloss-rochsburg.de ist nötig.

Auf Schloss Rochsburg wird bereits das Jahresende gefeiert. © Sven Gleisberg

Drachen-Musical

Plauen - "Tabaluga und Lilli" verwandelt um 15 Uhr in der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) mit viel Liebe zum Original Tabalugas Abenteuer in eine Musical-Version. Liebevolle Kostüme, besondere Bühnenbilder und natürlich die Hits unter anderem von Peter Maffay (76) erzählen von den Erlebnissen des kleinen grünen Drachen: Der alte Drache Tyrion will seinen Sohn auf die ihm vorherbestimmte Aufgabe vorbereiten, die Welt zu schützen. Deshalb muss Tabaluga das wahre Feuer finden, denn nur so kann den Machenschaften von Schneemann Arktos ein Ende gesetzt werden. Restkarten gibt es ab 31 Euro.

Ein Ausflug für die ganze Familie: das Musical "Tabaluga und Lilli". © PR/Veranstalter

Erlebnismuseum Perlmutter

Adorf - Wart Ihr schon im Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf (Vogtland)? Falls nicht, wird es höchste Zeit: Taucht ein in die faszinierende Welt der Flussperlmuschel, entdeckt die ungewöhnliche Geschichte der Perlenfischerei im Vogtland und bestaunt die schillernden Perlmutterschätze aus Muschel- und Schneckenschalen. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 7,50 Euro und Kinder von sechs bis 17 Jahre 6 Euro.

Auch das Erlebnismuseum Perlmutter hat am Sonntag geöffnet. (Symbolfoto) © 123rf/tiyanmcd7

Modelleisenbahnausstellung